„Der Raum für Meinungsfreiheit schrumpft“: Journalisten in der Ukraine unter Druck

Ukrainische Presse in Kriegszeiten: Wer über Korruption und Missstände in der Armee berichtet, muss mit Verboten, Morddrohungen und Hetzkampagnen rechnen.

Wolodymyr Selenskyj und die Pressefreiheit: Seine letzte große Pressekonferenz, offen für alle Medien, gab der ukrainische Präsident im Februar 2025.

Auf dem Papier steht die Ukraine gut da. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen kletterte das Land 2026 um sieben Plätze auf Rang 55 und liegt damit vor den USA und manchen EU-Staaten. Und das nach fast fünf Jahren Vollinvasion und Kriegsrecht.