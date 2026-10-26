Deutscher Bergsteiger stirbt nach Sturz am Ama Dablam in Nepal

Ein Deutscher ist beim Abstieg vom Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal gestorben. Ein Suchteam barg seinen Leichnam am Montag.

Ein deutscher Bergsteiger ist nach einem Sturz am Himalaya-Berg Ama Dablam in Nepal gestorben. Er hatte den mehr als 6800 Meter hohen Gipfel am Sonntag erreicht; beim Abstieg stürzte er ab. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Gokul Thapa, den Leiter des örtlichen Logistikunternehmens Real Himalaya.



Laut einem Bericht des nepalesischen Nachrichtenportals Tourism Times verlor der 57-jährige Bergsteiger am Montagmorgen auf etwa 6200 Metern Höhe den Kontakt zu seinem Bergführer. Zuvor hatten beide den Gipfel erfolgreich erreicht und die Nacht in einem Lager verbracht, hieß es.

Suchteam birgt Leichnam

Thapa bestätigte laut Reuters, dass ein Suchteam den Leichnam am Montag geborgen habe. Dieser solle mit einem Hubschrauber nach Kathmandu gebracht werden. Dort sollte eine Obduktion stattfinden. Tourism Times berichtete unter Berufung auf Thapa, der Leichnam werde nach Lukla gebracht.



Laut Tourism Times erklärte Bodhraj Bhandari, Managing Director des Expeditionsveranstalters Snowy Horizon Treks, der Bergführer habe den 57-Jährigen gebeten, mit seiner Sicherheitsausrüstung zu warten, während er einen geliehenen Schlafsack zurückbrachte. Als er wenige Minuten später zurückgekehrt sei, habe er den Bergsteiger nicht mehr angetroffen.

Mehr als 300 Besteigungsgenehmigungen

Der Ama Dablam liegt im Distrikt Solukhumbu im Nordosten Nepals. Die Region beherbergt auch den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt. Nach Angaben von Reuters hatten mehr als 300 Bergsteiger für die laufende Herbstsaison von September bis November eine Besteigungserlaubnis für den Ama Dablam erhalten.



Erst in der vergangenen Woche waren laut Reuters zwei japanische Bergsteiger an einem anderen Berg im Westen Nepals ums Leben gekommen.

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