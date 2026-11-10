Iris Laufenberg soll am Deutschen Theater bleiben, trotz Finanzloch. Die Kulturverwaltung verweist bei Nachfragen auf später. Wird es später besser?

Finanzsenator Stefan Evers von der CDU übernahm ein paar Monate vor der Wahl zusätzlich den Posten des Kultursenators. (Archivbild)

Stefan Evers ist als Kultursenator Berlins seit Amtsantritt eine Lame Duck. Im April übernahm der Finanzsenator das Kulturressort nebenbei von seinen gescheiterten Vorgängern Joe Chialo und Sarah Wedl-Wilson, um es bis zur Wahl zu verwalten. Die ist nun verloren, und die lahme Ente legt ihren Nachfolgern noch schnell ein paar Eier ins Nest. Mal ohne Gegacker, mal mit.

Am Deutschen Theater verlängert Evers leise

Ohne Gegacker soll es am Deutschen Theater vor sich gehen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll Evers den bis 2028 laufenden Vertrag von Iris Laufenberg verlängert haben oder darüber verhandeln. Die Kulturverwaltung möchte die Nachfrage der Berliner Zeitung nicht beantworten, sondern verweist auf später.

Dabei gäbe es einiges zu erklären, denn das Haus hat nach wie vor mit seinem zu Laufenbergs Amtsbeginn aufgetauchten Finanzloch zu kämpfen. So viel immerhin sagt die Kulturverwaltung dazu: „Das Deutsche Theater baut ein negatives Eigenkapital derzeit aus eigener Kraft ab. Dazu gehören sowohl Einsparungen im Betrieb als auch die Steigerung der Einnahmen. Zusätzliche Zuschüsse seitens des Landes Berlin sind dabei nicht vorgesehen.“ Gehen wir also davon aus, dass die Personalie stimmt und nur noch durch die Mühlen der Verwaltung gehen muss.

An Staatsoper und Staatsballett verlängert er laut

Mit Gegacker ging es an der Staatsoper und beim Staatsballett. Unter Evers’ Vorsitz verlängerte der Stiftungsrat am 8. Oktober die Verträge der Intendantin Elisabeth Sobotka und des Generalmusikdirektors Christian Thielemann bis 2034 und den des Ballettintendanten Christian Spuck bis 2033, nach der verlorenen Wahl und ohne Not: Spucks Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Einer neuen Regierung wird damit über zwei Legislaturperioden vorgegriffen. Eine Machtgeste also, die in den Pressemitteilungen durch ein freundliches Zitat des Senators überdeckt wurde.

Von faulen Eiern ist auch noch zu reden: Sie sind das Ergebnis der CDU-Kulturpolitik einer abgebrochenen Legislaturperiode, die mit Kürzungen von rund 130 Millionen Euro, einer Fördergeldaffäre und drei Verantwortlichen in drei Jahren ein Desaster vor allem für das Verhältnis zwischen Politik und Kulturszene ist.

Berliner Kulturpolitik ohne eigenes Kapitel

Blicken wir also in die Zukunft und auf die noch ungelegten Eier. Linke, Grüne und SPD wollten im Wahlkampf die Kürzungen revidieren, die Linke sprach von bis zu drei Prozent des Haushalts für Kultur. Jetzt fehlt die Kultur unter den 25 Vorhaben der Linken, das Sondierungspapier hat für sie kein eigenes Kapitel. Wenig mehr als der eintrittsfreie Museumssonntag und die Jugendkarte tauchen als bekundeter Wille auf.

Dazu kommt die Rechnung: Man plant mit Mehreinnahmen von etwa drei Prozent und will die Ausgaben darunter deckeln. Bei zwei Milliarden Euro strukturellem Defizit mag das nötig sein, aber konstruktive Ideen gibt es keine. Tarife, Betriebskosten und Inflation fressen drei Prozent schneller, als eine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt ist. Und die Tinte ist noch nicht trocken, da sind die letzten Polster aus den besseren Jahren aufgebraucht. Dann bleibt nur noch der Griff in den künstlerischen Etat – wenn da noch irgendwo hineinzugreifen ist: Dass Iris Laufenberg bisher als Intendantin wenig Profil, Kraft oder Glanz entwickelt hat, liegt wohl auch an ihrem Finanzproblem. Insofern ist sie Avantgarde in unserer Stadt.

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