Derry Scherhant schießt Deutschland ins Viertelfinale: Vor 71.565 Fans im ausverkauften Berliner Olympiastadion gewann die deutsche Fußballnationalelf am Montagabend 5:0 (1:0) gegen die Niederlande. Der gebürtige Berliner Scherhant brachte Deutschland dabei in Führung. Nach der Pause erhöhten Florian Wirtz mit zwei Toren, Nico Schlotterbeck und Brajan Gruda.



Mit dem Kantersieg sicherte sich die DFB-Elf aus eigener Kraft den Gruppensieg. Im Viertelfinale im März trifft sie damit auf einen Gruppenzweiten und hat im Rückspiel Heimrecht.



Im Vergleich zum 3:1 in Serbien am Freitag änderte Klopp seine Startelf auf zwei Positionen. Schlotterbeck ersetzte in der Innenverteidigung Malick Thiaw. Links hinten begann Nathaniel Brown für den Ex-Herthaner Maximilian Mittelstädt.

Nico Herbertz/IMAGO Aufstellung Deutschland Tor: Marc-André ter Stegen

Abwehr: Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown Mittelfeld: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Florian Wirtz Angriff: Brajan Gruda, Kai Havertz, Derry Scherhant

Deutschland hat den Ball, Oranje zunächst die Chancen

Die DFB-Elf presste von Beginn an hoch und hielt den Ball lange in der Hälfte der Niederländer. Den ersten Abschluss hatte Scherhant in der 12. Minute, sein Schuss aus der zweiten Reihe wurde zur Ecke geblockt.



Gefährlich wurde es dann aber vor dem eigenen Tor, sobald sich Oranje aus dem Pressing löste und konterte. Crysencio Summerville verlor am Ende eines solchen Angriffs die Balance, sonst hätte er aus zwölf Metern frei abschließen können (19.). In der 25. Minute ließ Cody Gakpo auf links Philipp Treu stehen. Seine Flanke köpfte Donyell Malen aus zwei Metern neben das leere Tor.

Auftritt Derry Scherhant

Auf der anderen Seite kam Deutschland erstmals richtig gefährlich vor das Tor. Treu bediente Scherhant, der Berliner traf aus halblinker Position den Pfosten (32.).



In der 41. Minute war es dann aber so weit: Natürlich war es Scherhant, der das Stadion singen ließ: „Völlig losgelöst“ erklang aus den Stadionlautsprechern. Scherhant zeigte mehrfach auf den Boden.



„Als Berliner Junge träumt man davon, im Olympiastadion spielen zu dürfen“, hatte Scherhant im vergangenen Winter erzählt. Jetzt traf er dort für die Nationalmannschaft.



Von links war er nach innen gezogen, schaffte Distanz zwischen sich und seinem Gegenspieler Denzel Dumfries und traf ins lange Eck.

Deutschland dreht auf

Die zweite Halbzeit begann dann noch mit Chancen auf beiden Seiten. Tore fielen aber nur auf der einen.



In der 60. Minute erklang die Torhymne zum zweiten Mal. Wirtz zog aus zentraler Position gut 17 Meter vor dem Tor ab, der Ball sprang vom Innenpfosten links oben ins Netz. Ein Traumtor.



Eine Moment später war die Partie entschieden. Schlotterbeck köpfte in der 65. Minute eine Freistoßflanke von Gruda zum 3:0 ein. Und es ging noch weiter.



In der 71. Minute tankte sich Gruda über rechts durch und ließ seinen Gegenspieler aussteigen. Er sah Wirtz in der Mitte. Und der traf aus kurzer Distanz zum 4:0.



Ein Tor fehlte nun nur noch für den sicheren Gruppensieg. In der 77. Minute traf Scherhant zunächst zum zweiten Mal an diesem Abend den Pfosten. Gruda stand aber richtig und schob den Abpraller zum 5:0 ein.



Der fünfte Treffer machte den Gruppensieg perfekt. Denn nach dem Tor passierte nichts mehr. Und die Fans durften singen.

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