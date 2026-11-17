Die Partei macht auf Instagram aus der Tagesschau eine Linkenschau – und der NDR schickt seinen Anwalt. Eine kleine Satire über große Empfindlichkeiten.

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Die Tagesschau nachahmen, unser allerheiligstes Nachrichtenverkündungsformat? Ganz vermintes Terrain! Die Linke hat es trotzdem gewagt und muss nun feststellen, dass die Humorbeauftragten beim NDR zum Lachen in den Keller gehen, zumindest dann, wenn es auf Kosten der eigenen Markenidentität geht.

Wer hat die Hoheit über den Nachrichtentisch?

Was war passiert? Die Linken haben auf Instagram eine kleine Parodie veröffentlicht: Aus der Tagesschau machten sie die Linkenschau, aus der Nachrichtensprecherin die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner. Sie sitzt im vertrauten Nachrichtenstudio, präsentiert die Welt im vertrauten Nachrichtenstil – nur eben aus linker Perspektive. Mehr als 22.000 Likes gab es dafür bereits.

Im Sender griff man lieber zum Briefpapier. Das NDR-Justiziariat verschickte eine fünfseitige Abmahnung, der Vorwurf: „exzessive Übernahme und Nachahmung der bekannten Marken des NDR sowie markentypischer Elemente“. Die Linke solle das Video löschen, künftig nicht wieder veröffentlichen und sei grundsätzlich zu Schadensersatz verpflichtet. Auf Letzteren wolle man verzichten, wenn die Partei brav lösche. Die Frist: ein Tag.

Nun könnte meinen, die Republik habe schwerwiegendere Probleme als die Frage, wem die Hoheit über einen Nachrichtentisch und vorgelesene News gehört. Aber Markenrecht ist Markenrecht, und obwohl der NDR weiß, was Satire heißt und selbst ja auch welche versendet – bei der Tagesschau hört dieses Verständnis offensichtlich auf.

Zustimmung wird geprüft...

Und Die Linke? Denkt nicht daran, den Clip zu entfernen. Ihr Anwalt hält dem Sender entgegen, dass dieser selbst keineswegs zimperlich mit den Markenzeichen anderer umgehe. In der NDR-Sendung „Extra 3“ werde schließlich auch das Logo der Linkspartei für satirische Beiträge verwendet. Schauspieler schlüpften dort in die Rollen von Parteimitgliedern. Warum also, fragt die Partei, gelten plötzlich andere Maßstäbe?

Auch die Verwechslungsgefahr zwischen Tagesschau und Linkenschau hält die Linke für abwegig. Schließlich sei es so absurd, dass Schwerdtner eine Nachricht über eine eigene Aussage verlese, dass ein durchschnittlicher Zuschauer kaum auf die Idee kommen dürfte, hier eine reguläre Ausgabe der ARD-Nachrichten vor sich zu haben.

Vielleicht sollte der NDR seine nächste „Extra 3“-Ausgabe gleich mit einem Warnhinweis versehen: Ähnlichkeiten mit lebenden Parteien, Logos und Institutionen sind rein satirischer Natur, Nachahmungen könnten rechtliche Folgen haben. Und wer über den NDR lacht, möge vorher bitte die Markenabteilung fragen.

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