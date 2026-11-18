Keine Bank der Welt kennt US-Präsident Donald Trumps Finanzen so gut wie die Deutsche Bank. Seit den Neunzigerjahren hat sie ihm nach Angaben von Reuters mehr als zwei Milliarden Dollar geliehen, für Hotels, Golfplätze und Türme. Sie blieb seine Bank, als die Wall Street ihn nach mehreren Insolvenzen längst mied.



Seit dieser Woche werten mehr als 200 Journalisten über 15 Millionen interne Dateien der Bank aus. Nach Angaben des Rechercheverbunds liegen sie auch bei US-Staatsanwälten und Finanzermittlern. Auf den ersten Blick hat Trump damit ein Druckmittel gegen Deutschlands größte Bank in der Hand. Auf den zweiten Blick hält die Bank eines gegen ihn.



Jedes Verfahren gegen die Deutsche Bank würde vor Gericht auch die Geschäfte des Präsidenten offenlegen, bis hin zu Zahlungen an Trump-Firmen, die mutmaßlich russischen Geldwäschenetzwerken zuzuordnen sind. Im Kalten Krieg nannte man so eine Lage Gleichgewicht des Schreckens. Zwischen Frankfurt und dem Weißen Haus gibt es seit dieser Woche eine finanzielle Version davon.

Ein Analyst der Bank hatte diese Logik schon im Januar durchgespielt, im großen Maßstab. George Saravelos, Chef der Devisenforschung, rechnete vor, dass Europäer US-Anleihen und Aktien für rund acht Billionen Dollar halten. Europa besitze Grönland, schrieb er, und auch sehr viele amerikanische Staatsanleihen. Wenige Tage später sagte US-Finanzminister Scott Bessent in Davos, Sewing habe ihn angerufen und sich von dem Bericht distanziert. Europas Drohung war vom Tisch, bevor sie jemand ausgesprochen hatte.



Diesmal ist die Lage anders. Im Grönland-Streit stand eine Analystennotiz gegen die Macht des US-Finanzministeriums. Beim Leck stehen sich zwei Seiten gegenüber, die beide viel zu verlieren haben.

Das Schweigen von 2017

Nach Angaben des ZDF, das zum Rechercheverbund gehört, schickte ein Mitarbeiter der Bank im Frühjahr 2017 versehentlich Finanzunterlagen zu 1586 Konten an einen Steuerberater in Maine. Drei der Konten gehörten Trump, der erst wenige Wochen im Amt war. Eine Hausjuristin sprach von einer schweren Datenschutzverletzung und wollte die Betroffenen informieren.



Die Bank entschied sich dagegen. Sie meldete den Vorfall den US-Behörden, Trump selbst erfuhr nichts. Abgesegnet hat das Christian Sewing, damals Chef des Privatkundengeschäfts und heute Vorstandschef der Deutschen Bank. Ob der Steuerberater die Daten gelöscht hat, wusste die Bank nicht.

Ein Trump-Anhänger jubelt bei einer Wahlparty der Republikaner in Florida in der Wahlnacht 2016. Nach Trumps Sieg führte die Deutsche Bank eigene Regeln für ihren berühmtesten Kunden ein. © imago stock&people

Die Entscheidung fiel in eine heikle Zeit. Die Bank verhandelte damals mit dem US-Justizministerium über eine Strafe für Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise. Zugleich wollte Trump mehrere Kredite verlängern. Intern fürchtete man den Anschein eines Gegengeschäfts, am Ende wurde nichts verlängert.



Für ihren berühmtesten Kunden hatte die Bank nach der Wahl 2016 eigene Regeln eingeführt. Trump und sein Umfeld kamen in eine gesonderte Kategorie, mit weniger Datenzugriff und weniger persönlichen Treffen. Das interne Projekt hieß „Novus Ordo“, neue Ordnung.



Ob Trump inzwischen Bescheid weiß, sagen weder das Weiße Haus noch die Trump Organization. Mike Offit, der Trump 1998 als Kunden zur Bank brachte, nennt das Schweigen laut ZDF verrückt. Der Präsident hätte informiert werden müssen, findet er.

Ein Präsident mit offenen Rechnungen

Wie Trump mit Banken umgeht, die ihn verärgert haben, lässt sich an JPMorgan ablesen. Das größte Geldhaus der USA schloss nach dem Sturm auf das Kapitol 2021 seine Konten. Im Januar verklagte Trump die Bank und ihren Chef Jamie Dimon auf mindestens fünf Milliarden Dollar, weil sie ihn aus politischen Gründen vor die Tür gesetzt habe. Gegen Capital One läuft eine ähnliche Klage. Schon im August 2025 hatte er die Bankenaufseher per Erlass angewiesen, politisch motiviertes „Debanking“ zu prüfen.



Die Deutsche Bank trennte sich im selben Monat wie JPMorgan von ihm. Davor war sie zwei Jahrzehnte lang die Bank gewesen, die Trump Geld lieh. Zuletzt standen nach Angaben der New York Times rund 340 Millionen Dollar an Krediten aus.



Im Fall JPMorgan trägt Trump einen Privatstreit vor ein Gericht in Florida. Im Fall der Deutschen Bank liegen die Daten bei den Ermittlern seiner eigenen Regierung. Den Whistleblowern könnte nach Angaben von Al Jazeera eine Belohnung zustehen, falls Washington die Bank verfolgt. Ob es dazu kommt oder Nachsicht geübt wird, entscheidet am Ende eine Regierung, deren Chef sich persönlich geschädigt fühlt.



Am heikelsten für beide Seiten ist das Material, das nach Moskau führt.

Putins Brücke nach Frankfurt

Wie tief die Bank in Russland verwurzelt war, zeigt ein Besuch von 2008. Wladimir Putin empfing damals Vorstandschef Josef Ackermann in Moskau und nannte die Deutsche Bank eine Brücke zwischen russischer und deutscher Wirtschaft. Eine interne Präsentation von 2015 hielt fest, russische Milliardäre trügen stark zum Erfolg der Bank bei.

Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Expertenrunde Wirtschaft 2008 in Berlin © imago stock&people via www.imago-images.de

Als Trumps erste Regierung 2018 sieben Vertraute Putins mit Sanktionen belegte, traf es in Frankfurt fünf Kunden. Darunter waren nach Angaben der New York Times Oleg Deripaska und Viktor Vekselberg, direkt oder über ihre Firmen. Im Aufsichtsrat von Vekselbergs Investmentfirma Renova saß Ackermann, damals Aufsichtsratschef der Deutschen Bank. Beide Oligarchen halten die Sanktionen gegen sich für ungerecht.



Warnungen reichten bis in den Aufsichtsrat. 2019 fragte ein Berater im Risikoausschuss, ob man die Oligarchen angesichts des wachsenden Risikos halten solle. Stelle sich einer als schlechter Kunde heraus, sei der Verlust ein Vielfaches des Ertrags, hielt das Protokoll fest.



Die Konten der reichen Russen wanderten in diesen Jahren nach Luxemburg und in die Schweiz, zwei Länder mit strengem Bankgeheimnis. Ein Strategiepapier vom November 2020 zählte 17 Kunden, die auf der sogenannten Kreml-Liste des US-Finanzministeriums standen. Die Liste umfasste 210 hohe Funktionäre und Oligarchen.

Wie spät Frankfurt reagierte, zeigte sich nach Kriegsbeginn 2022. Noch zwei Wochen nach dem Einmarsch verteidigte Sewing intern das Russlandgeschäft. Erst als JPMorgan und Goldman Sachs ihren Abzug verkündeten, zog die Deutsche Bank tags darauf nach.

Nach Kriegsbeginn wurde das Bankgeheimnis zum Schutzschild. Die Bank war 2021 mit einer Vereinbarung einer Anklage wegen Bestechung entgangen. Auf dieser Grundlage verlangte das US-Justizministerium nun die Namen sanktionierter russischer Kunden samt Kontoständen. Daten aus der Schweiz und Luxemburg dürfe man wegen des Bankgeheimnisses nicht herausgeben, hieß es in einer internen Mail. Die Ermittler gaben sich nach Angaben der New York Times offenbar damit zufrieden, das Justizministerium äußerte sich nicht.



Die Bank erklärt, sie habe rechtmäßig gehandelt und nie Kunden geholfen, Sanktionen zu umgehen. Die Bündelung vermögender Kunden in Luxemburg und der Schweiz sei in der Branche üblich und betreffe nicht nur Russen. Zum Gesamtbild gehören Transaktionen über mehr als drei Millionen Dollar mit Trump-Firmen, die zum Teil mutmaßlichen russischen und aserbaidschanischen Geldwäschenetzwerken zugeordnet werden. Für Spiegelgeschäfte, über die bis zu zehn Milliarden Dollar aus Russland geschleust worden sein sollen, hatte die Bank schon 2017 in den USA und Großbritannien 630 Millionen Dollar gezahlt.



Für Trumps Justizministerium wird das Material damit zu einer zweischneidigen Sache. Eine harte Linie gegen die Bank wegen ihrer Russlandkunden würde Fragen nach den Russland-Spuren in Trumps eigenen Konten aufwerfen. Nachsicht ließe sich als Gefälligkeit für die frühere Hausbank des Präsidenten lesen.



Die Bank kennt dieses Dilemma aus eigener Erfahrung. 2017 verhandelte sie mit dem Justizministerium über eine Milliardenstrafe, während Trump um längere Kreditlaufzeiten bat. Intern fürchtete man den Anschein eines Gegengeschäfts. Neun Jahre später sitzt Trump auf der anderen Seite des Tisches und steht vor derselben Frage.

Europas Achillesferse liegt in Frankfurt

Warum Sewing im Januar bei Bessent anrief, erklärt ein Blick auf das Geschäftsmodell. Die Bank betonte damals zwar die Unabhängigkeit ihrer Analysten, zu Gesprächen mit Regierungsvertretern äußerte sie sich aber nicht.



Die Deutsche Bank gehört zu den Primary Dealern, die Staatsanleihen direkt beim US-Finanzministerium zeichnen. Sie wickelt Dollar-Zahlungen ab und macht einen großen Teil ihres Geschäfts in den USA. Jede dieser Funktionen hängt an amerikanischen Lizenzen und Aufsehern.



Das Leck verschärft diese Abhängigkeit. Eine Bank, gegen die US-Ermittler Material in der Hand haben, wird im nächsten Handelsstreit noch vorsichtiger auftreten. Das betrifft auch die Bundesregierung, deren einziger global aufgestellter Finanzkonzern in Frankfurt sitzt.



Zuständig für die Aufsicht sind in Europa die EZB-Bankenaufsicht und die Bafin. Die Instrumente mit der größten Wirkung liegen jedoch beim US-Justizministerium und bei der Federal Reserve. Über die Zukunft der größten deutschen Bank wird damit zu einem guten Teil in Washington entschieden.

Die unbequeme Rechnung

Abschreckung hält, solange beide Seiten den Schaden eines Angriffs höher bewerten als seinen Nutzen. Trump hat die Bank schon einmal verklagt, in der Finanzkrise auf drei Milliarden Dollar wegen eines Hotelkredits in Chicago. Am Ende einigten sich beide Seiten, und die Geschäftsbeziehung ging weiter.



Vieles spricht dafür, dass es auch diesmal eher zu einem Arrangement kommt als zu einer Anklage. Für Europa wäre das kein Trost. Ein solcher Ausgang würde zeigen, dass über Deutschlands größte Bank im Weißen Haus verhandelt wird und dass die acht Billionen Dollar in europäischen Depots daran nichts ändern.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema