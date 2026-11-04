Deutsche Gasspeicher auf Rekordtief: Italien gibt Merz-Regierung Schuld am Preissprung

Italien füllte seine Speicher früh, Deutschland kauft spät nach. Rom gibt Berlin die Schuld am Gaspreis von 100 Euro. Die Bundesregierung widerspricht.

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Deutschland ist mit den niedrigsten Gasvorräten für einen Novemberbeginn seit mindestens 15 Jahren in den Monat gestartet. Am 3. November waren die deutschen Gasspeicher nach Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE) nur zu 60,81 Prozent gefüllt. Kein anderer Wert für diesen Stichtag liegt in der bis 2011 zurückreichenden Datenreihe so niedrig. Vor einem Jahr waren es noch 75,23 Prozent.

Nun entbrennt darüber ein Streit mit Italien. Alessandro Noce, Generaldirektor für Energiemärkte und Infrastruktur im italienischen Energieministerium, wirft Deutschland vor, mit verspäteten Gaskäufen die Preise in ganz Europa hochzutreiben.

Das berichten das Energiefachmedium Montel News und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Äußerungen Noces bei einer Energietagung in Mailand. Rom hat seine Speicher frühzeitig mit staatlicher Unterstützung gefüllt – und sieht sich nun durch Deutschlands Nachkäufe zusätzlich belastet.

Italien gibt Deutschland Schuld an 30 Euro Preisaufschlag

Italien habe 300 Millionen Euro für die Befüllung seiner Speicher ausgegeben und zahle wegen der deutschen Nachkäufe nun zusätzlich höhere Gaspreise, sagte Noce vergangene Woche beim Italian Energy Day. Damit werde das Land gleich doppelt belastet. Bei einem besonders kalten Winter müsse Italien womöglich auch einen deutschen Versorgungsengpass mit abfedern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Noce führte den europäischen Gaspreis von rund 100 Euro je Megawattstunde auf die deutschen Einkäufe zurück. Ohne diese läge er seiner Einschätzung nach bei etwa 70 Euro, berichtete Bloomberg. Für einen kalten Januar stellte er laut Reuters sogar Preise von 150 bis 180 Euro in Aussicht. Wie groß der deutsche Anteil am Preisanstieg tatsächlich ist, bleibt allerdings umstritten.

Die unterschiedlichen Strategien zeichnen sich seit Monaten ab. Wie die Berliner Zeitung bereits im August berichtete, kaufte Italien trotz hoher Preise große Mengen Flüssigerdgas (LNG). Rom unterstützte die Einspeicherung mit finanziellen Anreizen und setzte Händlern strenge Vorgaben. Bei Verstößen drohten Bußgelder. Ende Oktober waren Italiens Speicher laut Reuters zu rund 91 Prozent gefüllt.

In Deutschland fehlten dagegen über Monate wirtschaftliche Anreize: Kurzfristig verfügbares Gas war teurer als Lieferungen für den Winter. Händler hätten also teuer einkaufen müssen, ohne auf höhere Verkaufspreise hoffen zu können. Transport und Speicherung verursachten weitere Kosten. Im September beauftragte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den bundeseigenen Gasimporteur Sefe schließlich mit zusätzlichen Käufen.

Bundesregierung weist Italiens Vorwürfe zurück

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) bestreitet, dass diese Beschaffung die europäischen Gaspreise hochtreibt. Sefe sei angewiesen worden, innerhalb von rund zwei Monaten acht Terawattstunden Gas einzukaufen und einzuspeichern, erklärte das Ministerium gegenüber Montel. Die Mengen sollten möglichst von außerhalb der EU stammen. Damit komme zusätzliches Gas nach Europa, was den Preiseffekt minimiere.

Auch die Behauptung, Deutschland habe wegen der geplanten Privatisierung von Sefe und Uniper auf die Speicherbefüllung verzichtet, wies das Ministerium zurück. Beide Unternehmen erfüllten ihre Pflichten. Die Versorgung im Winter sei auch bei den niedrigen Speicherständen gesichert. Das Ministerium verwies auf zusätzliche Importmöglichkeiten über Pipelines und LNG-Terminals sowie das europäische Gasnetz. Auch Gas aus deutschen Speichern werde im Winter exportiert.

Wie stark niedrige Vorräte die Preise beeinflussen, bewerten Fachleute unterschiedlich. Davide Tabarelli vom Beratungshaus Nomisma Energia bezifferte gegenüber Montel den möglichen Aufschlag durch niedrige Speicherstände in Deutschland und anderen Ländern auf 20 bis 30 Euro je Megawattstunde. Claudio Enriquez von der Beratungsfirma Adybo veranschlagte den Effekt der niedrigen deutschen Füllstände dagegen auf drei bis sieben Euro.

Eine Versorgungskrise erwarten die Behörden nicht. Müssen Versorger im Winter jedoch kurzfristig teures Gas beschaffen, können höhere Einkaufskosten später auch Haushalte und Unternehmen treffen. Deutschland startet mit deutlich geringeren Reserven in den Winter als in den Vorjahren.

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