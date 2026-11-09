Deutlich weniger Syrer ziehen nach Deutschland

Zwei Jahre nach dem Sturz Assads hat sich die Migration zwischen Syrien und Deutschland verändert. Zu- und Fortzüge halten sich fast die Waage.

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Menschen feiern den Sturz des Assad-Regimes auf dem Oranienplatz in Berlin Kreuzberg am 8. Dezember 2024.

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In diesem Jahr sind deutlich weniger Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gekommen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Zuzüge syrischer Staatsangehöriger ging um 40,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Nach vorläufigen Ergebnissen der Wanderungsstatistik registrierten die Meldebehörden von Januar bis September 2026 knapp 23.800 Zuzüge aus Syrien.

Im Vorjahreszeitraum waren es nach Angaben der Statistikbehörde noch knapp 40.100 Zuzüge. Vor dem Sturz der Regierung von Baschar al-Assad im Dezember 2024 hatte die Zahl in den ersten neun Monaten 2024 bei gut 74.600 gelegen.

Fast ausgeglichene Bilanz

Im Gegenzug nahm der Fortzug von Syrerinnen und Syrern zu. Von Januar bis September 2026 wurden knapp 23.700 Fortzüge registriert, ein Anstieg um 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit war die Differenz zwischen Zuzügen und Fortzügen in diesem Zeitraum nahezu ausgeglichen.

Ende 2025 stellten Syrerinnen und Syrer nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 21 Prozent der Schutzsuchenden in Deutschland. Derzeit leben den Statistikern zufolge 1,28 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte in Deutschland. 19 Prozent von ihnen wurden hier geboren. (mit epd)

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