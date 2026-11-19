Köpfe sieht man hier nicht, Meinungen hört man umso mehr: In der Talkshow erfährt die Republik Abend für Abend, worüber sie morgen streiten soll.

Max Grund wollte einmal ganz groß rauskommen. Nicht als Politiker, nicht als Influencer und schon gar nicht als Bundesbeauftragter für irgendetwas. Er wollte in eine Talkshow. An jenen Ort also, an dem die Republik Abend für Abend erfährt, worüber sie morgen streiten soll. In meinem Roman „Das laute Schweigen des Max Grund“ (Editon PJB, 2023) erfüllt mein Protagonist sich diesen Wunsch. Im Traum. Denn welcher Fernsehsender würde sich für seine Argumente und Meinung interessieren.

Max bewirbt sich schriftlich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Er möchte, dass neben Politikern, Experten und professionellen Empörten auch einmal ein gewöhnlicher Bürger Platz nehmen darf. Schließlich sei der Bürger der Souverän. Das klingt einleuchtend. In der Fernsehwirklichkeit hat der Souverän allerdings bisweilen die Rolle des Studiopublikums: Er darf klatschen, gelegentlich den Kopf schütteln und nach Sendeschluss wieder nach Hause gehen.

Im Traum gelingt Max der Sprung ins Studio. Er fragt, wer darüber entscheidet, welche politischen Auffassungen als diskutabel und welche als extrem gelten. Die Moderation gerät in Rage, Max ebenso. Er möchte einen Diskurs und liefert einen Monolog, dessen Länge selbst einen Untersuchungsausschuss ermüden könnte. Irgendwann wacht er schweißgebadet auf. Nicht etwa, weil er widerlegt worden wäre. Sondern weil er es sogar im eigenen Traum nicht schafft, seine Gedanken in geordnete Bahnen zu lenken.

Darin steckt die Ironie meines Buches. Max ist ein guter Demokrat mit einem mäßigen Talent für kurze Wortbeiträge. Er verlangt, dass andere zuhören, und muss erst noch lernen, selbst damit anzufangen. Wer sich einbildet, ausschließlich auf der Seite der Vernunft zu stehen, wird rasch zum Lieblingsgegner seiner eigenen Argumente.

„Dem deutschen Volke“ steht über dem Eingang des Reichstagsgebäudes. Max Grund, wenige Gehminuten entfernt zu Boden gestoßen, hätte sich weniger staatliche Symbolik und mehr praktischen Schutz gewünscht. © Stefan Ziese/imago

Als die Warnung noch Schwarzmalerei hieß

Anfang 2024 erschien ein FOCUS-Business-Talk-Interview mit mir über den Roman. Die Überschrift lautete: „Fast alles läuft gegen unseren Willen“. Ich sprach von einer schweigenden Mitte, die politisch mehr zu sagen habe, als sie öffentlich zu äußern wage. Von der Sorge vor beruflichen Nachteilen und medialen Shitstorms. Von Zweifel an der Energiepolitik, an der Sicherung unseres Wohlstands und an der Fähigkeit der Regierenden, Probleme ohne immer neue Probleme zu lösen.

Im Oktober 2026 stelle ich mir meine Romanfigur Max Grund an seinem Schreibtisch vor, das damalige Interview auf dem Bildschirm. Er zieht die Augenbrauen hoch. „Na, dann sehen wir mal nach, ob du wenigstens bei deinen Befürchtungen ordentlich gearbeitet hast“, könnte er sagen. Diese Worte stehen nicht im Roman. Sie sind mein gedachtes Wiedersehen mit einer Figur, die sich von ihrem Autor nicht mehr alles gefallen lässt.

Die aktuellen Landtagswahlen 2026 liefern ein unübersehbares Signal. Die sogenannten etablierten Parteien versus einer Alternative für Deutschland. Wer die Wahlerfolge der AfD einzig durch böse Verführer und verführte Wähler erklären will, spart sich die unangenehmere Frage: Weshalb überzeugt die Politik der etablierten Parteien so viele Bürger nicht mehr? Nicht jeder AfD-Wähler ist Protestwähler. Aber eine Demokratie, die große Teile des Wählerwillens nur etikettiert, statt deren Motive zu untersuchen, wird auf Dauer nicht klüger.

Max würde das vermutlich mit einem trockenen Hinweis quittieren: Die Wahlurne ist kein Kummerkasten, der sich nach dem Einwurf von selbst leert. Sie ist ein Auftrag zur politischen Auseinandersetzung. Man darf die Entscheidung der Wähler kritisieren. Man sollte nur nicht so tun, als seien die Wähler das Problem, das der Politik im Wege steht.

„Dem deutschen Volke“ – und Max im Staub

Die zweite Szene meines Romans ist weniger komisch. In Berlin wird Max von mehreren jungen Männern bedrängt, herumgestoßen und schließlich zu Boden geworfen. Ein Messer kommt zum Vorschein. Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes erkennt die Notlage und greift ein. Die Angreifer verschwinden. Max steht auf, klopft sich den Staub von Anzughose und Sakko. Die Knie zittern weiter.

Wenige Gehminuten entfernt vom politischen Zentrum der Republik steht auf dem Reichstagsgebäude die Inschrift „Dem deutschen Volke“. Max hätte in diesem Augenblick schon ein wenig weniger staatliche Symbolik und ein wenig mehr praktischen Schutz zu schätzen gewusst.

Besonders bitter ist die Szene, weil Max zuvor Geflüchteten geholfen hatte. In einer anderen Episode sitzt er bei einem afghanischen Vater, den die Flucht von seiner Familie getrennt hat. Der Muslim und der Christ beten gemeinsam. Max hilft, wo er kann. Nach dem Überfall muss er trotzdem seine Sicht auf Sicherheit, Zuwanderung und staatliche Handlungsfähigkeit neu sortieren. Die potentielle Herkunft der Angreifer lässt sich nicht verdrängen. Auf ihre Gewalttat kommt es an und auf die Erfahrung eines Bürgers, der Schutz sucht.

Am Brandenburger Tor trifft Max auf Polizisten, denen er berichtet, was geschehen ist. Die im Roman geschilderte Antwort ernüchtert ihn: Anzeigen könne er den Vorfall, Aussicht auf Bearbeitung bestehe wohl kaum; die Polizei sei überlastet. Nicht unfrei von persönlichem Erleben bleibt eine gesellschaftspolitische Frage unangenehm: Was nützen einem Staat immer neue Zuständigkeiten, wenn ausgerechnet seine elementaren Aufgaben ins Rutschen geraten?

Der Kontrast ist ein Plädoyer, menschliche Erfahrungen nach politischer Brauchbarkeit zu sortieren. Wer Geflüchteten hilft, muss über Gewalttaten sprechen dürfen. Da braucht es weder moralische Verrenkungen noch gedankliche Schubladen.

Populismus – statt unternehmerischer Strategie

Max ist Unternehmer. Er stellt sich 2023 die Frage, wie eine ausschließliche Ausrichtung auf Elektromobilität der deutschen Automobilindustrie das Überleben sichern soll. Was ist, wenn die Gebrauchtwagen nach einigen Jahren beispielsweise in Ägypten fahren sollen? Findet sich dann dort ausreichend Infrastruktur, wie E-Ladesäulen? Was, wenn nicht? Wie wirkt sich das auf den Restwert der Fahrzeuge aus und wie koppelt sich das hier und heute mit den Restwerten bei der Leasingkalkulation? Max Grund wundert sich, dass große Konzerne der Automobilindustrie über diesen Punkt öffentlich nicht sprechen. Heute erkennen wir, dass man Max Grund in den Konzernzentralen in Wolfsburg und Stuttgart hätte zuhören können.

Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg: Max Grunds Fragen zur Elektromobilität hätte man hier schon 2023 hören können. © Julian Stratenschulte/dpa

2023 beschäftigten mich bereits Inflation, Energieversorgung und drohende Deindustrialisierung. Es folgten Rezessionsjahre. Industrieunternehmen stehen heute unter massivem Druck. Daraus folgt nicht, dass mein Roman die Zukunft vorhergesagt hätte. Nun, vielleicht ein bisschen – so wie es anderen auch gelungen ist. Es bedeutet jedenfalls, dass sich die Warnungen nicht mit dem Etikett „Schwarzmalerei“ erledigt haben.

Wer für jedes Standortproblem eine Weltmacht verantwortlich macht, hat immer eine Erklärung und selten eine Lösung. Trump, Putin und China taugen als Schlagworte. Sie ersetzen keine Analyse deutscher Energiepreise, Regulierung, Produktivität oder industrieller Fehlentscheidungen. Und sie entlasten auch die Chefetagen nicht. Wer in einem Unternehmen für Strategie bezahlt wird, darf sich nicht auf politische Pressekonferenzen als Ersatz für unternehmerisches Denken verlassen.

Wir verlieren das Wir – und finden die Schuld bei den anderen

Der Vertrauensverlust ist inzwischen mehr als ein literarisches Motiv. In der Verbundenheitsstudie „Wir verlieren das Wir“, die ich im Magazin mitmenschenreden mit dem rheingold-Institutsleiter Stephan Grünewald besprochen habe, wird die Kluft zwischen privater Zuversicht und gesellschaftspolitischer Skepsis sichtbar: Nur 23 Prozent blicken zuversichtlich auf Politik und Gesellschaft. Diese Zahl beschreibt die Stimmung gegenüber der gemeinsamen Zukunft in Deutschland – und die ist düster genug.

Stephan Grünewald, Gründer des Rheingold-Instituts. Seine Verbundenheitsstudie „Wir verlieren das Wir“ zeigt: Privat sind viele zuversichtlich, beim Blick auf Politik und Gesellschaft nur 23 Prozent. © Henning Kaiser/dpa

Max hatte 2023 seine Schwierigkeiten mit journalistischer Selektivität und einer Diskussionskultur, in der Haltung mitunter vor Argumenten kommt. Sein Maßstab war denkbar schlicht: „Es zählt das Argument.“ An anderer Stelle heißt es: „Man sollte reden, viel mehr miteinander reden.“ Das sind keine revolutionären Sätze. Gerade deshalb irritiert, wie schwer sie im öffentlichen Betrieb zu praktizieren sind.

Doch nicht jede harte Gegenrede ist Zensur und nicht jede misslungene Talkshow ein Beweis gezielter Manipulation. Wer Medien kritisiert, muss die gleichen Maßstäbe an die eigenen Lieblingsmedien anlegen. Das hat Max durchaus verstanden. Und ich als Autor ebenso.

Max Grund stellt seinem Autor eine letzte Frage

Zurück zum Oktober 2026. Max liest das alte Interview zu Ende. Dann klappt er den Bildschirm zu und fragt mich in meiner Vorstellung: „Du hast über die schweigende Mitte geschrieben. Und was hast du selbst gemacht, außer darüber zu schreiben?“

Die Frage sitzt. Seit dem Roman habe ich mich stärker journalistisch eingemischt, Interviews geführt, mit Menschen gesprochen, deren Positionen ich nicht teile, und mich in Debatten begeben, die selten gemütlich sind. Dabei ist nicht die Gewissheit gewachsen, häufiger recht zu haben. Eher die Einsicht, dass die Welt komplizierter ist als das schönste eigene Argument.

Max wusste schon 2023, dass er und viele andere fleißig gearbeitet, Steuern gezahlt und sich um ihre Familien gekümmert hatten – und dabei politisch „großzügig weggeschaut“ hatten. Ausgerechnet dieser Vorwurf an sich selbst ist heute die überzeugendste Botschaft meines Romans. Wer nur die politische Führung zur Verantwortung zieht, übersieht den Bürger, der seine demokratische Verantwortung möglichst bequem delegiert.

2023 wollte Max seine Kinder vor einem wirtschaftlich geschwächten, verunsicherten Land bewahren. 2026 hätte er keinen Anlass, sich beruhigt zurückzulehnen. Er wäre aber auch niemand, der einen Wahlausgang mit dem Ende der Demokratie oder eine Talkshow mit der ganzen Wirklichkeit verwechselt.

Vielleicht hat die schweigende Mitte inzwischen längst angefangen zu reden. Das Problem könnte sein, dass andere das Nicht-Zuhören perfektioniert haben. Satire? Nein, würde Max Grund sagen, es ist eine bittere und dringend zu ändernde Realität.

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