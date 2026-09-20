Wie hätte ich den Samstagabend schlimmer verbringen können als in der Deutschen Oper? Meine Empfehlung wäre, Karlheinz Stockhausens „Mittwoch aus Licht“ wirklich nur dann zu besuchen, wenn man fünf Stunden Lebenszeit unbedingt loswerden muss. Andererseits scheint es vielen Leuten gefallen zu haben.



Während mir in der letzten halben Stunde klaustrophobische Zustände und Übelkeit zusetzten und ich mich ins Hirn eines schwachsinnigen Sadisten versetzt sah, fühlten sich andere wohl, vielleicht gar erfüllt vom Geist der Liebe und Versöhnung, den Stockhausen mit seinem Werk unter die Menschen bringen wollte.