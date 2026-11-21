Der Schriftsteller und Feuilletonist starb mit 65 Jahren im Hospiz an Krebs. Bis zuletzt teilte er in seinen kurzen Texten Alltagsszenen aus Berlin.

Detlef Kuhlbrodt, Schriftsteller, taz-Autor und über Jahre Kolumnist der Berliner Zeitung, ist tot. Das geht aus dem Nachruf der taz hervor. Demnach starb er am 21. November im Hospiz des Wenckebach-Krankenhauses in Berlin-Tempelhof an Krebs. Er wurde 65 Jahre alt. Bis zum Ende hat er aufgeschrieben, was er sah.

Die Kolumne „0 Uhr 30“ in der Berliner Zeitung

In der Berliner Zeitung erschien bis vor ein paar Jahren seine Kolumne „0 Uhr 30“. Sie begann immer gleich, mit seinem Namen und einem Verb: „Detlef Kuhlbrodt repariert Dinge.“ Oder: „Detlef Kuhlbrodt guckt Fußball.“ Danach ging es um scheinbar nichts und um alles. Um eine Energiesparlampe, die statt warmen eher hellgrünes Licht verbreitete. Um Mückenstiche in einer heißen Sommernacht, um einen Abend am Kanalufer, um eine Katze als Ferienbesuch.

Harry Nutt schrieb 2013 in der Berliner Zeitung über ihn: „Seine sensiblen Beobachtungen Berliner Lebens fernab glamourösen Metropolenlifestyles sind pure Poesie.“ Man muss seine Texte vielleicht nur ein bisschen vor die Sonne halten, etwas drehen und die Reflexionen einsammeln. Kuhlbrodt selbst, der es nicht gut ertragen konnte, wenn unerschrockene Redakteure in seinen Texten herumfuhrwerkten, sah es dennoch nüchterner. Über seinen Billardsalon notierte er, der sei nicht besonders glamourös gewesen, „aber das bin ich ja auch nicht“.

Von Bad Segeberg nach Berlin

Kuhlbrodt wuchs in Bad Segeberg auf. 1984 zog er nach West-Berlin und studierte an der Freien Universität Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft.



Seine eigentliche Heimat war die taz. Dort erschienen über Jahrzehnte seine „Berliner Szenen“, kurze Texte über Hausmeister, Supermärkte, den Kreuzberger Kiez und die Außenseiter des Kulturbetriebs.

Bücher bei Suhrkamp, Ben-Witter-Preis

2007 brachte der Suhrkamp-Verlag eine Auswahl seiner Texte unter dem Titel „Morgens leicht, später laut“ heraus. Im Jahr darauf erhielt Kuhlbrodt den Ben-Witter-Preis. Im September 2013 folgte, ebenfalls bei Suhrkamp, „Umsonst und draußen“. Das Buch ging aus seinem taz-Blog „november07“ hervor.

Kurze Texte, unverwechselbarer Ton

Seine Texte waren kurz und einfach, sie kamen ohne Pointen aus und hatten doch einen eigenen Ton: freundlich, melancholisch, norddeutsch. Er schrieb ehrlich über sich selbst, ohne sich zu stilisieren.



Von einer Lesung berichtete er, die ersten Zuhörer seien gegangen, sobald er eine kleine Pause machte. Er fügte an: „Die Frage, ob jemand ein Buch kaufen möchte, überhören die Leute gnädig.“ Über einen Abend im Billardverein schrieb er: „Das Klacken der Kugeln stimmt sentimental.“

Fußball und Krankheit

Viele Jahre spielte Kuhlbrodt als flinker Rechtsaußen in der Betriebssportgruppe der taz. Er hielt zu Schalke 04. Ein Spiel beschrieb er einmal so, und kaum liest man es, scheint es, als hätte man es schon immer gewusst: „Es ist ein unaufgeregtes Spiel.“

Auch über seine Krankheit schrieb Kuhlbrodt in den letzten Jahren offen, zuletzt aus Krankenhaus und Hospiz: genau, ohne Pathos, mit dem Blick für das Kleine. Auf Facebook teilte er bis zuletzt, was ihn bewegte. Er postete einen Nachruf auf Joachim Lottmann, einen Gruß an seinen Fast-Namensvetter, den Schlingensief-Anwalt Dietrich Kuhlbrodt, und die Aufnahme der Hymne „Love of My Life“ von Queen, 1991 in Argentinien. Er kommentierte sie mit zwei Worten: „Nimm dies …“.

Der Abschied vom Freund

Am 30. September berichtete er von einem Minijoint auf der Hospiz-Terrasse und von der Schichtübergabe des Pflegepersonals, die ihn zum Lachen brachte. Der Text beginnt trocken: „Obwohl Kiffen legal ist, fühlt man sich komisch, wenn man im Hospiz was raucht.“ Am Ende steht, er vergesse oft, welcher Tag gerade sei.

In einer seiner Kolumnen erzählt er vom Abschied von einem schwer kranken Freund. „Mach's gut“, sagte er beim Gehen. Der Freund antwortete leise: „Mach's besser.“

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