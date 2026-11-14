Mukesh Ambani: Der Milliardär, vor dem selbst Trump kuschen muss

Er ist reicher als jeder andere Inder und mächtiger als mancher Staatschef. Warum Donald Trump ausgerechnet Mukesh Ambani braucht und Europa von ihm abhängt.

Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hatte einen arbeitsreichen Oktober. Zwischen dem Drosseln von Starlink für ukrainische Fronteinheiten und einem gescheiterten, fast eine halbe Milliarde Dollar teuren Versuch, die US-Kongresswahlen zu beeinflussen, suchte er Streit mit dem reichsten Mann Indiens. Am 7. Oktober klagte Musk, Starlinks Markteintritt in Indien werde von „gewissen Oligarchen“ blockiert, die ihren „monopolistischen Würgegriff auf das indische Volk“ sichern wollten: „Sie können raten, wer sie sind.“

Tags darauf fragte er: „Ist Ambani der wahre Boss Indiens?“ Dann spottete er: „Lieber Premierminister Ambani, bitte nehmen Sie meine demütige Entschuldigung dafür an, nicht erkannt zu haben, dass Sie der wahre Boss Indiens sind.“ Schützenhilfe kam ausgerechnet vom Oppositionsführer Rahul Gandhi: „Willkommen in Indien, Elon. Warten Sie ab, bis Sie den anderen kennenlernen.“

Der „wahre Boss“ ist Mukesh Ambani, Asiens reichster Mann und Chef von Reliance Industries, dem größten Konzern Indiens. In Europa kennt ihn kaum jemand, in Indien ist sein Konzern allgegenwärtig. Und Ambani hat gerade Geschichte geschrieben: Seine Telekomsparte Jio erreichte mit dem größten Börsengang Indiens einen Börsenwert von mehr als 130 Milliarden Dollar. Mit mehr als einer halben Milliarde Kunden zählt Jio mehr Nutzer, als die EU Einwohner hat, und gilt als aussichtsreicher Anwärter auf den lukrativen indischen Markt für Satelliteninternet. Kein Wunder, dass Musk nicht glücklich ist.

Doch Internetmilliardäre werden selten Gegenstand geopolitischer Intrigen, und als US-Außenminister Marco Rubio am 21. Oktober Ambani besuchte, ging es nicht um Satelliten. Rubio ließ Neu-Delhi aus und flog nach Jamnagar: Standort der größten und modernsten Ölraffinerie der Welt, Kronjuwel von Ambanis Industriereich und vielleicht Indiens wichtigster strategischer Trumpf. Weil die Kriege am Golf und am Schwarzen Meer den weltweiten Dieselhandel bedrohen, ist Ambani dank seiner Raffinerien zum geopolitischen Akteur geworden. Er scheint bereit, diese Rolle zu spielen.

Wie man in Indien Milliardär wird

Mukesh Ambani kam 1957 in Aden im heutigen Jemen zur Welt, als ältester Sohn des indischen Tankwarts Dhirajlal Hirachand Ambani, des legendären Gründers von Reliance. „Dhirubhai“ kehrte 1958 nach Bombay zurück und gründete ein Textilgeschäft. Indien plante damals nach sowjetischem Vorbild, ließ anders als die DDR aber Privatunternehmen zu, eingeschnürt in ein Geflecht aus Genehmigungen, bekannt als „License Raj“. Dhirubhai baute Indiens größtes Privatunternehmen auf, indem er genau jenes System meisterhaft für sich nutzte, das ihn kleinhalten sollte. Von Stoffen ging es zu Polyestergarn und weiter in die Petrochemie, mit Anlagen im Weltmaßstab, lange bevor die indische Nachfrage sie rechtfertigte.

Die nächste Generation des Ambani-Imperiums: Akash, Isha und Anant Ambani (v.l.), die drei Kinder des Reliance-Chefs Mukesh Ambani, beim Börsengang des Telekomkonzerns Jio in Mumbai. © Rafiq Maqbool/AP/dpa

Als Unternehmer noch eine staatliche Genehmigung brauchten, um einen Arbeiter zu entlassen oder eine Maschine zu kaufen, umging Dhirubhai die Bürokratie durch Einfluss bei führenden Politikern. Das machte ihn zum Feindbild der Linken und zum Liebling der Börse, eine Tradition, die sein Sohn fortführt. In den 1980er-Jahren besaß er laut seinem Biografen Hamish McDonald einen „unvergleichlichen Einfluss auf die Regierungspolitik“.

Sein Imperium ruhte bei seinem Tod 2002 auf drei Säulen: konsequente Integration der Lieferketten, Spitzentechnologie in einem Maßstab jenseits aller Vernunft und ungenierte Nähe zur Macht. Mukesh übernahm alle drei und verfeinerte sie.

Jio: Eine Wette über eine Billion Rupien

Nach einem öffentlichen Erbstreit, den erst die Mutter schlichtete, behielt Mukesh Öl, Gas und Petrochemie; sein Bruder Anil bekam die vermeintlichen Zukunftssparten Telekommunikation, Energie und Finanzdienste. Erst 2010 fiel ihr Wettbewerbsverbot, und Mukesh durfte endlich in den Mobilfunk einsteigen.

Indiens Telekommarkt der 2010er-Jahre war laut und hart umkämpft: Dutzende Anbieter rangen um das lukrative, aber margenschwache Geschäft, eine Milliarde Menschen ins mobile Internet zu bringen. Nach dem Erwerb einer landesweiten 4G-Lizenz 2010 baute er sechs Jahre lang ein indienweites Glasfasernetz auf. Mehr als 1,5 Billionen Rupien (damals rund 20 Milliarden Euro) flossen hinein, bevor ein einziger Cent Gewinn zurückkam. Als Jio im September 2016 startete, mischte es den Wettbewerb nicht auf, es verwüstete ihn. Mit Gratisanrufen und monatelang Gratisdaten gewann Jio in 170 Tagen 100 Millionen Kunden, „sieben Kunden in jeder einzelnen Sekunde“, wie Ambani den Investoren vorrechnete.

Kritiker sehen darin eine typische Reliance-Taktik: mit Marktmacht und politischen Verbindungen die Konkurrenz überrollen, bis von einem einst lebendigen Markt zwei oder drei Anbieter bleiben. Das trifft weitgehend zu, verdeckt aber Jios Wirkung auf Indiens Wirtschaft. Ein Gigabyte mobiler Daten kostete 2014 im Schnitt etwa 3,36 Euro, 2018 keine 15 Cent mehr, einer der niedrigsten Preise weltweit. Heute wickelt Jio rund 60 Prozent des mobilen Datenverkehrs in Indien ab. Ohne dieses billige, schnelle Netz wären Indiens viel gelobte Projekte digitaler öffentlicher Infrastruktur undenkbar. Der Börsengang im Oktober, 22-fach überzeichnet, brachte 3,2 Milliarden Dollar ein. Über Nacht kontrollierte Ambani damit die beiden wertvollsten Börsenkonzerne Indiens.

Jamnagar: Raffinerie der Superlative

Jamnagar ist Ambanis Meisterwerk und die Bestätigung der Reliance-Devise „Klotzen statt kleckern“. Die erste Raffinerie ging im Juli 1999 in Betrieb und machte auf einen Schlag rund ein Viertel der indischen Raffineriekapazität aus. Nebenan folgte 2008 eine reine Exportraffinerie. Zusammen verarbeiten beide rund 1,4 Millionen Barrel Rohöl am Tag, mehr als jeder andere Standort der Welt.

Entscheidender als die Größe ist die Technik, gemessen am Nelson-Komplexitätsindex. Europas Raffinerien kamen historisch im Schnitt auf etwa 6,5, die amerikanischen auf rund 9,5. Jamnagar erreicht 21,1 und kann nahezu jedes Rohöl verarbeiten, auch das schwere, zähe Öl aus Venezuela, an dem einfachere Anlagen scheitern, und das schwefelreiche aus Russland.

Erst diese Fähigkeit machte Ambani zum geopolitischen Spieler. Indien ist nach den USA der zweitgrößte Exporteur raffinierter Erdölprodukte, und Reliance bestreitet den Großteil davon. Der Ukraine-Krieg machte Jamnagar zur Drehscheibe des Ölhandels. Vor 2022 kam weniger als ein Prozent der indischen Rohölimporte aus Russland, zwei Jahre später fast 40 Prozent, und Reliance kaufte rund die Hälfte davon. Größter Abnehmer seiner Exporte wurde Europa, das russischem Diesel die Vordertür verschlossen hatte und indischen Diesel durch die Hintertür kaufte. Zuletzt stammten rund 15 Prozent der europäischen Kerosinimporte aus Indien, vor allem aus Jamnagar.

Dann änderten sich die Regeln. Washington sanktionierte im Oktober 2025 Rosneft und Lukoil, seit Januar 2026 verbietet die EU Kraftstoffe aus russischem Rohöl. Reliance verbannte russisches Öl aus seiner Exportraffinerie, doch im dritten Quartal machte es noch immer ein Drittel des Rohöleinsatzes in Jamnagar aus. Und nachdem US-Streitkräfte im Januar Nicolás Maduro gefasst hatten, wurde Reliance zum größten Abnehmer venezolanischen Rohöls außerhalb der USA.

Und schließlich wurde der Diesel knapp. Der Krieg gegen den Iran seit Februar würgte die Lieferungen vom Golf ab, ukrainische Drohnen legten russische Raffinerien lahm, und Moskau verbot im Juli den Dieselexport. In den USA stieg der Preis für eine Gallone Diesel von 3,76 Dollar bei Kriegsbeginn erstmals auf mehr als sechs Dollar. Das war einer der Hauptgründe dafür, dass Trumps Republikaner bei den Kongresswahlen die schwerste Niederlage seit 50 Jahren erlitten.

Rubios Pilgerreise

In diesem Umfeld landete Rubio am 20. Oktober in Mumbai. Die Beziehungen zwischen Washington und Neu-Delhi waren selten schlechter. Im vergangenen Jahr hatte Trump 50 Prozent Zoll auf indische Waren verhängt, die Hälfte als Strafe für russische Ölkäufe; sein Handelsberater Peter Navarro nannte den Ukraine-Krieg „Modis Krieg“. Im September unterzeichnete Trump ein nach dem verstorbenen Senator Lindsey Graham benanntes Sanktionsgesetz, das bis zu 100 Prozent Zoll auf die größten Abnehmer russischer Energie vorsieht, Indien eingeschlossen. Am 8. Oktober legte das US-Arbeitsministerium Green-Card-Verfahren von Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro und HCL auf Eis, und Vizepräsident J.D. Vance nannte H-1B-Fachkräfte wiederholt „Vertragsknechte“ („indentured servants“). Selbst Indiens sonst zurückhaltendes Außenministerium fand die Wortwahl wegen ihrer kolonialen Anklänge „zutiefst beleidigend“.

US-Außenminister Marco Rubio vor seinem Abflug nach Jamnagar am Flughafen von Mumbai am Ende Oktober. Dort traf er den indischen Milliardär Mukesh Ambani. © KYLIE COOPER/AFP

Rubio schlug einen anderen Ton an. In Mumbai traf er Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und erklärte, ein Handelsabkommen sei „so nah dran, wie es nur geht“, ohne es zu unterzeichnen. Zudem kündigte er den ersten Gipfel der Quad seit mehr als zwei Jahren an, Mitte November in Manila. Indien nannte er eine „Raffinerie-Supermacht“.

Worum es eigentlich ging, zeigte sein „privater Besuch“ in Jamnagar, wo Ambani ihn erwartete. Denn Trump hatte angedeutet, die Angriffe auf den Iran nach den Kongresswahlen wiederaufzunehmen, was die Straße von Hormus erneut lahmlegen würde. Zugleich lassen die Huthis weiter Raketen auf saudische Ziele regnen, zuletzt auf die Zentrale von Aramco, dem größten Ölkonzern der Welt. Damit sind 25 bis 40 Prozent der weltweiten Dieselexporte auf dem Seeweg kriegsbedingt gefährdet. Reliance gehört zu den wenigen Raffineriebetreibern, die einen Teil dieser Lücke füllen können. Rubio wollte mit Ambani darüber sprechen, mehr venezolanisches Rohöl zu verarbeiten: Öl, das die USA inzwischen faktisch kontrollieren. Dass derselbe Konzern lange Indiens größter Käufer russischen Öls war, störte dabei offenbar niemanden.

Versüßt wurde das Ganze, wie so oft bei Trump, schon vorab: Im März verkündete er, die Firma America First Refining baue mit Reliance im Rücken eine neue Raffinerie in Texas. „DIES IST EIN HISTORISCHER 300-MILLIARDEN-DOLLAR-DEAL“, schrieb Trump auf Truth Social und dankte Reliance. Die Wirklichkeit ist bescheidener: Die Anlage soll drei bis vier Milliarden Dollar kosten und rund 168.000 Barrel pro Tag verarbeiten. Reliance investierte einen dreistelligen Millionenbetrag und unterzeichnete verbindliche Eckpunkte, um 20 Jahre lang Produkte der Raffinerie abzunehmen. Für Ambani ist es dennoch ein Meilenstein: Der Sohn eines Tankwarts aus dem Jemen ist nun an der ersten neuen US-Raffinerie seit rund einem halben Jahrhundert beteiligt.

Barrel statt Werte

Für Europa hält das Treffen wichtige Lehren bereit. Indien galt lange als zentraler strategischer Partner der USA in Asien. Doch seine demokratischen Referenzen schützten es nicht vor Strafzöllen, und seine IT-Konzerne, lange Indiens Visitenkarte in Washington, wurden zur Zielscheibe im Wahlkampf. Was Amerikas Chefdiplomaten nach Gujarat führte, war industrielle Kapazität: die Fähigkeit, das schwerste und am stärksten sanktionierte Rohöl der Welt in den Treibstoff zu verwandeln, der Volkswirtschaften am Laufen hält. Das verschafft Indien einen Hebel über die Weltwirtschaft, den ihm weder seine Demokratie noch seine Softwareexporte bieten. Genauer: Ambani hält ihn in der Hand. Dass Rubio an Neu-Delhi vorbei zu ihm reiste, beantwortet Musks spöttische Frage auf eigene Weise.

Raffinerien galten im Westen lange als Auslaufmodell, das man schließt oder ins Ausland verlagert. Jetzt sind sie wieder strategisch. Seit 2009 hat Europa laut dem Branchenverband FuelsEurope 35 Raffinerien geschlossen, rund ein Fünftel seiner Kapazität. Brüssel hat im Oktober immerhin einen „strategischen Dialog“ über Europas Raffinerien angekündigt. Berlin sollte darauf drängen, dass daraus mehr wird als eine Pflichtübung, auch wenn der Erhalt von Raffinerien den Klimazielen widerspricht. Denn wo industrielle Kapazität zur wichtigsten Absicherung in Krisen wird, zählen Barrel mehr als Werte.

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