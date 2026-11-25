In Brüssel tritt Bundeskanzler Friedrich Merz als Wortführer der Nettozahler-Staaten als Sparfuchs auf. Beim nächsten EU-Haushalt möchte er nun abermals nachverhandeln. Zuhause lässt es der Kanzler hingegen schleifen und liest der SPD und deren Chef Lars Klingbeil jeden noch so kostspieligen Wunsch von den Lippen ab. Rente, Pflege, Gesundheit, Bürger- und Wohngeld – alles soll am besten so bleiben, wie es ist. Die jüngeren Generationen sollen die Rechnung zahlen: höhere Schulden, Steuern und Beiträge – wie beim Klimaschutz gilt das Motto: nach uns die Sintflut.



In der Haushaltsdebatte im Bundestag begründet Merz die hohe Staatsverschuldung mit einer „Anpassungskrise“. Das Wort hat er sich vom ehemaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück ausgeliehen. Merz meint damit, dass man versäumte Investitionen in Infrastruktur und vor allem Verteidigung nachholen müsse, weil man sich nun endlich der veränderten Weltlage anpassen müsse. Denn laut Merz eskaliere Russland mit seiner Aggressivität immer stärker: „Russland will mehr als die Ukraine“, warnt er.



Damit rechtfertigt Merz jedoch nur einen Teil der schwarz-roten Schuldenorgie. Den kleineren. Den größeren Teil hat Merz der SPD zu verdanken, nicht Russland. Aber der Reihe nach.

So viele Schulden und immer noch zu wenig Geld

Ergebnis der jetzigen Haushaltsverhandlungen: ein 561 Milliarden Euro fetter Haushalt. Die Ausgaben steigen von Jahr zu Jahr, diesmal um gut sieben Prozent – und das nur im regulären „Kernhaushalt“.

Die Verschuldung steigt parallel: für 2027 im Kernhaushalt auf über 120 Milliarden Euro. Dazu kommen noch Milliardenkredite aus Sondertöpfen: fast 60 Milliarden für die Infrastruktur, fast 30 Milliarden für die Bundeswehr. Insgesamt leistet sich Deutschland nächstes Jahr so neue Schulden in Höhe von rund 210 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird dank vieler Tricks und Umschichtungen eingehalten – wird also de facto ausgehebelt.

Von links und rechts kommt die Kritik, dass man die Kosten für Rüstung reduzieren sollte. Das sagen etwa auch die Wirtschaftsweisen. Doch auch ganz ohne Verteidigungsetat und dessen Bereichsausnahme entwickelt sich Deutschlands Haushalt nicht zum Guten: rund 40 Milliarden „reguläre“ zusätzliche Schulden im Kernhaushalt ohne Verteidigungsetat und fast 60 Milliarden über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK). Und wie BLZ und OAZ bereits berichteten, tricksen Klingbeil und Merz hier ordentlich: Das Sondervermögen wird geschickt in den Kernhaushalt umgeleitet, ohne dass so wie im eigens geänderten Grundgesetz gefordert „zusätzliche Investitionen“ entstehen. Löcher im Sozialen stopft man so. Nicht in der Verteidigung.

Matthias Miersch sieht „hartes Ringen“ in der Koalition

Die SPD will beim Sozialen nicht sparen. Mit über 200 Milliarden der mit Abstand größte Posten im Haushalt. Vor allem die Zuschüsse zur Rentenversicherung steigen seit Jahren ungebremst. Viele „globale Minderausgaben“ oder „globale Mehreinnahmen“ sind nur hoffnungsfrohe Lückenfüller, um Soll und Haben im Haushalt von Lars Klingbeil optimistisch in Einklang zu bringen. Diese Verteidigungsblockade der SPD nennt ihr Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch im Bundestag beschönigend „ein hartes Ringen“ innerhalb der Koalition.

Nach diesem „Ringen“ wollen sie zusätzlich die Autobahn GmbH gesetzlich zur eigenständigen Schuldenmaschine aufpimpen, weil regulär bei Straße und vor allem Schiene gespart wird. Auch rechtlich fragwürdige Gewinnabschöpfungen bei der staatlichen Förderbank KfW und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sind im Gespräch. Noch mehr Geld muss her, denn die SPD findet irgendwo immer noch eine weitere arme Familie, einen armen Autofahrer, arme Studenten oder sonstige Bedürftige.

Auf Biegen und Brechen muss immer mehr Geld fließen, um den sozialpolitischen Hunger der SPD zu stillen. Und Merz muss das um des Koalitionsfriedens willen durchwinken. Merz verliert beim „harten Ringen“ mit der SPD regelmäßig. Hohl klingen seine Worte, wenn er im Bundestag übers dringend notwendige Sparen redet. AfD-Chefin Alice Weidel zitierte in ihrer Rede zur Finanzierung des Haushalts genüsslich den Bundesrechnungshof: „Nicht belastbar, unvollständig, intransparent.“ Nicht erwähnt hatte Weidel die Warnung des Bundesrechnungshofs vor der zunehmenden Verschuldungsdynamik und der drohenden Schuldenfalle. Aber Haushaltskonsolidierung hatten neulich auch die Wirtschaftsweisen vergeblich angemahnt.

Tino Chrupallas unhöfliches Angebot an Merz

Lustig auch, dass ausgerechnet der Altlinke Dietmar Bartsch Merz und Klingbeil ob der hohen Ausgaben geißelt: „Sie regieren nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Es ist eine Schuldenorgie, was Sie hier vorlegen.“ Recht hat er. Aber als ob die sozialpolitisch versierte Linke jemals irgendwo und irgendwann massiv gespart hätte, als sie in den Ländern in Regierungsverantwortung war. Doch Bartsch ließ sich in seiner Stellung als haushaltspolitischer Sprecher die Steilvorlage natürlich nicht entgehen.

Sein Haushaltskollege Michael Espendiller von der AfD – von Regierungsverantwortung bundesweit noch unbefleckt – sieht die Koalition blockiert: „In dieser Regierung sitzen zwei Parteien, die den Karren in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Sie können sich auf nichts einigen.“ Das Bild ist zwar etwas abgegriffen, stimmt aber ebenfalls. Doch es sind eher zwei ICE-Triebwagen, die da ziehen – allerdings bringt der der Union wesentlich weniger PS auf die Schiene, weil die SPD in diesem kräftezehrenden Spiel stets gewinnt und immer mehr Ausgaben und Schulden aufhäufen kann.

Geschickt nimmt die AfD hier den Part der im Parlament fehlenden FDP ein – und den des Wirtschaftsflügels der Union, der mit geballter Faust in der Tasche artig schweigen und gute Miene zum bösen Haushaltsspiel der SPD machen muss.

Oppositionsführer Tino Chrupalla (AfD) sieht Deutschland gar in die Insolvenz rutschen und bot daher Merz und der Union erneut die Zusammenarbeit an. Zuvor geißelte er jedoch den Haushaltsentwurf der Koalition als „asozial“ und Merz als „Brandmaurer und Totengräber“ der CDU. Nicht gerade die freundlichste Ermunterung für eine gedeihliche Zusammenarbeit. Doch Chrupalla und seine AfD servieren der Union regelmäßig solche Einladungen. Steter Tropfen soll wohl den Stein bei Merz und den Seinen höhlen. Und je nervenaufreibender für die Union das „harte Ringen“ mit der SPD wird, desto plausibler könnte ein Aufweichen der starren Brandmauer werden. Gerade angesichts der aktuellen Geschehnisse in den Ländern.

Alternative zur Koalition der Unwilligen

Während die SPD bundesweit und insbesondere in Berlin mit zweifelhaften Kommunisten paktiert und denen allenfalls Kontaktverbot mit Antisemiten auferlegt, ist sich die Union bundesweit zu fein, mit der nationalistischen AfD eine Rechtskoalition zu bilden. Auch die Union könnte dem Berliner Vorbild von Rot-Grün-Rot folgen und von der AfD einen Ausschluss der völkischen Abgeordneten verlangen, um dem langsamen Tod durch die Brandmauer zu entgehen. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Cem Özdemir hatte bereits vor Wochen Grüne und SPD davor gewarnt, in Berlin einen Präzedenzfall zu schaffen: Was auf der linken Seite gilt und gesellschaftsfähig ist, könnte auch auf der rechten Seite zu neuen Bündnissen führen.

Linksaußen sperrt man Antisemiten und Antizionisten aus, Rechtsaußen die Völkischen. Nur die Völkischen raus? Das sei zu wenig, heißt es von CDU-Bundestagsabgeordneten. Was noch? Darauf gibt es keine Antwort. Es scheint so, als ob die Union zu einem Gutteil auch aus Neid und Hochmut gegenüber den rechtskonservativen Emporkömmlingen von der AfD die Kooperation mit den Blauen verweigert. Das ewige Markus-Söder-Mantra, dass etwa bayerische AfD-Abgeordnete die Erde für eine Scheibe hielten und Behinderte mobben würden, wirkt langsam etwas mau. Spätestens nach der Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt auch mit Stimmen der CDU wird das Thema wieder virulent. Also in zwei Wochen.

Die Koalition der Unwilligen aus Union und SPD bringt Deutschland auf alle Fälle nicht in ein ruhiges Fahrwasser. Während in den Zeiten niedriger Zinsen und Inflationsraten Kanzlerin Angela Merkel die teuren SPD-Wohltaten (Hartz IV, Pflege, Wohngeld, Rente etc.) noch mit Geld zuschütten konnte, können Merz und Klingbeil nach Ampel, Ukraine-Krieg und dem Ende der Niedrigzinsphase nur noch auf einem gigantischen Schulden-Tsunami dahinsurfen. Das ist der Preis, den Merz an die SPD zahlen musste, um Kanzler sein zu dürfen. Eindeutig zu hoch und zu teuer. Für Deutschland und auch für die Union.

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