Der Wald tischt auf: Die besten Zutaten liegen jetzt direkt vor der Haustür

Esskastanien, Pilze, Hagebutten: Der Herbst hält kulinarische Schätze bereit. Wer weiß, wonach er suchen muss, bringt Zutaten für köstliche Gerichte mit nach Hause.

Man mag es kaum glauben, aber selbst in der Nähe großer deutscher Städte gibt es noch Waldstücke, in denen nicht jeder Quadratmeter gestaltet, beschildert oder für irgendeinen Zweck vorgesehen ist.



Im Oktober liegt genau dort einiges herum, für das man anderswo erstaunlich viel Geld bezahlt: Esskastanien, Bucheckern, Hagebutten und vieles mehr. An manchen Stellen leuchtet Sanddorn und unter den Bäumen stehen Pilze. Man muss nur wissen, wonach man sucht. Und was man besser stehen lässt.

Eine Ode an die Vielfalt im Herbst

Wie Sie vielleicht bereits gemerkt haben, habe ich eine Schwäche für diese Jahreszeit, auch in kulinarischer Hinsicht. Im Sommer schmeckt vieles lebendig, saftig und unmittelbar. Im Herbst wird es erdiger, manchmal herb, gelegentlich sogar ein wenig bitter.



Johannes King, dessen Küche ich während meiner Zeit auf Sylt kennengelernt habe, sprach einmal darüber, dass seine Teller im Frühling bunt und verspielt seien, im Herbst dagegen die Farben der Landschaft annähmen: Braun, Orange, Rot, Gelb. Auf dem Papier klingt das nach einer etwas tristen Farbpalette. Auf dem Teller kann es großartig sein. Vor allem geschmacklich.

Nehmen Sie eine Handvoll frische Waldpilze. Gut geputzt, in einer ausreichend heißen Pfanne gebraten, sodass sie Farbe bekommen und nicht im eigenen Saft dünsten. Etwas Butter, Salz, vielleicht Schnittlauch. Dazu geröstetes Brot. Bei einer Krausen Glucke muss man sich wegen ihrer vielen Verästelungen besonders gründlich ums Putzen kümmern, dafür nimmt sie Butter und Röstaromen wunderbar auf. Steinpilze wiederum brauchen kaum Begleitung.

Die Pilze sprießen, die Körbe stehen bereit – doch beim Sammeln kommt es auf den richtigen Blick an. © Unsplash

Auch Esskastanien sind so ein Herbstvergnügen. Ihre Schale kreuzweise einritzen, im Ofen rösten und noch warm schälen. Das süßlich-mehlige Innere schmeckt pur, mit einem Stück Butter oder zerbröselt über gebratenem Rosenkohl. Allerdings ist nicht jede Kastanie essbar: Die verbreitete Rosskastanie gehört ausdrücklich nicht in den Ofen. Und auch die Marone im Pilzkorb ist etwas anderes als die Marone vom Kastanienbaum. Die deutsche Sprache hat gelegentlich ihren eigenen Sinn für Verwirrung.

Bei Bucheckern lohnt sich ebenfalls Zurückhaltung. Die kleinen dreikantigen Nüsschen lassen sich rösten und sparsam über Salate oder Gemüse streuen. Roh sollte man sie wegen einiger unverträglicher Inhaltsstoffe möglichst nicht essen. Hagebutten machen recht viel Arbeit. Wer einmal die haarigen Kerne entfernt hat, versteht, warum ein Glas Hagebuttenmark seinen Preis hat. Dafür erhält man eine fruchtige, angenehm säuerliche Grundlage für Mus, Suppen oder eine Sauce zu Wild. Sanddorn ist noch entschiedener im Geschmack: sauer, herb, fast herausfordernd. Nach einem herbstlichen Menü finde ich ihn aber immer wieder herrlich erfrischend.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Nicht alles, was man draußen findet, ist automatisch gesünder als etwas aus dem Laden. Wildfrüchte können wertvolle Inhaltsstoffe liefern, sie können aber auch an belasteten Standorten wachsen. Und die Natur kennt weder Gütesiegel noch Verwechslungsschutz. Besonders beim Pilzesammeln ist das keine Kleinigkeit: Ein hübscher Pilz ist noch lange kein essbarer Pilz. Wer sich nicht absolut sicher ist, lässt seinen Fund von einer anerkannten Pilzberatungsstelle prüfen. Eine Handy-App ersetzt diese Kenntnis nicht.

Der Wald ist kein kostenloser Selbstbedienungsladen

Überhaupt ist der Wald kein kostenloser Selbstbedienungsladen. In Deutschland darf man viele wild wachsende Pflanzen und Pilze dort, wo kein Betretungs- oder Entnahmeverbot gilt, in kleinen Mengen für den persönlichen Bedarf sammeln. Ich finde das absolut wunderbar. Geschützte Arten oder das Sammeln in Schutzgebieten sind natürlich etwas anderes. Und bei größeren Mengen oder auf bestimmten Flächen braucht es eine Erlaubnis.



Am besten informiert man sich über die Regeln vor Ort, statt erst mit einem gefüllten Korb darüber nachzudenken. Für mich gehört es dazu, nur so viel mitzunehmen, wie ich tatsächlich verarbeite, und genügend für Tiere, andere Sammler oder die kommende Saison stehen zu lassen.

Rund um Berlin und in Brandenburg muss man für solche Entdeckungen nicht gleich eine Expedition organisieren. Schon ein Spaziergang mit offenen Augen verändert den Blick auf die Landschaft. Plötzlich sieht man nicht mehr nur Laub, sondern Schlehen am Wegrand, Hagebutten an den Hecken, vielleicht einen alten Birnbaum.



Schlehen werden nach Frost oder einer Zeit im Gefrierfach milder und eignen sich für Gelee. Fallobst kann zu Kompott oder Kuchen werden, sofern es gesund und die Ernte erlaubt ist. Das eigentlich Schöne am Sammeln ist für mich nicht die Ersparnis. Es ist die Tatsache, dass diese Zutaten nicht auf einen einheitlichen Geschmack hin gezüchtet oder zusammengestellt wurden.



Eine Hagebutte kann anders schmecken als die nächste, ein wilder Apfel kann total überraschend sein. Nicht jeder Fund ist ein kulinarischer Gewinn. Aber gerade diese Unberechenbarkeit macht mir Spaß.

Und falls man mit leeren Händen zurückkommt, war der Spaziergang deshalb noch lange nicht vergebens. Für die Pfanne gibt es schließlich auch gute Waldpilze vom Markt, das Schlendern darüber kann einen Spaziergang dann schon einmal ersetzen. Anbei nun aber noch ein paar Rezepte mit einigen wilden Zutaten aus dem Wald.

Maronensuppe mit Sellerie und Apfel, dazu Blutwurst-Crostino

Zutaten (4 Personen): 400 g gegarte, geschälte Maronen, 300 g Knollensellerie, 2 säuerliche Äpfel, 1 Schalotte, 2 EL Butterschmalz, 700 ml Gemüsebrühe, 150 ml Sahne, 1 Zweig Bohnenkraut, Salz & Pfeffer, 1 Prise Muskatnuss, 4 Scheiben Sauerteigbrot, 150 g gute Blutwurst, 4 EL Butter, geschlagene Sahne (optional)

Maronen müssen nicht zwingend geröstet werden. Wie wär’s mal mit einer Suppe? © unsplash

Zubereitung: Den Sellerie schälen, etwa 50 g davon in 3 bis 5 mm kleine Würfel schneiden und beiseitestellen. Den übrigen Sellerie grob würfeln und zusammen mit der gehackten Schalotte in Butterschmalz goldbraun anrösten. Die Äpfel schälen, ebenfalls etwa 50 g in kleine Würfel schneiden und beiseitestellen. Den restlichen Apfel grob würfeln, zum Sellerie geben und kurz mitbraten. Etwa 300 g Maronen hinzufügen, mit Gemüsebrühe und Sahne auffüllen und rund 20 Minuten sanft köcheln lassen.



Anschließend sehr fein pürieren und mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss abschmecken. Für die Einlage etwa 50 g der übrigen Maronen ebenfalls in kleine Stücke schneiden, sodass Sellerie, Apfel und Maronen zu ungefähr gleichen Teilen vertreten sind. Die Selleriewürfel in etwas Butter goldbraun braten, die Maronen kurz mitrösten und zuletzt die Apfelwürfel dazugeben, damit sie noch etwas Biss behalten. Fein gehacktes Bohnenkraut unterheben und leicht salzen. Die Brotscheiben knusprig rösten, die Blutwurst in Scheiben schneiden und in einer heißen Pfanne kurz von beiden Seiten anbraten, salzen und pfeffern, dann auf dem Brot anrichten.



Zum Servieren die Sellerie-Apfel-Maronen-Einlage in vorgewärmte Suppentassen geben und mit der heißen Suppe aufgießen. Nach Belieben einen kleinen Klecks ungesüßte, locker geschlagene Sahne daraufsetzen und die Blutwurst Crostini separat dazu reichen.

Handgemachte Tagliatelle mit Waldpilzen

Zutaten (4 Personen): 300 g Weizenmehl (Type 405 oder Tipo 00), 3 Eier, 500 g gemischte Waldpilze (Steinpilze, Maronenröhrlinge, Pfifferlinge, Krause Glucke), 1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe, 80 g Butter, 5 EL Olivenöl, 100 ml trockener Weißwein, ½ Bund glatte Petersilie, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, etwas frisch geriebener Parmesan (optional)

Besser schmeckt es nicht einmal im Restaurant: Handgemachte Tagliatelle mit Waldpilzen © Unsplash

Zubereitung: Mehl und Eier zu einem glatten, elastischen Nudelteig verkneten und abgedeckt mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend auf einer gut bemehlten Fläche ziemlich dünn ausrollen und in etwa 7 mm breite Tagliatelle schneiden. Die Pilze sorgfältig putzen und größere Exemplare zerteilen. In einer großen Pfanne mit Olivenöl bei kräftiger Hitze portionsweise goldbraun anbraten. Erst dann die fein gehackten Schalotten, den Knoblauch und die Hälfte der Butter zugeben und kurz mitbraten.



Mit Weißwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Die Tagliatelle in reichlich Salzwasser etwa zwei bis drei Minuten kochen, direkt in die Pilzpfanne geben und mit etwas stärkehaltigem Nudelwasser und der restlichen kalten Butter kräftig durchschwenken, bis eine glänzende, leicht gebundene Sauce entsteht.



Mit Salz und Pfeffer abschmecken, gehackte Petersilie unterheben und nach Belieben mit etwas Parmesan servieren.

Wacholder-Schokoladenmousse auf Sanddornspiegel mit Bucheckern-Krokant

Zutaten (4 Personen): 150 g dunkle Schokolade (70 Prozent Kakao), 200 ml Sahne, 2 Eier, 30 g Zucker, 2 Wacholderbeeren, 1 Prise Salz, 40 g geschälte Bucheckern, 50 g Zucker für den Krokant, 1 TL Butter, 100 g Sanddornmarmelade, 2 bis 3 EL Wasser

Wacholder eignet sich optimal für Nachspeisen aller Art – etwa für ein Schokoladenmousse. © unsplash

Zubereitung: Die Wacholderbeeren leicht andrücken und mit der Sahne erwärmen (nicht kochen) und etwa zehn Minuten ziehen lassen. Anschließend abseihen und die Sahne vollständig durchkühlen lassen. Die Bucheckern in einer trockenen Pfanne gründlich rösten, da sie roh möglichst nicht verzehrt werden sollten.



Für den Krokant 50 g Zucker goldbraun karamellisieren, Butter und Bucheckern unterrühren, dünn auf Backpapier verstreichen und auskühlen lassen. Die Schokolade im Wasserbad schmelzen und etwas abkühlen lassen. Die Eier trennen, Eigelbe mit 30 g Zucker cremig schlagen und die Schokolade unterrühren. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, die kalte Wacholdersahne separat aufschlagen und beides vorsichtig unter die Schokoladenmasse heben. Mindestens vier Stunden kalt stellen.



Die Sanddornmarmelade mit etwas Wasser glatt rühren und gegebenenfalls durch ein Sieb streichen. Zum Anrichten auf vier Teller jeweils einen kleinen Spiegel daraus ziehen, mit einem warmen Esslöffel eine Nocke Schokoladenmousse daraufsetzen und mit grob zerbrochenem Bucheckern-Krokant bestreuen.

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