Die Ukraine traf Russlands Prestigeprojekt, die Krim-Brücke, am Dienstag schwer. Nach ukrainischen Angaben wurden Teile der Straßenverbindung zerstört und die Eisenbahntrasse beschädigt. Die Brücke ist für Russland eine wichtige Nachschubroute. Dabei setzte die Ukraine vor allem die Taurus-Alternative Flamingo, einen Marschflugkörper aus eigener Produktion, ein.
Ukrainekrieg
Ukrainischer Taurus: Der Marschflugkörper Flamingo führt in Kiews Korruptionssumpf
Die Ukraine baut ihre eigene Langstreckenwaffe. Doch hinter dem Rüstungserfolg stehen Milliardenaufträge, politische Verbindungen und Korruptionsvorwürfe.
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Die Ukraine präsentiert mit der Flamingo ihre eigenen Taurus. Doch der Hersteller Fire Point steht unter Korruptionsverdacht.
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