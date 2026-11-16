Deutsche Industrie verliert täglich 160 Jobs – „Rüstung kann das nicht ausgleichen“

Deutschlands Industrie hat seit dem dritten Quartal 2019 im Schnitt rund 160 Stellen pro Tag verloren. Das ergibt eine Berechnung auf Basis des neuen Industriebarometers der Beratungsgesellschaft EY. Ende September 2026 beschäftigte die Industrie 405.800 Menschen weniger als sieben Jahre zuvor. Allein binnen eines Jahres sank die Zahl um 140.200. Der Umsatz zog unterdessen an: Im dritten Quartal lag er nominal um 4,6 Prozent über dem Vorjahreswert.



Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts, sieht darin allerdings keinen Grund zur Freude für die deutsche Industrie. „Da gibt es keinen Aufschwung“, sagt er auf Anfrage der Berliner Zeitung mit Blick auf die saisonbereinigten Produktionszahlen. Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), verweist auf die Entwicklung seit 2022. „Die Einstellungen sind gegenüber 2022 um 250.000 zurückgegangen, die Investitionen sinken seit Jahren, in der Industrie wird so wenig gegründet wie noch nie.“

Industrieumsatz steigt, Produktion schrumpft

In der Metallerzeugung und -bearbeitung stieg der Umsatz laut EY um 19,5 Prozent, in der Elektroindustrie um 12,1 Prozent. In der Metallerzeugung lagen die Preise im September nach Angaben von Ragnitz um 14 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Betriebe hätten zugleich weniger produziert. Das Umsatzplus der Metallerzeuger führt Ragnitz vor allem auf die Preise zurück. Von Rüstungsaufträgen profitierten die Betriebe allenfalls indirekt. Auch den Bau von KI-Rechenzentren hält er als Erklärung für wenig überzeugend. Rohstahl etwa müsse erst weiterverarbeitet werden, bevor er dort zum Einsatz komme.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zieht eine ernüchternde Bilanz für die ersten drei Quartale. „Real ist die Industrieproduktion in den ersten neun Monaten 2026 um knapp zwei Prozent gesunken“, sagt ein Sprecher der Berliner Zeitung. Höhere Preise für Rohstoffe wie Öl und Gas hätten zum Umsatzplus beigetragen, weil Unternehmen einen Teil der Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben konnten. Eine breite Belebung der privaten Investitionen sieht der Verband bislang nicht.

Martin Gornig, Forschungsdirektor für Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, erkennt hingegen erste Anzeichen einer Wende. „Die Industrie dürfte die konjunkturelle Talsohle erreicht haben“, sagt er. Bis die Betriebe wieder mehr Arbeitskräfte suchten, werde es aber dauern. Die deutsche Industrie habe seit Ende der 2010er-Jahre Marktanteile verloren. Auch weil die Arbeitsproduktivität weiter steige, dürften die damaligen Beschäftigungshöchststände außer Reichweite bleiben.

Autoindustrie verliert 36.100 Stellen in einem Jahr

In der Autoindustrie sank der Umsatz im dritten Quartal um zwei Prozent. Die Zahl der Beschäftigten ging binnen eines Jahres um 36.100 zurück. Seit 2019 hat die Branche laut EY 143.500 Stellen verloren, gut 17 Prozent. In Sachsen-Anhalt trifft der Stellenabbau ganze Standorte. Der Autozulieferer Bohai Automotive hat angekündigt, sein Werk in Harzgerode Ende Januar 2027 zu schließen. Dort stehen rund 550 Stellen auf dem Spiel. Der Wegfall des Auftraggebers trifft auch die Schlote-Standorte in Harzgerode und Wernigerode mit zusammen rund 180 Beschäftigten, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Weber unterscheidet zwischen dem Abbau bestehender Stellen und den ausgebliebenen Neueinstellungen. „Die Beschäftigung in der Industrie sinkt nicht wegen einer Entlassungswelle, sondern wegen einer Erneuerungskrise“, sagt der IAB-Ökonom. Ragnitz sieht darin auch ein Risiko für die Wertschöpfung. Mit dem Auto- und Maschinenbau büßten zwei Branchen Beschäftigung ein, die mit ihren Exporten lange zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beigetragen hätten. Viele neue Stellen entstünden in Branchen mit geringerer Produktivität.

ARCHIV - Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des Ifo-Instituts in Dresden. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild © Arno Burgi/dpa

Rüstungsindustrie kann Jobverluste nicht ausgleichen

Seit 2022 wechseln weniger Beschäftigte aus der Industrie in andere Branchen, sagt Weber. „Ausnahmen sind nur Wechsel in die öffentliche Verwaltung und die Rüstung.“ Für Beschäftigte, die in einem Industriebetrieb Verwaltungsaufgaben erledigt hätten, sei eine neue Stelle anderswo vergleichsweise schnell zu finden, sagt Ragnitz. Für Menschen in Fertigungsberufen sei es schwieriger. Gerade bei Autozulieferern müssten sich viele neu orientieren, weil der Umstieg auf Elektroautos manchen Betrieben die Geschäftsgrundlage entziehe.

Für Beschäftigte aus dem Autobau können Rüstungskonzerne eine Anlaufstelle sein. Weber hält die Branche angesichts der Größenordnung des Stellenabbaus aber nur für einen Teil der Lösung. „Rüstung kann die Jobverluste bei weitem nicht ausgleichen.“

Laut Gornig gibt es mögliche Perspektiven etwa bei Ausrüstungen für das Gesundheitswesen und bei Anlagen für eine energie- und ressourcenschonende Produktion. Wer den Beruf oder den Arbeitsort wechseln könne, habe bessere Chancen auf einen gut bezahlten Industriejob. Bei einer konjunkturellen Erholung dürften die Betriebe wieder verstärkt junge, gut ausgebildete Fachkräfte suchen.

Weber nennt weitere Beschäftigungschancen in der Speicher- und Verkehrstechnik und in der Robotik. Dort seien dieselben technischen Grundqualifikationen gefragt, die viele Industriebeschäftigte bereits mitbrächten.



Für Weber kommt es darauf an, dass die Betriebe dieses Wissen halten und ihre Leute für neue Aufgaben qualifizieren. „Berufliche Weiterentwicklung statt Aussortieren in die Frührente ist auch deshalb entscheidend, weil das Arbeitskräftepotenzial aus demographischen Gründen immer stärker schrumpfen wird.“

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