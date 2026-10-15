Der Pause und vielen Ausfällen zum Trotz: Eta will mit Union weiter siegen

Vor der Länderspielpause hatten die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin zu einer Siegesserie angesetzt. Die soll gegen Nürnberg fortgesetzt werden.

Bei den Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin ist der Knoten schon vor der gerade zurückliegenden Länderspielpause geplatzt. Drei Pflichtspielsiege in Folge hat die Mannschaft von Trainerin Marie-Louise Eta in Liga und Pokal gefeiert, dazu gab es im Test gegen Zweitligist Turbine Potsdam ein lockeres 4:0. Am Sonntag (14 Uhr; Stadion An der Alten Försterei) wollen die Eisernen diesen Lauf im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg fortsetzen.

Sieben Spielerinnen fallen aus

Eta muss dabei aber auf einige Spielerinnen verzichten. Kapitänin Lisa Heiseler, Cara Bösl, Anna Aehling, Ida Heikkinen, Korina Janez, Hannah Eurlings und Nelly Smolarczyk fallen im Duell mit dem Tabellenvorletzten sicher aus. Hinter dem Einsatz von Tanja Pawollek steht noch ein Fragezeichen. Dennoch geht Union als klarer Favorit in das vierte Heimspiel der laufenden Saison.

„Wir wollen im Ballbesitz dominant auftreten, den Gegner maximal stressen und über 90 Minuten intensiv sein“, gab Eta am Donnerstag auf der Pressekonferenz schon die Marschroute vor. Gleichzeitig warnte sie vor dem Gegner, der vor knapp eineinhalb Jahren gemeinsam mit Union aus der 2. Liga aufgestiegen war. „In der Bundesliga“, sagte Eta, „gibt es keine einfachen Gegner. Die Duelle werden immer enger und jedes Spiel muss erst mal gespielt werden.“



Während die Eta-Elf gegen RB Leipzig (3:2) und beim VfB Stuttgart (4:0) ihre ersten sechs Zähler holte, wartet Nürnberg nach sechs Spielen noch auf einen dreifachen Punktgewinn. Einen Achtungserfolg gab es am zweiten Spieltag mit dem Remis bei Eintracht Frankfurt, den Tiefpunkt bei der 1:5-Klatsche in Hamburg. Immerhin: Vor der Länderspielpause qualifizierte sich der FCN mit einem 10:0-Erfolg bei Regionalligist ATS Buntentor für die nächste Runde im DFB-Pokal. „Sie haben eine große mannschaftliche Geschlossenheit und arbeiten intensiv gegen den Ball“, hat Eta die größten Stärken des Kontrahenten schon ausgemacht.

„Eine Pause kann man sich nie aussuchen“

Demgegenüber steht die Qualität der Gastgeberinnen und inzwischen auch das Selbstvertrauen, das auch durch das spielfreie Wochenende nicht gebremst worden sein soll. „Eine Pause kann man sich nie aussuchen, aber den Spielerinnen haben vier freie Tage sicher gutgetan“, sagte Eta.



Abseits des Platzes gibt es für Union in diesen Tagen gar noch einen Titel zu holen. Samantha Steuerwald ist mit ihrem Treffer gegen Leipzig für das Tor des Monats September nominiert worden. Bis zum 24. Oktober können die Zuschauer dafür noch abstimmen. Ihre Trainerin hat dies bereits getan.

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