Polarfuchs auf der Bäreninsel: Trotz gelähmter Hinterläufe läuft das Tier auf zwei Beinen und besorgt sich Futter. Das beobachteten Forscher vor Ort.

Mit zwei Läufen über die Tundra: Der Polarfuchs auf der Bäreninsel kann seine Hinterläufe nicht mehr bewegen. Er stützt sich auf die Vorderläufe und den Schwanz.

Jedes Mal, wenn der Polarfuchs aufstehen wollte, warf ihn der Sturm wieder um. Forscher auf der Bäreninsel in der Barentssee hielten das Tier für verloren. Ein paar Tage später sahen sie es auf zwei Beinen laufen.



Die Geschichte beginnt im Frühsommer in einer Feldhütte auf der Bäreninsel, einem 178 Quadratkilometer großen Eiland zwischen Spitzbergen und dem norwegischen Festland. Ein Sturm hatte die Forscher hineingetrieben. Draußen lagen zwei Polarfüchse, die ebenfalls Schutz suchten.



Einer verschwand irgendwann. Der andere blieb liegen, ungewöhnlich lange. Als er sich endlich aufrichten wollte, sahen die Forscher den Grund: Seine Hinterläufe gehorchten ihm nicht.



So schildert es das Norwegische Polarinstitut in einer Pressemitteilung vom 17. November.

Gelähmter Polarfuchs liegt reglos am Weg

Am nächsten Tag war der Fuchs weg. Wenig später fand ihn die Biologin Amanda Murberg direkt am Pfad zum Fluss. Er rührte sich nicht.



Für einen Polarfuchs ist das ein Alarmzeichen. Normalerweise umkreisen die Tiere Menschen neugierig oder flüchten.

Polarfuchs läuft auf den Vorderläufen

Einige Tage später stand Murberg am Fenster der Hütte, als der Fuchs vorbeikam. Auf zwei Beinen. Er stemmte sich auf die Vorderläufe, die Hinterläufe schleiften schlaff mit, den buschigen Schwanz setzte er als Stütze ein. Murberg filmte die Szene mit dem Handy.



Hallvard Strøm zählt seit fast 30 Sommern Seevögel auf der Insel. So etwas hatte er nach eigenen Worten noch nie gesehen.



Später im Sommer tauchte der Fuchs mit einer Trottellumme im Fang auf. Er war langsamer als seine gesunden Artgenossen, kam aber in ordentlichem Tempo voran. Das Tier schafft es also, sich Futter zu besorgen.

Was die Polarfuchs-Expertin sagt

Die Aufnahmen landeten bei Eva Fuglei, der Polarfuchsexpertin des Instituts. Sie reagierte begeistert. Für sie zeigt der Fuchs einen außergewöhnlichen Überlebenswillen, weil er sich an seine Verletzung angepasst hat.



Fuglei kennt die Leistungsfähigkeit dieser Tiere wie kaum jemand. 2019 beschrieb sie mit einem Kollegen eine junge Füchsin, die in 76 Tagen von Spitzbergen bis nach Kanada gelaufen war. Im Schnitt schaffte sie 46 Kilometer am Tag.



Woher die Lähmung des Fuchses auf der Bäreninsel kommt, weiß niemand. Die Forscher halten einen Sturz, einen Kampf oder eine andere Verletzung für möglich.

Jagd am Vogelfelsen: Ein falscher Tritt kann tödlich sein

Gerade dort ist ein wendiger Körper überlebenswichtig. Jeden Sommer brüten auf der Insel Hunderttausende Seevögel in steilen Klippen, darunter rund 80 Prozent der norwegischen Trottellummen, wie das Institut in einer früheren Mitteilung berichtet.



Die Füchse balancieren auf schmalen Felsbändern, um an Eier und Küken zu kommen. Die Altvögel hacken von oben auf sie ein. Wer abrutscht, stürzt in die Tiefe.

Überlebt der Polarfuchs den Winter?

Im Herbst verlassen die Seevögel die Insel. Dann leben die Füchse von vergrabenen Vorräten und von Aas: angespülten Robben, Walen, toten Vögeln. Rentiere oder Schneehühner wie auf Spitzbergen gibt es auf der Bäreninsel nicht.



Um satt zu werden, müssen die Tiere weite Strecken entlang der Küste ablaufen. Auf zwei Beinen, bei Schnee und Polarnacht, ist das eine andere Aufgabe als im Sommer.



Strøm glaubt deshalb nicht, dass der Fuchs den Winter übersteht. Im nächsten Sommer kehrt das Team zurück. Den ersten Blick aus dem Hüttenfenster wird es einem bestimmten Fuchs widmen.