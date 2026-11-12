Deutschland droht ab Januar Gasmangel bis zu 1,7 TWh am Tag – dann stoppt die EU Russland-LNG

Deutschlands Speicher sind zu 58 Prozent gefüllt. Bei Extremkälte könnte ein Drittel des Spitzenbedarfs fehlen. Reiches Speicherplan kommt zu spät.

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Das Eis auf der Ostsee sorgte im Februar 2026 zusätzlich für Probleme. Nur die LNG-Tanker waren noch in Betrieb. Für sie wurde mit den Schleppern die Zufahrt freigehalten.

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Schon im Januar könnte Deutschland bei extremer Kälte seinen Gasbedarf nicht mehr vollständig decken. An einzelnen Tagen könnten bis zu 1,7 Terawattstunden (TWh) fehlen, zeigt eine neue Modellrechnung des Speicherverbands Initiative Energien Speichern (Ines).



Ausgerechnet dann stoppt die EU auch die verbliebenen Lieferungen von russischem Flüssigerdgas, oder LNG, aus langfristigen Verträgen. Neue, verschärfte Methanregeln für LNG-Importeure treten parallel ab Januar in Kraft. Dabei entnimmt Deutschland bereits jetzt Rekordmengen aus den Speichern. Wohin wird das führen?

Die mögliche Lücke entsteht in der Ines-Rechnung selbst dann, wenn Deutschland zusätzliches Gas aus europäischen Nachbarländern erhält und die buchbaren Kapazitäten seiner LNG-Terminals vollständig auslastet.

Bei einem Winter wie 2010 fehlen Deutschland bis zu 6,6 TWh Gas

Sollte der Winter extrem kalt ausfallen, etwa mit dem täglichen Temperaturverlauf des Referenzjahres 2010, könnte Deutschland seinen Gasbedarf konkret von Januar bis März 2027 nicht komplett decken. Damals lag die bundesweite Durchschnittstemperatur im Januar bei minus 3,6 Grad und im Dezember bei minus 3,5 Grad. Es waren der kälteste Januar seit 1987 und der kälteste Dezember seit 1969.

Die monatliche Versorgungslücke erreicht in der Modellrechnung der Ines bis zu 6,6 TWh. An einzelnen besonders kalten Januartagen könnten sogar bis zu 1,7 TWh fehlen. Das entspräche etwa einem Drittel des höchsten deutschen Tagesverbrauchs im Januar 2026. Bei einem normalen oder milden Winter erwartet Ines keinen Mangel.

Deutschland bricht bereits Anfang November einen Entnahmerekord

Am 6. November hatte Deutschland netto rund 1,1 TWh aus seinen Speichern entnommen, oder 59 Prozent mehr als beim bisherigen Höchstwert für dieses Datum. Innerhalb einer Woche sank der Füllstand um 1,8 Prozentpunkte beziehungsweise rund 4,4 TWh. Zugleich sind die Füllstände der Gasspeicher ohnehin historisch niedrig: Am 11. November waren sie nach Daten der europäischen Plattform AGSI nur noch zu 58,05 Prozent gefüllt. Ein Jahr zuvor waren es 74,66 Prozent.

Der niedrige Füllstand geht nach Angaben von Ines auf die hohen Ausspeicherungen am Ende des vergangenen Winters und die schwache Wiederbefüllung im laufenden Jahr zurück. Für Händler lohnte es sich vielfach nicht, im Sommer Gas einzukaufen und für den Winter einzulagern. Bereits im Oktober setzte die saisonale Ausspeicherung ein, obwohl die verbrauchsstärksten Monate noch bevorstanden.



Noch im September hatte Ines einen Füllstand von 77 Prozent zum 1. November für technisch erreichbar gehalten. Tatsächlich blieben viele gebuchte Speicherkapazitäten ungenutzt.

Selbst volle LNG-Terminals schließen die Lücke nicht

Ines rechnet bereits mit höheren Gasimporten aus europäischen Nachbarländern, deren besser gefüllte Speicher die Lieferungen stützen. Das ist durchaus marktüblich. Auch die buchbaren Kapazitäten der deutschen LNG-Terminals werden in der Rechnung vollständig genutzt.

Die Terminals können nach Angaben des Verbands technisch bis zu 0,8 TWh Gas pro Tag in das deutsche Netz einspeisen. Trotzdem reicht diese Menge im Extremszenario nicht aus. Der Gasbedarf steigt an sehr kalten Tagen stärker, als laufende Pipeline- und LNG-Importe ihn decken können. Die fehlende Menge muss dann kurzfristig aus den Speichern kommen.

„Importe über die verfügbaren Pipelines und LNG-Terminals allein können die hohen Verbrauchsspitzen an kalten Wintertagen nicht decken“, erklärt der Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. Niedrige Speicherfüllstände stellten deshalb „ein erhebliches Risiko für die Versorgungssicherheit“ dar.

Entscheidend ist zudem nicht allein, wie viel Gas noch in den Speichern liegt. Mit sinkendem Füllstand kann auch ihre Ausspeicherleistung zurückgehen. Gegen Ende des Winters könnte daher weniger Gas pro Tag aus den Anlagen entnommen werden, obwohl der verbleibende Vorrat rechnerisch noch nicht vollständig aufgebraucht ist.

EU stoppt russisches LNG am 1. Januar

Vom 1. Januar 2027 an dürfen dann laut früherem EU-Sanktionsbeschluss auch Lieferungen von russischem LNG aus langfristigen Verträgen nicht mehr in die EU eingeführt werden. Für kurzfristige LNG-Verträge gilt das Verbot bereits seit dem 25. April 2026.

Damit endet die Übergangsfrist für den verbliebenen russischen LNG-Handel. Die EU hatte 2025 noch schätzungsweise 13 Prozent ihrer gesamten Gasimporte aus Russland bezogen. Deutschland importiert russisches LNG zwar nicht mehr direkt. Weil Gas innerhalb Europas gehandelt und über ein zusammenhängendes Netz verteilt wird, betrifft der Wegfall jedoch den gesamten europäischen Markt.

Nur bei einer ernsthaften Gefährdung der Versorgung kann die EU-Kommission das Importverbot vorübergehend aussetzen. Eine solche Ausnahme wäre auf höchstens vier Wochen begrenzt. Zugleich hat die EU-Kommission bisher als Reaktion auf US-Pläne für russisches Gas eine mögliche Rückkehr zum russischem Gas ausgeschlossen.

Neue Methanregeln greifen ebenfalls ab Januar

Parallel dazu treten weitere Pflichten für Importeure fossiler Energieträger in Kraft. Vom 1. Januar an müssen sie für neuere Lieferverträge nachweisen, dass die Produzenten ihre Methanemissionen nach Standards messen, melden und überprüfen lassen, die den europäischen Vorgaben entsprechen.

Betroffen sind Verträge, die seit dem 4. August 2024 abgeschlossen oder erneuert wurden und Anfang 2027 noch laufen. Bei älteren Verträgen müssen Importeure nachweisen, dass sie sich um vergleichbare Angaben der Produzenten bemüht haben.

Die Methanregeln sind kein Importverbot und führen nicht automatisch dazu, dass weitere Gasmengen ausfallen. Sie erhöhen aber den Nachweisaufwand für Unternehmen, die Gas aus Drittstaaten in die EU bringen. Deutsche Gasunternehmen Uniper und Sefe haben bereits im Mai dieses Jahres vor möglichen Folgen für die Gasversorgung gewarnt. Gerade bei komplizierten Lieferketten kann es schwierig sein, die Daten einem einzelnen Produzenten oder Förderstandort zuzuordnen.

Reiche will Händler künftig zur Vorsorge verpflichten

Die Bundesregierung reagiert inzwischen auf die Schwächen der bisherigen Wintervorsorge. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will Gaslieferanten stärker dafür verantwortlich machen, dass sie ihre Kunden auch im Winter versorgen können.

Nach einem vom Handelsblatt veröffentlichten Eckpunktepapier sollen dafür „sanktionsbewehrte Lieferantenverpflichtungen“ ermöglicht werden. Händler könnten verpflichtet werden, ihre Vorsorge nachzuweisen. Dafür kämen neben tatsächlich eingelagertem Gas auch gebuchte LNG-Kapazitäten infrage. Bisher können Unternehmen Speicherkapazitäten buchen, ohne sie anschließend mit Gas zu befüllen.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Eckpunkte für diese Regelung beschlossen. Eine konkrete Lieferantenpflicht besteht damit jedoch noch nicht. Die Bundesregierung spricht lediglich von ihrer Vorbereitung auf Grundlage einer künftigen europäischen Regelung.

Für den laufenden Winter kann das Vorhaben die schwache Wiederbefüllung nicht mehr rückgängig machen. Auch Michael Kellner, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, hält Gasreserve und Lieferantenpflicht grundsätzlich für richtig, erklärte gegenüber dem Handelsblatt jedoch: „Für diesen Winter mit historisch leeren Speichern kommen diese Regeln zu spät.“

Strategische Gasreserve schützt nicht vor hohen Preisen

Zusätzlich dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf für eine strategische Gasreserve beschlossen. Sie soll Deutschland im Krisenfall 30 Tage lang versorgen können, wenn Gaslieferungen vollständig ausfallen. Finanziert werden soll sie über eine Umlage. Die Bundesregierung erwartet für Privathaushalte Kosten von jährlich etwa vier bis sieben Euro.

Die Reserve ist allerdings ausdrücklich nicht für die gewöhnliche Wintervorsorge gedacht. Sie soll getrennt von den kommerziell bewirtschafteten Gasspeichern gehalten und nur bei außergewöhnlichen Krisen wie Sabotage oder Angriffen auf die Infrastruktur eingesetzt werden. Auch vor steigenden Gaspreisen schützt sie nach Angaben der Bundesregierung nicht.

Bereits im September hatte Reiche den bundeseigenen Gasimporteur Sefe angewiesen, bis zum 15. Dezember zusätzlich acht TWh Gas zu beschaffen und einzuspeichern. Der gesamte deutsche Füllstand sinkt dennoch weiter, weil bereits wieder mehr Gas entnommen als eingelagert wird.

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