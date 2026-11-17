Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Ein umfangreiches Datenleck offenbart neue Details über Geschäfte mit Jeffrey Epstein und russischen Oligarchen.

Die Deutsche Bank hat für den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen Umfeld offenbar deutlich mehr verdächtige Zahlungen abgewickelt als bislang bekannt. Nach einer internationalen Recherche summieren sich die betreffenden Transaktionen auf 581,9 Millionen US-Dollar. Zuvor war öffentlich von rund 250 Millionen US-Dollar die Rede gewesen.



Wie die Financial Times und der Standard am Dienstag berichten, gab das Institut 21 Geldwäscheverdachtsmeldungen zu rund 3000 Transaktionen mit Epstein-Bezug ab. Die Zahlungen erfolgten zwischen Oktober 2013 und Mai 2019. Dass die Bank sie als verdächtig einstufte, bedeutet nicht, dass sämtliche Überweisungen illegal waren.

Die Enthüllungen sind Teil der internationalen Recherche „Inside Deutsche Bank“. Mehr als 200 Journalisten aus über 50 Medienhäusern werteten dafür über 15 Millionen interne Dateien aus, darunter E-Mails, Risikoberichte und vertrauliche Kundenunterlagen. Beteiligt waren unter anderem die Financial Times, die New York Times, der Spiegel, das Manager Magazin und das ZDF.



Die Dokumente werfen auch neue Fragen zu den Geschäftsbeziehungen mit russischen Oligarchen, zum Umgang mit Donald Trumps Steuerunterlagen und zur Führung von Bankchef Christian Sewing auf.

Deutsche Bank ignorierte Warnsignale bei Jeffrey Epstein

Epstein wurde im August 2013 Kunde der Deutschen Bank, obwohl seine Verurteilung wegen Sexualdelikten seit 2008 öffentlich bekannt war. Der US-Millionär, seine Unternehmen und Geschäftspartner verfügten schließlich über mehr als 40 Konten bei dem Geldhaus.



Darüber liefen unter anderem Zahlungen für Immobilien, Privatflugzeuge und Unternehmen sowie Überweisungen an Frauen. Interne Dokumente zeigen laut Standard, dass Mitarbeiter wiederholt Warnsignale erkannten, ohne dass daraus rechtzeitig Konsequenzen gezogen wurden.



In einem internen Vermerk heißt es über eine verdächtige Transaktion: „Ohne negative Presse wäre das wahrscheinlich nicht gemeldet worden.“

Erst nach neuen Berichten des Miami Herald über Missbrauchsvorwürfe kündigte die Bank Epstein im Dezember 2018 die Geschäftsbeziehung. Die Abwicklung zog sich jedoch über Monate hin.



Nach den Recherchen stellte ein Kundenberater Epsteins Unternehmen sogar noch Empfehlungsschreiben für zwei andere Finanzinstitute aus. In einem davon behauptete er, ihm seien keine Probleme bei der Kontoführung bekannt. Dabei war er laut den Unterlagen bereits über zahlreiche verdächtige Überweisungen informiert.



Die letzten Konten wurden erst am 9. Juli 2019 geschlossen, drei Tage nach Epsteins erneuter Festnahme.

Die New Yorker Finanzaufsicht verhängte 2020 wegen Kontrollmängeln im Zusammenhang mit Epstein und zwei weiteren früheren Bankkunden eine Strafe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2023 einigte sich die Deutsche Bank mit Epstein-Opfern auf einen Vergleich über 75 Millionen US-Dollar.



Das Institut erklärte gegenüber dem Recherchekonsortium, die Aufnahme Epsteins als Kunden sei ein Fehler gewesen. Man bedauere die frühere Geschäftsbeziehung und habe bei den Ermittlungen mit Behörden und dem US-Kongress kooperiert.

Russische Oligarchen blieben trotz interner Warnungen Kunden

Auch das Russlandgeschäft der Deutschen Bank erscheint durch die geleakten Unterlagen in einem neuen Licht.



Nach Recherchen der New York Times hielt das Institut jahrelang an Beziehungen zu einflussreichen russischen Geschäftsleuten fest, obwohl interne Risikoprüfer wiederholt vor möglichen Geldwäsche- und Sanktionsrisiken warnten.



Zu den Kunden gehörten demnach die russischen Milliardäre Oleg Deripaska und Viktor Wekselberg, die seit 2018 mit US-Sanktionen belegt sind.

Bereits 2014 empfahlen Mitarbeiter der Bank, Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen unter Deripaskas Kontrolle zu beenden. Sie verwiesen unter anderem auf Vorwürfe der Geldwäsche und Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Andere Abteilungen verteidigten dagegen den wirtschaftlichen Wert des Kunden.

Noch im September 2020 empfahlen von der New Yorker Finanzaufsicht eingesetzte externe Prüfer, eine vollständige Einstellung des Russlandgeschäfts ernsthaft zu erwägen.



Trotzdem beschloss der Vorstand im April 2021 einstimmig, in Russland wieder vorsichtig zu wachsen. Nach Recherchen des Standard plante die Bank unter anderem ein Geschäft über 2,1 Milliarden US-Dollar mit dem russischen Petrochemiekonzern Sibur.

Die Deutsche Bank weist den Vorwurf zurück, sie habe wirtschaftlichen Interessen zulasten ihrer Kontrollpflichten Vorrang eingeräumt. Sämtliche Geschäfte seien unter Beachtung geltender Sanktionen und Vorschriften erfolgt.

Christian Sewing verteidigte Russlandgeschäft nach Kriegsbeginn

Besonders bemerkenswert ist eine interne Mitteilung von Vorstandschef Christian Sewing vom 10. März 2022, gut zwei Wochen nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine.



Auf die Frage nach einem vollständigen Rückzug aus Russland erklärte Sewing laut New York Times, ein solcher Schritt würde den Werten des Instituts widersprechen. Man habe Kunden, die das Land nicht über Nacht verlassen könnten und die man weiterhin unterstützen wolle.



Am selben Tag kündigten die US-Banken JPMorgan Chase und Goldman Sachs ihren Rückzug aus Russland an.



Nur einen Tag später änderte auch die Deutsche Bank ihre Haltung. Sie erklärte, ihre Aktivitäten in Russland abzuwickeln und dort keine neuen Geschäfte mehr aufzunehmen.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing steht nach den neuen Enthüllungen unter Druck. Das Institut verweist auf umfassende Reformen seiner Kontrollsysteme. © Florian Wiegand/dpa

Die Unterlagen zeigen außerdem, dass zahlreiche Konten russischer Großkunden zuvor in Luxemburg und der Schweiz geführt wurden. Als das US-Justizministerium 2022 Informationen über sanktionierte Kunden verlangte, verwies die Bank teilweise auf die dort geltenden Bankgeheimnisvorschriften.



Nach Darstellung der New York Times war dies rechtlich zulässig. Die Deutsche Bank erklärte, sie habe ihre Verpflichtungen gegenüber den US-Behörden erfüllt. Ein nachgewiesener Sanktionsverstoß ergibt sich aus diesen Vorgängen nicht.

Deutsche Bank verschickte auch Trumps Steuerunterlagen

Ein weiterer Teil der Recherche betrifft US-Präsident Donald Trump, der über Jahrzehnte Geschäftsbeziehungen zur Deutschen Bank unterhielt.



Nach Informationen der Financial Times verschickte das Institut im März 2017 versehentlich einen Link zu Steuerunterlagen von 1586 Kundenkonten an einen externen Buchhalter. Darunter befanden sich auch Dokumente zu drei Konten Trumps.



Es handelte sich dem Bericht zufolge um Formulare mit steuerlich relevanten Finanzinformationen, nicht um seine vollständige Einkommensteuererklärung.

Die Bank untersuchte den Vorfall intern, informierte Trump nach den Recherchen jedoch nicht über die Datenpanne. Auch Sewing, damals Vorstandsmitglied, war mit dem Vorgang befasst.



Trump bezeichnete die Weitergabe am Dienstag gegenüber Reuters als rechtswidrig. Die Deutsche Bank wollte sich zu seiner Reaktion nicht äußern.

Deutsche Bank verteidigt Sewing – Klingbeil fordert Aufklärung

In einer Stellungnahme vom Dienstag erklärte das Institut, die berichteten Vorgänge lägen viele Jahre, teilweise sogar zwei Jahrzehnte zurück. Soweit erforderlich, seien sie damals geprüft und mit den zuständigen Aufsichtsbehörden besprochen worden.



Unter Sewings Führung habe die Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen. Zwischen 2019 und 2025 seien sieben Milliarden Euro in die Verbesserung der Kontrollsysteme investiert worden.

Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts stellte sich ausdrücklich hinter Sewing. Während seiner Amtszeit habe er keine Entscheidung des Vorstandschefs erlebt, mit der er nicht einverstanden gewesen sei, erklärte er gegenüber Reuters.



An der Börse reagierten Anleger dennoch mit deutlichen Kursverlusten. Die Deutsche-Bank-Aktie verlor am Dienstag zeitweise rund sechs Prozent, bevor sie einen Teil der Verluste aufholte.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil forderte das Institut zu umfassender Transparenz auf. Die Bank müsse darlegen, wie frühere Kontrollmängel behoben worden seien und vergleichbare Fälle künftig verhindert würden. Die zuständigen Aufsichtsbehörden müssten die neuen Erkenntnisse sorgfältig prüfen.



Die internationalen Recherchepartner haben weitere Veröffentlichungen zu möglichen Kontrollmängeln, Geldwäscheverdachtsfällen und Geschäften mit politisch einflussreichen Kunden angekündigt.

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