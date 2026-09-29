Deutschland am Scheideweg: Muslime, selbstbewusst und heterogen, wollen dazugehören

Berlin hat gewählt, auch die muslimischen Berlinerinnen und Berliner. Die Forschungsgruppe Wahlen hat noch am Wahlsonntag eine repräsentative Wahltagsbefragung durchgeführt, aufgeschlüsselt auch nach Religionszugehörigkeit.

Das Ergebnis ist eindeutig, zudem mit einer für Muslime überdurchschnittlichen Wahlbeteiligung. Die Linke erhielt die absolute Mehrheit, doppelt so viel wie ihr Berliner Gesamtergebnis. Dass die Linke in Berlin rund zwei Prozentpunkte mehr holte als erwartet, verdankt sie damit zu einem beachtlichen Teil den Muslimen.

Das BSW kam in dieser Gruppe auf das Dreifache seines Gesamtergebnisses, verpasste aber dennoch den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Die SPD liegt unter Muslimen nahe an ihrem Berliner Durchschnitt, alle anderen Parteien deutlich darunter. Die FDP taucht gar nicht mehr auf. Die Grünen, die sich durchaus mit größerer Migrationskompetenz präsentieren, wurden von muslimischen Wählern dennoch links liegen gelassen und landeten nur auf dem vorletzten Platz.

Bei Katholiken und Protestanten ist das Bild anders. Die CDU ist dort mit Abstand stärkste Kraft, die Linke liegt unter ihrem Gesamtergebnis, schneidet aber weiterhin beachtlich ab. SPD, Linke, Grüne und AfD liegen nah beieinander, das BSW erhält in beiden Gruppen nur drei Prozent. Bei den Konfessionslosen kommt das Wahlergebnis dem Gesamtergebnis am nächsten.

Keine Randerscheinung mehr

Jeder vierte Bundesbürger hat einen Migrationshintergrund. Wie aus einer aktuellen Untersuchung des Forschungszentrums im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervorgeht, lebten im Jahr 2025 zwischen 6,6 und 7 Millionen Muslime im Bundesgebiet. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil zwischen acht und 8,5 Prozent.

Dennoch wirkt die öffentliche Debatte so, als wäre die muslimische Gemeinschaft wahlweise eine Randerscheinung oder ein Phänomen des Extremismus, das es zu erklären, einzuhegen und zu kontrollieren gilt.

Knapp sieben Millionen. Deutsch. Selbstbewusst, zunehmend auch fremd im eigenen Land. Ein wachsender Teil besitzt mehr als einen Pass. Viele haben deutsche und europäische Hochschulen besucht, sind akademisch gebildet, wirtschaftlich unabhängig. Die Vorstellung von der „muslimischen Gemeinschaft“ als einer Randgruppe, die auf Integration wartet, gehört der Vergangenheit an. Sie stimmt nicht mehr – wenn sie überhaupt je gestimmt hat.

Die muslimische Bevölkerung in Europa ist jung, sie ist vielfältig, sie wird ökonomisch selbständiger – und sie schaut zunehmend nüchtern auf eine Gesellschaft, die ihr noch immer mit zweierlei Maß begegnet. Das lässt sich nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, exemplarisch für Großbritannien, belegen. Ein aktueller Bericht des Muslim Council of Britain (MCB) mit dem Titel „British Muslims in Numbers – A Statistical Compendium“ zeichnet ein differenziertes und aufschlussreiches Bild. Auf Basis offizieller Volkszählungsdaten von 2001, 2011 und 2021 wird dokumentiert, wie sich die muslimische Bevölkerung des Vereinigten Königreichs verändert hat.

Britische Muslime machen inzwischen 6,5 Prozent der Bevölkerung in England und Wales aus. Fast die Hälfte ist unter 25 Jahre alt – sie gehören zu den jüngsten religiösen Gruppen im ganzen Land. Trotz struktureller Benachteiligungen steigen Bildungsniveau und Erwerbsbeteiligung deutlich. Die Erwerbsquote muslimischer Frauen ist in zwei Jahrzehnten stark gestiegen, der Anteil von Muslimen mit Hochschulabschluss nähert sich dem nationalen Durchschnitt – bei jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren liegen muslimische Briten in Bildungsfragen teilweise sogar besser als der gesamtgesellschaftliche Schnitt.

Besonders wichtig ist ein anderes Ergebnis: Britische Muslime sind kein einheitlicher sozialer oder politischer Block. Sie sind ein Spiegel gesellschaftlicher Vielfalt – von südasiatischen Familien in Nordengland bis zu arabischen Fachkräften in London, von konservativen bis zu progressiven politischen Haltungen. Wer sie als homogene Masse begreift – als durch die Bank als extremistisch affin oder als monolithische Wählergruppe der einen oder anderen Partei –, begeht einen grundlegenden Denkfehler.

Dieser Befund gilt ähnlich für Deutschland. Auch hier ist die muslimische Gemeinschaft keine monolithische Einheit, die sich nach einer einzigen Stimme richten lässt. Sie ist vielfältig in ihrer Herkunft, in ihrer politischen Haltung, in ihrem Verhältnis zu Tradition und Moderne. Was sie zunehmend eint, ist nicht Religion allein – sondern die geteilte Erfahrung, in einem Land zu leben, das sich selbst für weltoffener hält, als es in vielen Bereichen ist.

Islamdebatte-Bubbles

Muslime fühlen sich deutsch. Sie sind deutsch. Nur hat ein Teil der Mehrheitsgesellschaft das noch nicht verstanden. Die Deutschen muslimischen Glaubens scheren sich auch zunehmend weniger darum, was die Islamdebatte-Bubbles des Landes über sie denken. Die zahlreichen Islamkritiker und selbsternannten Experten, die seit Jahren an der Realität vorbeischreiben und -reden, verlieren an Einfluss. Nicht weil ihre Stimmen kleiner werden, sondern weil ihr Publikum – verzahnter mit der Realität, ja vielleicht auch verwandter – ihnen entwächst.

Als am 18. Mai 2026 zwei schwer bewaffnete Jugendliche das Islamic Center of San Diego überfielen, das eine Moschee und eine islamische Schule beherbergt, wurden drei Menschen erschossen. Viele Muslime hierzulande dachten: Dies hätte nach Solingen, Mölln, Halle und Hanau auch wieder in Deutschland passieren können.

Der Terroranschlag erinnert an das Massaker von Christchurch am 15. März 2019, als ein Rechtsextremist während des Freitagsgebets 51 Muslime ermordete. Doch während Christchurch eine weltweite Erschütterung auslöste, blieb die Berichterstattung über San Diego in den deutschen Leitmedien auffallend zurückhaltend.

Seit Jahren beobachten wir eine zunehmende Zahl von Bedrohungen, Übergriffen und Anschlägen gegen muslimische Einrichtungen und gegen Muslime selbst. Die Täter fühlen sich zunehmend durch ein gesellschaftliches Klima legitimiert, das von rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräften, aber auch von Teilen vermeintlich konservativer Politiker der etablierten Parteien mitgetragen wird. Die fortwährende Gleichsetzung von Islam und Muslimen mit Extremismus sowie die Verbreitung des Narrativs, muslimisches Leben sei angeblich mit der hiesigen Werteordnung nicht vereinbar, haben dazu beigetragen, Ressentiments und Hass bis tief in die gesellschaftliche Mitte zu tragen.

Wie eine Ohrfeige

Kommen wir nach Deutschland, nach Aschaffenburg, Januar 2025. Ein Messerangreifer attackiert mehrere Menschen, zwei sterben. Unter den Passanten, die eingreifen und den Täter stoppen, ist Ahmed Mohamed Odowaa – ein somalischer Asylbewerber. Er stellt sich dem Angreifer entgegen, riskiert sein eigenes Leben, um andere zu schützen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verleiht ihm daraufhin eine Medaille für Zivilcourage. Die Medien berichten bundesweit über den „Helden von Aschaffenburg“. Odowaa wird gefeiert als Beispiel für Mut, Verantwortung und gelebte Solidarität.

Wenige Monate später droht ihm die Abschiebung. Sein Asylantrag soll abgelehnt worden sein. Als Begründung wird unter anderem angeführt, dass er keiner regulären Beschäftigung nachgehe. Kein Bundesverdienstkreuz, kein gesichertes Bleiberecht – stattdessen die aufenthaltsrechtliche Unsicherheit für einen Mann, der bewiesen hat, dass er dieses Land mit seinem Leben verteidigt.

Auf viele Menschen wirkt das nicht nur widersprüchlich – es wirkt wie eine Ohrfeige. Sie fragen sich, welches Signal der Staat sendet, wenn jemand, der in einer lebensgefährlichen Situation Verantwortung übernommen hat, wenige Monate später um sein Bleiberecht kämpfen muss.

Der Fall Odowaa ist kein Einzelfall. Er verweist auf ein strukturelles Problem in der Öffentlichkeit: Straftaten, bei denen Migranten oder Muslime als Täter wahrgenommen werden, erhalten enorme mediale Aufmerksamkeit. Positive Beispiele von Integration, gesellschaftlichem Engagement oder Zivilcourage finden dagegen kaum Resonanz. Wenn ein Täter als Muslim oder Migrant wahrgenommen wird, stehen sofort Fragen nach Radikalisierung und Extremismus im Raum. Handelt es sich um einen deutschen Täter ohne Migrationshintergrund, fragt man nach psychischen Erkrankungen und persönlichen Krisen – wie zuletzt bei der Amokfahrt in Leipzig im Mai 2026, wo die Debatte sich fast ausschließlich auf die psychische Verfassung des Täters konzentrierte.

Als der Muslim Ahmad El-Ahmed Ende letzten Jahres bei dem Attentat am Bondi Beach in Sydney ein noch größeres Blutbad verhinderte, indem er, bereits angeschossen, dem Täter die Waffe entriss, rettete er weitere Menschen aus der jüdischen Gemeinde. Sofort versuchten Social-Media-Faschisten und insbesondere ein Land, das Krieg gegen viele muslimische Länder führt, die Erzählung auf den Kopf zu stellen und den australischen Helden irgendeiner nicht muslimischen libanesischen Gruppe zuzuordnen.

Denn: Ein muslimischer Held, der jüdische Leben verteidigt, passt nicht ins Weltbild der angeblich unüberbrückbaren ethnischen und religiösen Konflikte. Nur sehr zaghaft, manche erst am zweiten Tag – nachdem der australische Premierminister den verletzten El-Ahmed im Krankenhaus besucht hatte –, berichteten auch deutsche Medien davon.

Ist Deutschland bereit?

Deutschland steht an einem Scheideweg.



Auf der einen Seite gibt es eine wachsende, selbstbewusste, vielfältige muslimische Gemeinschaft, die sich als integralen Teil dieses Landes versteht, die stolz auf Deutschland ist, deutsche Werte lebt, in Deutschland investiert, studiert, Familien gründet, Verantwortung übernimmt.

Auf der anderen Seite gibt es eine politische Kultur, die dieser Realität noch immer nicht gerecht wird. Eine Kultur, die bei Terroranschlägen auf Moscheen schweigt, aber bei Einzeltaten von Muslimen laut wird. Die einen Helden feiert und ihm dann die Abschiebung androht. Die mit zweierlei Maß misst – in der Innen- wie in der Außenpolitik.

Die Muslime Europas warten nicht mehr auf Anerkennung. Sie schaffen sich ihre eigenen Strukturen, ihre eigene Öffentlichkeit, ihre eigenen politischen Stimmen. Der Wandel, den Großbritannien in seiner Volkszählung dokumentiert, vollzieht sich auch in Deutschland. Die Frage lautet nicht mehr, ob Muslime ein Teil des Landes sind. Die ist längst beantwortet. Die Frage lautet: Ist Deutschland bereit, das anzuerkennen?



Aiman Mazyek ist ehemaliger Vorsitzender des Zentralrats der Muslime und Seniorberater für politisch-kulturelle Diplomatie.

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