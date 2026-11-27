Die Regierung verantwortet explodierende Sozialausgaben und Milliarden für fragwürdige Subventionen. Gleichzeitig drückt sich die Politik selbst jetzt noch vor unbequemen Spar-Entscheidungen.

Wenn das Geld immer knapper wird, können auch irgendwann keine Schulden mehr aufgenommen werden.

Der berühmte österreichische Ökonom Joseph Schumpeter (1883–1950) deutete große fiskalische Belastungen als eine umfassende Krise des Staates: „Die Finanzgeschichte eines Volkes ist vor allem ein wesentlicher Teil seiner allgemeinen Geschichte.“ Wie ein Parasit, so sagt der kluge Wirtschaftsdenker weiter, würde der moderne Staat von den Überschüssen der Privatwirtschaft leben.

Dauerhafte Steuererhöhungen würden am Ende jedoch die Innovationen bremsen. Schumpeter schlüge angesichts der aktuellen bundesdeutschen Haushaltslage sicherlich einen rigorosen Sparkurs vor – auch bei den Institutionen des Staates selbst.

Das gegenwärtige Bild des Niedergangs

Und so hat Friedrich Merz in der großen Finanzdebatte im Bundestag betont, dass aus Steuermitteln künftig nicht mehr alles zu bezahlen sei und alle Bürger „Liebgewonnenes aufgeben“ müssten. Wir Bürger sollen demnach weiter den Gürtel enger schnallen und werden zunehmend mit weiteren Zwangsabgaben – die man offiziell Steuern nennt – belastet. Millionen Bürger stellen sich die Frage: Was unternimmt denn der Staat selbst zur Einsparung?

Denn was wir sehen, wenn wir genau hinschauen, lässt uns doch fragen, wofür wir denn wenig Leistungen trotz hoher Steuern erhalten: Straßen verfallen, Schulen sind marode, Kommunen sind finanziell ausgeblutet und der Schuldenberg des Staates wächst unaufhaltsam weiter. Dabei gibt es Milliardenpotenziale, die längst bekannt sind. Warum wird nicht endlich gehandelt? Die Sozialkassen ächzen unter immer größeren Belastungen, die Zinszahlungen verschlingen zudem Milliarden und belasten die jungen Menschen auf lange Zeit. Dennoch fehlt das Geld an allen Ecken und Enden.

In der Zusammenfassung bedeutet das: Ein einst wirtschaftlich sehr starkes Land scheint zunehmend Schwierigkeiten zu haben, seine eigenen finanziellen Verpflichtungen zu bewältigen. Dabei reden wir nicht über einen Staat ohne Einnahmen. Deutschland verfügt über eine enorme Steuerkraft, eine leistungsfähige Wirtschaft und hochqualifizierte Arbeitnehmer. Und trotzdem wächst der finanzielle Druck. Die Staatsschulden haben Ende 2025 rund 2,84 Billionen Euro erreicht. Die Kommunen verzeichneten 2025 ein Rekorddefizit von 31,9 Milliarden Euro. Und der Investitionsrückstand der deutschen Städte und Gemeinden liegt inzwischen bei rund 231 Milliarden Euro.

Daher ergeben sich nunmehr zwei entscheidende Fragen: Wie kann unser Land so viel Geld einnehmen und gleichzeitig derart unter finanzieller Knappheit leiden? Die Antwort ist unbequem: Deutschland hat ein gewaltiges Struktur- und Ausgabenproblem. Und die Politik hat sich über Jahre daran gewöhnt, immer neue finanzielle Verpflichtungen einzugehen, ohne konsequent zu überprüfen, ob die bestehenden Strukturen überhaupt noch bezahlbar und sinnvoll sind.

77,8 Milliarden Euro für Subventionen

Die weitere Frage stellt sich anschließend: Welche Einsparpotentiale gibt es denn, die unsere Koalition in Berlin nicht angehen will? Besonders brisant ist hierbei der Blick auf die staatlichen Subventionen. Der Bundesrechnungshof hat im Juli 2026 erhebliche Einsparpotenziale aufgezeigt. Das Subventionsvolumen des Bundes liegt bei rund 77,8 Milliarden Euro.

Der Rechnungshof sieht unter bestimmten Annahmen ein Potenzial von rund 17 Milliarden Euro jährlich beim Abbau bestimmter Steuervergünstigungen. Weitere erhebliche Möglichkeiten ergeben sich aus der Rückführung von Finanzhilfen auf das Niveau vor der Corona-Pandemie. Noch größer ist die Herausforderung bei den Sozialausgaben. Deutschland wird älter. Zunehmend mehr Menschen gehen in Rente, während ständig weniger Erwerbstätige die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme tragen müssen. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Gesundheit und Pflege.

Der Sachverständigenrat warnt vor einer dramatischen Entwicklung: Nach seinen Vorstellungen könnten die gesamten Sozialversicherungsbeiträge bei unveränderter Rechtslage bis 2030 auf etwa 45 Prozent und bis 2040 auf rund 50 Prozent steigen. Das wäre eine enorme Belastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die fiskalische und ökonomische Antwort kann aber keinesfalls darin bestehen, die Beiträge immer weiter zu erhöhen. Denn damit verteuert man Arbeit, schwächt Unternehmen und verschärft möglicherweise genau jene wirtschaftlichen Herausforderungen, die dann zu geringeren Steuereinnahmen führen.

Das Rentensystem muss langfristig finanzierbar werden. Frühverrentungsanreize gehören überprüft. Menschen, die länger arbeiten möchten, müssen bessere Möglichkeiten erhalten. Es ergibt keinen Sinn mehr, Menschen, die länger arbeiten wollen, zwangsweise in die Rente zu schicken. Die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen muss daher steigen. Auch beim Bürgergeld und der Grundsicherung muss der Staat genauer hinschauen.

Eine Art „Krake“

Bedürftige Menschen brauchen selbstverständlich Unterstützung. Aber wer arbeiten kann, muss auch wirksame Anreize erhalten, wieder eine Beschäftigung aufzunehmen. Sozialleistungsmissbrauch sollte viel konsequenter als bisher verfolgt werden. In der DDR gab es eine Pflicht zur Arbeit, auch hier ist heute an das Undenkbare zu denken. Im Gesundheitswesen müssen Doppeluntersuchungen, unnötige Verwaltungsprozesse und unwirtschaftliche Krankenhausstrukturen reduziert werden. Will man also den Sozialstaat nicht nachhaltig schwächen, sollte die Politik ihn unbedingt vor seiner eigenen finanziellen Überforderung bewahren.

Unser Staat hat sich als eine Art „Krake“, als ein Bürokratiemonster eingenistet. Früher war er jahrzehntelang ein Gewährleistungsstaat, funktionierte als Garant der Sicherheit und sozialen Daseinsvorsorge. Inzwischen ist er zunehmend zu einem gewaltigen Regulierungsstaat mutiert. Wenn Deutschland seine Bürokratie konsequent auf das tatsächlich Notwendige reduzieren würde, sind jährliche Entlastungen in einer Größenordnung von 15 bis 30 Milliarden Euro ein realistisches politisches Szenario.

Und die erfolgreiche Umsetzung würde insbesondere Bürger und Unternehmen von unnötigen Berichtspflichten und Vorschriften entlasten. Denn Bund, Länder, Landkreise und Gemeinden verfügen heute über ein komplexes Geflecht von Behörden und Zuständigkeiten. Vieles wird mehrfach bearbeitet, zahlreiche Prozesse sind nicht miteinander kompatibel und digitale Lösungen kommen häufig nur schleppend voran.

Daher braucht es neben der Reform des Sozial-, Gesundheits- und Pflegesektors dringend eine umfassende Verwaltungsreform. Und gerade auch bei den Verteidigungsausgaben darf nicht einfach weiter nach dem Motto verfahren werden: Mehr Geld bedeutet automatisch mehr Sicherheit. Die sicherheitspolitische Lage Europas erfordert erhebliche Investitionen. Deutschland muss verteidigungsfähig sein. Aber auch hier sollte jeder Euro wirtschaftlich eingesetzt werden.

Sparen ist unbequem und erfordert Mut

Wenn es so eindeutig ist, dass es große Spareffekte gibt, müssen wir uns weiter fragen, warum die politisch Verantwortlichen nicht viel konsequenter handeln. Die Antwort ist einfach. Sparen ist unbequem. Niemand möchte auf eigene Vorteile verzichten. Für Politiker, die in Wahlperioden denken, ist es ein erheblicher Anreiz, schwierige Entscheidungen aufzuschieben.

Bisher hat die Koalition nicht die Kraft und den Mut, dringende Reformen schnell und wirkungsmächtig durchzusetzen. Die Konsequenzen eines Nichthandelns wären indes verheerend. Der Sachverständigenrat warnt daher vielfach. Wenn die zusätzlichen Verschuldungsmöglichkeiten für Verteidigung dauerhaft und ohne Gegensteuerung genutzt werden, könnte die Schuldenquote bis 2040 auf annähernd 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.

Die Zinslast könnte dann massiv Geld verschlingen und die Steuern und Abgaben könnten weiter steigen. Am Horizont stünde dann eine gefährliche fiskalische Abwärtsspirale. Der Regierung bleibt demnach, will sie doch noch irgendwie erfolgreich sein, nichts anderes übrig, als Bürokratie abzubauen, effizienter zu wirtschaften und Wachstum zu fördern.

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