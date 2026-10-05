Derry Scherhant: Ex-Herthaner zählt zu den großen Klopp-Gewinnern

Vor etwas mehr als einem Jahr spielte Derry Scherhant noch für Hertha BSC in der Zweiten Liga. Unter Bundestrainer Klopp zählt er nun zu den großen Gewinnern.

Der rechte Fuß dreht sich einmal um den Ball, der linke Fuß schiebt ihn nach vorne und bringt ihn in den Strafraum. Jonathan Burkardt drückt die Kugel dort über die Linie, doch der Spieler, dem dieses Tor eigentlich gehört, ist Derry Sherhant. Der 23-Jährige hatte vor etwas mehr als einem Jahr noch in der Zweiten Bundesliga für Hertha BSC gespielt. Und obwohl der beschriebene Treffer am vergangenen Sonntag beim 0:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland noch zurückgenommen wurde, weil der Ball zuvor Tom Bischof an die Hand gesprungen war, verdeutlicht die Szene den positiven Eindruck, den Scherhant bei seinen ersten Spielen im Dress des DFB gemacht hat.

Scherhant setzt sich durch

„Es ist ärgerlich, dass dann so ein kleiner Kontakt ausgereicht hat“, sagte der Spieler im Anschluss an die Partie. Doch auch ohne den Treffer zählt Scherhant unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp zu den größten Gewinnern. Im Zweikampf auf der linken Offensivseite setzte er sich fürs Erste gegen den Kölner Said el Mala durch, stand zweimal in der Startelf und krönte seine zwei Auftritte beinahe mit dem goldenen Assist zum Sieg gegen Griechenland.

Da auch Kevin Schade, der zum ersten Kader gehört hatte, nicht stärker aufspielte als Scherhant, ist durchaus vorstellbar, dass der Berliner nicht nur im deutlich verkleinerten Kader stehen, sondern vorerst sogar zur Stammelf von Jürgen Klopp zählen wird, wenn im November schon wieder Länderspiele anstehen.



Etwas, das sich für ihn nicht unbedingt angedeutet hatte. „Ich bin sehr dankbar, dass ich hier dabei sein durfte und mich zeigen durfte. Es ist alles noch ein bisschen surreal“, sagte Scherhant nach dem Spiel und beschrieb seinen Weg dorthin: „In der U17 war ich in keinem NLZ und habe nicht gespielt, saß auf der Bank. In der U19 auch, ich habe nicht gespielt, nur zugeschaut, und hatte einfach den Traum, Profi zu werden. Und jetzt stehe ich hier, fünf, sechs Jahre später, und darf für die deutsche Nationalmannschaft spielen.“

Derry Scherhant (l.) wusste das eine oder andere Mal an Alexandros Kyziridis vorbeizukommen. © Christian Charisius/dpa

Vor kurzem noch mit Hertha in der Zweiten Liga

Dass auch seine Zwischenstationen diesen Status nicht andeuteten, ließ er dabei sogar aus. Noch im Mai des Vorjahres spielte Scherhant in Blau-Weiß, verabschiedete sich am letzten Spieltag der Zweitligasaison mit einem 35-minütigen Einsatz bei einer 1:2-Heimniederlage der Hertha gegen den SC Paderborn, bevor sich der junge Außenstürmer dem SC Freiburg anschloss.



Weil er dort nicht unbedingt zum Stammpersonal zählte, war auch im vergangenen Sommer nicht absehbar, dass Scherhant kurz vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft stehen würde. Im Kader von Julian Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hatten zwar viele Fans Said el Mala vermisst. Von Derry Scherhant wurde aber nicht gesprochen.

Derry Scherhant im Einsatz für Hertha © David Inderlied/dpa

Doch dann kam der Saisonstart und der Berliner verdrängte beim Sportclub plötzlich Vincenzo Grifo immer öfter aus der Startelf, legte in vier Bundesligaspielen drei Treffer vor und erzielte einen selbst. Weil er zuvor schon in den beiden Qualifikationsspielen zur Uefa Conference League an vier Treffern beteiligt gewesen war und im DFB-Pokal ein Tor vorbereitet hatte, hat Scherhant schon jetzt genauso viele Scorerpunkte wie in der gesamten Saison zuvor.

Da Klopp wieder stärker auf das Leistungsprinzip zu setzen scheint als sein Vorgänger und sein XXL-Kader ihm erlaubte, besonders viele Spieler einzuladen, gehörte Scherhant folgerichtig zum einberufenen Personal für den ersten DFB-Lehrgang der neuen Spielzeit. Die nächsten Chancen, dort für Aufsehen zu sorgen, könnte er am 13. und 16. November erhalten. Und auch wenn dann nur noch 23 Spieler statt 44 nominiert werden, kann sich Scherhant seines Platzes wohl schon sicher sein.

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