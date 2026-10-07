Deutsche Elektroindustrie im KI-Boom: Chancen und Herausforderungen für den Arbeitsmarkt

Die deutsche Elektroindustrie hat zuletzt deutlich mehr Aufträge bekommen. Der Grund hierfür liegt in dem weltweiten Ausbau von Rechenzentren. Doch profitiert auch der Arbeitsmarkt davon?

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Die deutsche Elektroindustrie verzeichnet einen kräftigen Zuwachs bei den Bestellungen. Im August seien die Auftragseingänge um 17 Prozent gestiegen, sagte Andreas Gontermann, Chefvolkswirt des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), der „Augsburger Allgemeinen“.

Als wesentlichen Treiber nannte Gontermann den weltweiten Ausbau von Rechenzentren im Zuge des Booms bei Künstlicher Intelligenz. Bei einem Rechenzentrum stamme nahezu alles mit Ausnahme der Gebäudehülle aus der Elektroindustrie – von der Stromversorgung über die Kühlung bis zur Netzwerktechnik.

Automatisierung bedeutet Veränderung der täglichen Arbeit

Welche Folgen die bessere Auftragslage für den Arbeitsmarkt hat, schätzt das Münchner Ifo-Institut vorsichtig ein: Zunächst dürfte der laufende Stellenabbau in der Branche gestoppt werden. Sollte sich die positive Entwicklung bei den Bestellungen fortsetzen, seien perspektivisch auch wieder Neueinstellungen möglich.

Laut dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie sind rund 70 Prozent der Tätigkeiten in der Elektro- und Digitalindustrie potenziell durch Technologien automatisierbar (vor zehn Jahren waren es noch 54 Prozent). Das bedeutet nicht das Ende der Berufe, aber eine fundamentale Veränderung der täglichen Arbeit.

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