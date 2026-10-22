Deutsche Bahn in der Krise: Verspätungen durch marode Infrastruktur explodieren – plus 40 Prozent

Verspätungen durch marode Infrastruktur haben bei der Deutschen Bahn in diesem Jahr um 40 Prozent zugenommen. Die Infrago-Spitze nennt extreme Wetterlagen als Grund.

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Die Zahl der Verspätungsfälle bei der Deutschen Bahn, die mit gestörten Infrastrukturanlagen zusammenhängen, ist in diesem Jahr nach Unternehmensangaben um 40 Prozent gestiegen. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der DB Infrago, Philipp Nagl, zu Die Zeit. Als Gründe nannte er einen sehr kalten Winter und einen sehr heißen Sommer, die die Anlagen besonders beansprucht hätten.

„Extreme Temperaturen beschädigen die Infrastruktur und verhindern schnelle Reparaturen“, sagte Nagl. Bundesweit betrachtet gingen Weichen, Oberleitungen und Stellwerke derzeit schneller kaputt, als sie repariert werden könnten.

Pünktlichkeitsquote seit Monaten unter 55 Prozent

Die Pünktlichkeit im Fernverkehr war im Januar auf gut 52 Prozent gefallen. Ein starker Wintereinbruch mit Schneeverwehungen und eingefrorenen Weichen hatte den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands tagelang beeinträchtigt. Im Frühjahr erholten sich die Werte zunächst, bevor sie im Juni erneut einbrachen. Seither liegt die Pünktlichkeitsquote durchgängig unter 55 Prozent. Als pünktlich gilt ein ICE oder IC, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat.

Die im vergangenen Jahr angetretene Bahn-Chefin Evelyn Palla hatte die Erwartungen an eine rasche Verbesserung der Pünktlichkeit bereits gesenkt. Wegen des Zustands der Infrastruktur werde es kurzfristig keine spürbaren Fortschritte geben. Als erstes Ziel nannte sie, den Abwärtstrend bei den Pünktlichkeitswerten zu stoppen. Nach aktuellem Stand zeichnet sich das nicht ab. (mit AFP)

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