Ex-Herthaner Scherhant: Schießt er erst Union in die Krise und Klopp ins Viertelfinale?

Derry Scherhant könnte für den 1. FC Union Berlin zum unangenehmen Gegner werden – und für Jürgen Klopp zum Hoffnungsträger. Der gebürtige Berliner hat seit seinem Abschied von Hertha BSC vor etwas mehr als einem Jahr einen großen Sprung gemacht.



Beim SC Freiburg ist er inzwischen Stammspieler, unter Bundestrainer Klopp sogar auf dem linken Flügel gesetzt. Nun ist er auch körperlich wieder voll belastbar.



„Derry war die positive Überraschung des ersten Camps“, lobte Klopp, als er den Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele in Serbien (13. November) und gegen die Niederlande (16. November) vorstellte.

Vom Hertha-Joker zum Nationalspieler

Denn Scherhants Weg in die Nationalmannschaft war keineswegs vorgezeichnet. Noch im Mai 2025 verabschiedete er sich mit einem Kurzeinsatz bei Hertha BSC aus der Hauptstadt. In Freiburg gehörte er zunächst nicht zum Stammpersonal.



Erst zum Start der laufenden Saison drängte sich der Berliner immer stärker in den Vordergrund. Scherhant verdrängte Vincenzo Grifo zunehmend aus der Startelf, bereitete in der Bundesliga bereits drei Treffer vor und erzielte zwei selbst.



Auch bei Klopp setzte er sich auf der linken Offensivseite zunächst gegen Said El Mala durch. Bei seinen ersten beiden Einsätzen für Deutschland stand er zweimal in der Startelf und hätte gegen Griechenland beinahe den entscheidenden Treffer vorbereitet.



„Er hatte leichte Fußprobleme in den letzten Wochen in Freiburg, aber jetzt ist er wieder voll da“, sagte Klopp noch. Für Scherhant und den DFB eine positive Meldung. Für den 1. FC Union Berlin dagegen kommt die Nachricht zur Unzeit.

Union Berlin: Vier Spiele ohne Niederlage vor Freiburg

Denn die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli muss am kommenden Sonntag beim SC Freiburg antreten. Zwar hat sich die Lage in der Bundesliga nach dem katastrophalen Saisonstart und trotz des deutlichen 0:5 im DFB-Pokal beim 1. FC Köln etwas beruhigt. Seit vier Ligaspielen ist Union ungeschlagen: Auf den 1:0-Sieg gegen Elversberg folgten Unentschieden gegen Borussia Dortmund, den FC Augsburg und den 1. FC Köln.



Nun aber warten eine weite Reise und ein Gegner, der in der Tabelle nur Bayern und Borussia Dortmund vor sich hat. Freiburg steht auf Rang drei und dürfte gerade im eigenen Stadion alles andere als eine leicht zu lösende Aufgabe darstellen.



Für die Köpenicker würde das Formpendel bei einer Niederlage am Sonntag (17:30 Uhr) langsam wieder in die andere Richtung ausschwingen. Aus vier Partien ohne Niederlage könnten vier Spiele ohne Sieg werden.



Dass Scherhant am Sonntag wieder unbeschwert aufspielen kann, könnte für Janik Haberer als Innenverteidiger bei Union zum Problem werden. Zumal der Nationalspieler nochmal extra motiviert sein könnte. Denn Union wieder in die Krise zu schießen, dürfte dem Ex-Herthaner, nun ja, nicht allzu viel ausmachen.

Kindheitstraum Teil 2

Nach dem Union-Spiel geht es für Scherhant dann in der Länderspielpause erst einmal nach Serbien. Der zweite Sieg der Ära Klopp soll dort gelingen.



Anschließend geht es für ihn nach Berlin – wo Scherhant sich einen Kindheitswunsch nochmal auf ganz besondere Art zum zweiten Mal erfüllen kann. „Als Berliner Junge träumt man davon, im Olympiastadion spielen zu dürfen“, sagte er im Winter, als er über seinen Abschied von Hertha sprach. Am 16. November tritt Scherhant mit der DFB-Elf im Olympiastadion gegen die Niederlande an. Und kämpft mit Klopp um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.

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