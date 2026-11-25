Der inzwischen verstorbene US-Senator Lindsey Graham prahlte einst damit, der Ukrainekrieg sei die beste Investition gewesen, die die USA in ihrer langen Militärgeschichte je getätigt hätten. „Und uns hat er nicht einen einzigen Mann gekostet.“ Daraus entstand das Meme: „Kämpft bis zum letzten Ukrainer!“ Die menschlichen Kosten dieses Krieges sind erschreckend hoch. Doch wann wird der Ukraine tatsächlich das Menschenmaterial ausgehen?