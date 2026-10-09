Der Tech-Milliardär Elon Musk und die Neuentdeckung marxistischen Denkens

Musk als Marx-Erfüller? Über die Rolle des Eigentums und über Verteilungsgerechtigkeit in einer künftigen Welt des grenzenlosen technischen Überflusses.

Der Beitrag „Verwirklicht Elon Musk die Zukunftsprognosen von Karl Marx?“ des Sozialwissenschaftlers Maik Hosang in der Berliner Zeitung hat intensive Diskussionen aus gelöst. Unser Autor stellt die Frage: Können Milliardäre, die durch die Konzentration privaten Kapitals eine außerordentliche politische Stellung erlangt haben, zu Wegbereitern einer Gesellschaft werden, in der Kapital, Geld und materielle Knappheit ihre beherrschende Bedeutung verlieren?