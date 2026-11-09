Der Mittelstand trägt das Land – die Politik organisiert den Niedergang

Deutschland braucht Unternehmer, die investieren, und Beschäftigte, die am Erfolg teilhaben. Was es weniger braucht: eine Politik, die Wettbewerbsfähigkeit nur predigt.

Eine Maschine, die in derselben Stunde mehr schafft, ist keine Provokation gegen Arbeitnehmer. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Betrieb bessere Löhne zahlen, günstiger anbieten und morgen noch Aufträge gewinnen kann. Wer in Deutschland allerdings „Produktivität“ sagt, muss sich bisweilen rechtfertigen. Wer „Förderprogramm“ sagt, bekommt einen Arbeitskreis.

Fokussieren wir uns auf kleine und mittelständische Betriebe. Die großen Konzerne lassen wir für ein paar Momente gedanklich beiseite. Denn dort sind zumeist angestellte TOP-Manager am Werk und selten Menschen mit dem Risiko, die unternehmerische Existenz zu verlieren. Nun, im sogenannten Mittelstand ist die Sache erstaunlich einfach: Unternehmer und Beschäftigte sitzen nicht in zwei gegnerischen Lagern. Sie sitzen im selben Betrieb. Verliert der seine Kunden, nützt dem Unternehmer die schönste Gewinnprognose nichts und den Beschäftigten der beste Tarifabschluss ebenso wenig. Ohne Wettbewerbsfähigkeit gibt es irgendwann nur noch die gerechte Verteilung dessen, was nicht mehr erwirtschaftet wird.

Unternehmertum verdient Respekt

Dass dies kein theoretisches Szenario ist, zeigen nüchterne Zahlen. Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 24.064 Unternehmensinsolvenzen registriert, gut zehn Prozent mehr als im Vorjahr – so viele wie seit 2014 nicht mehr. Die Produktion energieintensiver Industriezweige lag 2025 bereits 17,8 Prozent unter dem Niveau von 2021. Nicht jede Pleite ist Folge schlechter Politik. Unternehmer können sich verkalkulieren, Märkte verändern sich, Geschäftsmodelle sterben. Aber wenn ganze Industriezweige an Boden verlieren, sollte die Politik ihre Standortbedingungen überprüfen, bevor sie den nächsten Gipfel einberuft.

Unternehmertum verdient Respekt. Nicht weil Unternehmer bessere Menschen wären. Sondern weil sie mit Kapital, Ideen und persönlichem Risiko Möglichkeiten schaffen, die es vorher nicht gab. Beschäftigte verdienen denselben Respekt: Sie bringen ihre Zeit, ihre Fähigkeiten, ihre Lebensplanung ein. Wenn eine Investition scheitert, verliert nicht nur der Eigentümer. Dann verlieren Menschen Arbeit, Sicherheit und Perspektive.

Deshalb wäre es töricht, Produktivitätsfortschritte ausschließlich in Unternehmensgewinnen aufgehen zu lassen. Vielmehr ist eine steigende Produktivität im Wettbewerb und – aus Sicht einer Volkswirtschaft – allzumal im globalen Wettbewerb notwendig. Ebenso Innovationen, die auf technologischem oder methodischem Fortschrift basieren. Dafür tragen vor allem Unternehmer Verantwortung.

Über die Stärken und Schwächen des Bildungsstandorts Deutschland könnte an dieser Stelle gesprochen werden. Ebenso über die Frage, ob Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten die Investitionen in Innovation und die Fortschritte bei der Produktivität im Blick hatten oder alleine auf mehr Entgelt und bessere Arbeitsbedingungen gesetzt haben. Auch ist die Frage naheliegend, ob Unternehmer zu sehr darauf gesetzt haben, dass China fortwährend ein Absatzmarkt ohne technologischen Wettbewerb bleiben wird oder ihre bestehenden Produkte keine grundlegend neuen Innovationen benötigen. All diese Fragen spielen eine Rolle, wenn wir auf das wirtschaftliche Dilemma in Deutschland schauen.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist 2025 auf den höchsten Stand seit elf Jahren gestiegen. 23.900 Firmenpleiten meldet die Wirtschaftsauskunftei Creditreform. © imago stock&people

Doch es gibt einen Akteur, der an dieser Stelle unter die Lupe genommen werden muss: Die Politik. Und mit ihr die deutsche Spezialdisziplin, am Ast zu sägen, auf dem man sitzt. Es ist eine Binsenweisheit, dass ein Industrieland verlässliche und günstige Energie benötigt. Im politischen Berlin scheint man dies ignoriert zu haben oder ideologische Motivation und Infantilität haben dominiert.

Eurostat meldete für das zweite Halbjahr 2025 bei gewerblichen Stromkunden eines vergleichbaren Verbrauchssegments 22,64 Cent je Kilowattstunde in Deutschland. Im EU-Durchschnitt waren es 18,37 Cent. Rund 23 Prozent Unterschied. Das ist kein Detail, wenn Maschinen Tag und Nacht laufen. Und es ist kein Standortvorteil, nur weil ein Minister ihn auf einer Pressekonferenz dazu erklärt.

Eine verlässliche, bezahlbare Energieversorgung ist kein Zugeständnis an die Wirtschaft. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen hier produzieren, Arbeitsplätze anbieten und Steuern erwirtschaften. Die Energiewende wird dann zur Farce, wenn ein wirtschaftliches Desaster die Konsequenz und die Einsparung von CO2 global faktisch keine relevante Auswirkung hat.

„Carbon Leakage“

Wird die Herstellung von Stahl, Chemikalien oder Grundstoffen aus Deutschland verdrängt und durch emissionsintensivere Importe ersetzt, kann die Weltklimabilanz schlechter werden, obwohl die deutsche Statistik schöner aussieht. „Carbon Leakage“ nennt sich das. Die EU hält das Problem für so real, dass sie seit 2026 mit einem CO₂-Grenzausgleich gegensteuert. Ob er die Nachteile für die betroffenen Unternehmen vollständig auffängt, ist eine andere Frage.

Was den Staat betrifft, muss die Aufgabenverteilung wieder einfacher werden: Er hat für Rechtssicherheit, Infrastruktur, Bildung, Wettbewerb und verlässliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Er muss nicht ständig bestimmen, mit welcher Technologie Unternehmen ihre Probleme lösen sollen. Die OECD bescheinigte Deutschland 2026 ein seit Jahren schwaches Produktivitätswachstum, zu geringe Investitionen und hohe regulatorische Belastungen. Eine Wirtschaft wird nicht innovativ, weil ihr jemand Innovation in ein Strategiepapier schreibt.

Natürlich haben Politik, Gewerkschaften und Verbände legitime Aufgaben. Doch manche Apparate wirken inzwischen besser darin, die eigene Bedeutung zu organisieren, als die Probleme ihrer Mitglieder und Bürger zu lösen. Ein einmal gefasster Beschluss bekommt eine Arbeitsgruppe, eine Evaluation und einen Kommunikationsplan. Nur selten bekommt er den schlichten Satz: Wir haben uns geirrt. Vielleicht liegt darin das größte deutsche Effizienzproblem: Die Kosten des Irrtums tragen oft andere als diejenigen, die ihn begangen haben.

Das muss sich ändern. Nicht mit einem weiteren Appell an „die da oben“, sondern mit Beteiligung derer, die jeden Tag entscheiden, einstellen, ausbilden, investieren und die Folgen von Fehlern unmittelbar erleben. Unternehmer und Beschäftigte, Facharbeiter und Selbstständige, Menschen, die unterm Strich einen erheblichen Teil der öffentlichen Finanzen tragen, sollten den politischen Betrieb nicht denjenigen überlassen, die vor allem gelernt haben, in ihm Karriere zu machen.

Ein sicherer Listenplatz ist kein Naturgesetz

Nein, wer mehr Steuern zahlt, hat nicht mehr Stimmrecht. Und Wohlstand entsteht nicht nur in Firmen, sondern ebenso durch Erziehung, Pflege und gesellschaftliches Engagement. Aber ohne eine leistungsfähige Wirtschaft fehlen am Ende die Mittel, um all das dauerhaft zu finanzieren. Gerade deshalb darf die Perspektive derjenigen, die Wertschöpfung möglich machen, nicht auf die Rolle geduldiger Adressaten neuer Vorschriften reduziert werden.

Parteiarbeit, Aufstellungsversammlungen, kommunale Mandate: Dort entscheidet sich, wer in Zukunft im Parlament sitzt. Ein sicherer Listenplatz ist kein Naturgesetz und schon gar kein Erbrecht für gut vernetzte Berufspolitiker. Warum sollten nicht häufiger Menschen kandidieren, die wissen, wie sich ein verspäteter Auftrag, eine teure Stromrechnung oder ein verärgerter Kunde tatsächlich anfühlen? Und warum nicht auch solche, die eine Lohnabrechnung kennen – aus der Perspektive derer, die mit ihrem Lohn auskommen müssen?

Deutschland braucht keinen Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit. Es braucht wieder eine Allianz derjenigen, die etwas zustande bringen wollen. Unternehmer und ihre gut ausgebildeten Beschäftigten müssen in Politik gehört werden. Nein, ich rede an dieser Stelle nicht den Lenkern der Großkonzerne, sondern vom Mittelstand, der maßgeblich zu unserem Wohlstand in Deutschland beigetragen hat. Er braucht Gehör – muss sich aber auch zu Wort melden.

Es gilt zu verhindern, dass Unternehmer und gut qualifizierte Menschen vor den Standortnachteilen in Deutschland kapitulieren. Nein, es braucht dazu keinen Arbeitskreis. Vielleicht braucht mehr wohlstandsschaffende Expertise und wenige parteipolitisches Netzwerk in den Parlamenten – und in der Regierung.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema