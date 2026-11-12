Zu DDR-Zeiten eine Wohnung im Plattenbau: Wie ein Sechser im Lotto

Für viele war der Einzug in die Plattenbausiedlung Leipzig-Grünau ein Sechser im Lotto. Oliver Zschau wuchs in Grünau auf und lässt in seinem Buch die Bewohner selbst erzählen.

Mit einem Fußball in der Hand und voller Vorfreude lief er zwischen hohen Häusertürmen hindurch, auf dem Weg zu seinen Spielkameraden, die alle um die Ecke wohnten. Die Gummistiefel quietschten auf dem matschigen Boden – geteerte Gehwege und Straßen gab es damals noch nicht. „Nach langen Regentagen konnte man in Pfützen spielen oder war in Baugruben mit selbstgebauten Bretterschiffchen unterwegs“, erzählt Oliver Zschau.