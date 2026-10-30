Die Bahn ist so unpünktlich wie nie. Eine Expertenkommission soll nun nach Lösungen suchen. Dabei könnte es auch um eine Reduzierung des Angebots gehen.

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Die Bahn ist so unpünktlich wie nie – das liegt am maroden und überlasteten Netz.

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Die Deutsche Bahn hat eine unabhängige Expertenkommission beauftragt, die prüfen soll, ob weniger Züge auf den Gleisen für mehr Pünktlichkeit sorgen. Das bestätigte am Freitag ein Bahnsprecher.

Die Fachleute sollen nach Angaben der Bahn ergebnisoffen beraten. In den meisten Monaten dieses Jahres kam fast jeder zweite Fernzug zu spät. Für Fahrgäste stellt sich damit die Frage, ob die Deutsche Bahn künftig seltener, dafür verlässlicher fahren lässt.

Was hinter der Kommission „Robuster Fahrplan“ steckt

Die Expertenkommission trägt den Namen „Robuster Fahrplan“ und soll ihre Arbeit am 3. November in Berlin aufnehmen. Einberufen hat sie die Infrastrukturtochter DB InfraGo, die für Netz und Bahnhöfe zuständig ist.

Unterstützung bekommt das Gremium von dem auf Fahrpläne spezialisierten Schweizer Unternehmen SMA und Partner. Diese Angaben gehen aus Unterlagen der InfraGo für den Verkehrsausschuss des Bundestags hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Warum die Deutsche Bahn so unpünktlich ist

Die Hauptursache für die vielen Verspätungen ist nach Angaben der Bahn das überalterte Schienennetz. Hinzu kommt eine Überlastung, vor allem an den großen Verkehrsknoten.

2025 verkehrten laut den Unterlagen mehr als zehn Prozent der Züge auf Strecken mit einer Auslastung von über 115 Prozent. Das heißt: Auf diesen Abschnitten rollen deutlich mehr Züge, als eigentlich vorgesehen sind. Die Folge sei ein wachsender Stau auf den Gleisen – in den vergangenen zehn Jahren hätten die Stau-Verspätungen um 150 Prozent zugenommen.

In den meisten Monaten dieses Jahres erreichte fast jeder zweite Fernzug sein Ziel nicht rechtzeitig. Hält der Trend an, droht zum Jahresende ein Negativrekord. Schon im vergangenen Jahr kamen nur 60 Prozent aller Fernzüge ohne größere Verspätung an.

Wann es Ergebnisse geben soll

Erste Vorschläge der Kommission sollen nach Angaben der Bahn Anfang des kommenden Jahres vorliegen. Bewertet werden sie dann gemeinsam mit Politik, Ländern und Branche.

Ob am Ende tatsächlich weniger Züge auf den Gleisen rollen, bleibt damit offen. Fest steht bisher nur, dass die Deutsche Bahn diesen Weg von Fachleuten prüfen lässt.

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