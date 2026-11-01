Destruktivität wird bestraft: 1. FC Union Berlin gibt Sieg gegen Köln aus der Hand

So richtig wusste beim Schlusspfiff niemand vom 1. FC Union Berlin etwas mit dem Ergebnis gegen den 1. FC Köln anzufangen. Fast 70 Minuten hatten die Eisernen wenige Tage nach dem 0:5-Pokal-Debakel in der Domstadt mit 1:0 geführt. Zum Sieg allerdings reichte das nicht.



Nach 90 Minuten inklusive Nachspielzeit stand nur ein 1:1 (1:0) auf der Anzeigetafel im Stadion An der Alten Försterei und wurde auch die vollständige Wiedergutmachung verpasste. In der Tabelle verpasste es die Mannschaft zudem, die Abstiegszone der Bundesliga zu verlassen.

Erinnerungen an Spiele im Europapokal

Zwei Spiele gegen denselben Gegner innerhalb von sechs Tagen, eins davon auswärts und das andere im eigenen Stadion, das klingt nach Fußball auf europäischer Ebene – K.o.-Phase noch dazu. Im Februar und März 2023 haben die Eisernen dieses besondere Gefühl erleben dürfen, schalteten dabei in der Europa League zunächst sensationell das große Ajax Amsterdam aus, scheiterten danach im Achtelfinale an Union Saint-Gilloise.



Dreieinhalb Jahre später, im Herbst 2026, ist der 1. FC Union Berlin von solchen internationalen Feiertagen meilenweit entfernt. In der Bundesliga kämpft das Team wieder einmal um den Klassenerhalt und um seine Identität. Als „Union-like“ wurden die drei Spiele nach der Länderspielpause der Reihe nach gegen Elversberg, Borussia Dortmund und den FC Augsburg bezeichnet. Fünf Punkte waren das Ergebnis eines Spielstils, den man eigentlich hatte ablegen wollen.



Die Mannschaft soll seit dieser Saison „Lustrinelli-like“ spielen. Die Ergebnisse dieses neuen Fußballs, der offensiver ausgerichtet ist und junge Spieler entwickel soll, aber stimmten so gar nicht. In den ersten vier Spielen der Bundesliga setzte es für Neu-Trainer Mauro Lustrinelli mit seinem Ansatz und seinen Personal-Entscheidungen nach einem Punktgewinn gegen Eintracht Frankfurt (3:3) ein 0:4 bei Bayer 04 Leverkusen, ein 1:3 gegen Aufsteiger FC Schalke 04 und ein 0:7 beim FC Bayern München. Der 4:2-Erfolg bei Zweitligist Eintracht Braunschweig vor dem Saisonstart musste in der Kategorie Zittersieg eingeordnet werden.

1. FC Union Berlin mit Wut, 1. FC Köln mit Selbstbewusstsein

Zurück aber zur Gegenwart und den zwei Spielen in sechs Tagen. Nummer eins hatte am Dienstagabend beim 1. FC Köln stattgefunden und wirkte nicht nur im Ergebnis wie eine Bruchlandung. Beim 0:5-Debakel im DFB-Pokal spielte die Mannschaft wieder „Lustrinelli-like“ und ergab sich zudem in der zweiten Hälfte ihrem Schicksal. Und das gegen einen Gegner, der in der Bundesliga in sieben Spielen nur zwei Punkte mehr geholt hatte und nach dem torlosen Unentschieden gehörig unter Druck stand.



Der Spielplan wollte es, dass die Eisernen am Sonntagabend im Stadion An der Alten Försterei sofort die Chance zur Wiedergutmachung bekamen. Auf die verbale Entschuldigung bei den Fans unmittelbar nach dem Schlusspfiff in der Domstadt sollte in Köpenick mit ordentlich Wut im Bauch gegen selbstbewusste Kölner eine sportliche folgen.

Mauro Lustrinelli wechselt gegen 1. FC Köln fünfmal

Lustrinelli hatte seinen Kader gegenüber dem Spiel von Dienstagabend auf fünf Positionen verändert. Marvin Friedrich ersetzte Leopold Querfeldt nicht nur in der Innenverteidigung, sondern feierte sein sportliches Comeback nach der Rückkehr aus Mönchengladbach im Sommer. Zudem rückten Derrick Köhn, Livan Burcu, Kastriot Imeri und Frederik Rönnow für Matheo Raab, Wooyeong Jeong, Tom Rothe und Mekhi Gray in die Startelf.



Vor dem Spiel begründete Lustrinelli das am Mikrofon von DAZN so: „Nach so einem Ergebnis ist es normal, dass sich ein Trainer Gedanken macht. Manche Entscheidungen basieren auf Rationalität, andere auch auf dem Bauchgefühl. Wir wollen mehr Erfahrung auf dem Platz haben, gleichzeitig aber auch Kreativität zwischen den Linien. Die Räume, die wir bekommen, müssen wir besser nutzen. Entscheidend ist, in allen Spielphasen die richtige Balance zu finden.“

1. FC Union Berlin geht diesmal in Führung

Und diese Vorgaben des Trainers schien die Mannschaft gleich vom Anpfiff weg umsetzen zu wollen. Die Kölner wurden im Spielaufbau früh attackiert und zu Fehlern gezwungen. Offensiv entwickelten die Köpenicker einen ähnlich starken Zug nach vorn wie schon in Köln. Diesmal aber belohnte sich die Mannschaft dafür auch schon früh mit einem Treffer.



Genau zehn Minuten waren gespielt, da wurde Burcu auf links steil geschickt, legte den Ball von der Grundlinie nach innen. Dort machte Skarke den Ball am kurzen Pfosten fest und sah den einlaufenden Janik Haberer, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf.

Livan Burcu scheitert an der Latte

Mit der Führung im Rücken wurde aus „Lustrinelli-like“ wieder „Union-like“. Die Eisernen waren um defensive Sicherheit bemüht, nahmen FC-Nationalspieler Said El Mala an die kurze Kette und überließen den Gästen den Ballbesitz. Eine zusätzliche Absicherung für die letzte Reihe sollte offenbar Rani Khedira, der selbst im Spielaufbau an der Seite von Friedrich und Zeno van den Bosch zu sehen war, bringen.



Offensive Entlastung gab es hier und da nach Standards, herausgespielte Chancen waren nicht zu sehen. Aber dafür auch keine Kölner Möglichkeiten. Kurz vor dem Gang in die Halbzeit wären es sogar fast die Unioner gewesen, die einen zweiten Treffer erzielt hätten. Burcus Linksschuss von der linken Seite wurde von Köln-Torwart Marvin Schwäbe noch an die Latte gelenkt.

1. FC Köln findet kein Mittel gegen die Köpenicker

Und auch nach dem Seitenwechsel sollte sich am Geschehen auf dem Platz nicht viel ändern. Die Eisernen mussten mit dem 1:0 im Rücken offensiv nicht viel investieren und die Kölner konnten nicht an die Leistung aus dem Pokal-Triumph anknüpfen.



Lange schien der Plan von Lustrinelli aufzugehen, doch in der 79. Minute wurde das destruktive Spiel der Eisernen bestraft. Nach einem kurz ausgeführten Eckball stand der eingewechselte Malek El Mala nach einer Hereingabe im Strafraum genau richtig und traf zum 1:1. Der Endstand, den sich Union selbst anzukreiden hatte.

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