Die Ukraine baut ihre eigene Langstreckenwaffe. Doch hinter dem Rüstungserfolg stehen Milliardenaufträge, politische Verbindungen und Korruptionsvorwürfe.

Die Ukraine präsentiert mit der Flamingo ihre eigenen Taurus. Doch der Hersteller Fire Point steht unter Korruptionsverdacht.

Die Ukraine traf Russlands Prestigeprojekt, die Krim-Brücke, am Dienstag schwer. Nach ukrainischen Angaben wurden Teile der Straßenverbindung zerstört und die Eisenbahntrasse beschädigt. Die Brücke ist für Russland eine wichtige Nachschubroute. Dabei setzte die Ukraine vor allem die Taurus-Alternative Flamingo, einen Marschflugkörper aus eigener Produktion, ein.