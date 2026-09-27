Das Deutsche Theater sucht die Seele zwischen Innenohr und Aktenschrank

Ganz schön groß alles. Der Zuschauer findet sich im Deutschen Theater zur Spielzeiteröffnung einmal zwischen raumeinnehmenden Karteischränken und einmal zwischen Flimmerhärchen im Innenohr der Protagonistin wieder.



Am Freitag bei „Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste“, nach dem Roman von Jakob Hein, geht es lustig zu: Die naive und karrierefreudige Titelfigur verschlägt es in die Plankommission, Abteilung Außenhandel, Bereich Afghanistan, wo eigentlich nichts zu tun ist. Grischa initiiert mehr oder weniger aus Langeweile den Handel mit Haschisch (Schwarzer Afghane), das die DDR aufgrund von Gesetzeslücken legal im Grenzbereich an Westdeutsche verkauft, eine lukrative Valuta-Ader.