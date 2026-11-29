Juso-Chef Türmer sucht wieder den Kontakt zur palästinensischen Fatah-Jugend. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft reagiert empört und fordert einen sofortigen Stopp.

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Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos), Philipp Türmer spricht beim Juso-Bundeskongress zu den Delegierten.

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Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) hat die wieder aufgenommenen Kontakte der Jusos zur palästinensischen Fatah-Jugend scharf kritisiert und ein sofortiges Aussetzen der Partnerschaft gefordert.

„Den Wunsch nach Frieden teilen wir alle. Die Wiederaufnahme der Beziehungen zur Fatah-Jugend ist aber naiv und moralisch selbstgerecht“, erklärte die Bundesvorsitzende des Jungen Forums in der DIG, Anika Schmütz. Die Fatah-Jugend habe bis heute den Terror nicht unmissverständlich verurteilt.

Voraussetzung für jede Zusammenarbeit müsse sein, dass die Fatah-Jugend das Massaker vom 7. Oktober 2023 und die Hamas öffentlich verurteile und Israel als existierenden Staat anerkenne, so Schmütz.

Juso-Chef verteidigt Gesprächskontakte

Juso-Chef Philipp Türmer hatte auf dem Bundeskongress des SPD-Nachwuchses angekündigt, man sei wieder in Kontakt zur Fatah-Jugend. „Wer Frieden und Freiheit für die Menschen in Israel und Palästina will, der muss den Kontakt zu denjenigen suchen, die auf beiden Seiten Frieden wollen“, sagte Türmer.

Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern sei kein Widerspruch zur Sicherheit für Israelis, betonte er. Die Jusos setzten sich für ein Ende der Siedlergewalt und eine friedliche Lösung für den gesamten Nahen Osten ein. Frieden gebe es nur mit einer Zweistaatenlösung.

Hintergrund zur Fatah-Jugend

Die Fatah ist die größte Fraktion innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Sie vertritt einen säkular-nationalistischen Kurs und setzt offiziell auf Verhandlungen mit Israel. Im Vergleich zur islamistischen Hamas gilt die Fatah-Bewegung als weniger radikal.

Fatah-nahe bewaffnete Gruppen waren aber immer wieder an Anschlägen auf israelische Zivilisten und Angriffen auf israelische Soldaten beteiligt. Die Fatah-Jugend (arabisch: Schabiba) ist die Nachwuchsorganisation der Fatah-Bewegung. (mit dpa)

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