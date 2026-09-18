Deutsche und tschechische Unternehmen entwickeln gemeinsam neue Geschäftsmodelle

Ein EU-Projekt verbindet Kreative mit Handwerk und Industrie. Über 1,1 Millionen Euro fließen in die Grenzregion. Doch was springt für Betriebe dabei heraus?

Das EU-Projekt „Saxon-Czech Innospace“ vernetzt kleine und mittlere Unternehmen in Sachsen und Tschechien, um neue Geschäftspartner zu finden, regionale Lieferketten aufzubauen und grenzüberschreitende Kooperationen zu entwickeln.

Mit dem Projekt „Saxon-Czech Innospace“ entsteht ein grenzüberschreitender Innovationsraum für kleine und mittlere Unternehmen im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet. Der Kern der Idee: Kreativschaffende arbeiten branchenübergreifend mit Betrieben aus Industrie, Handwerk und Handel zusammen und entwickeln gemeinsam neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Getragen wird das Vorhaben federführend von der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS), gemeinsam mit tschechischen und sächsischen Partnern.