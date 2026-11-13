Deutschland geht das Gas aus: Jetzt sollen Kohle und Öl den Winter retten

Deutschlands Gasspeicher sind nur zu 58 Prozent gefüllt. Bei Extremkälte droht ab Januar Gasmangel. Reiche bereitet deshalb Kohle- und Ölkraftwerke vor.

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Das Steinkohlekraftwerk Bexbach gehört zum Netzreserve-Portfolio für den Winter 2026/27. Anlagen wie diese könnten bei einer Gasnotlage wieder Strom für den Markt erzeugen.

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Deutschland bereitet sich auf einen möglichen Gasmangel im Winter vor – und greift dafür ausgerechnet auf besonders klimaschädliche Energieträger zurück. Kohle- und Ölkraftwerke sollen im Notfall Strom erzeugen, für den sonst Gas verbrannt würde. Dadurch stünde mehr Erdgas zum Heizen und für industrielle Prozesse zur Verfügung.



Das geht aus einem Gesetzentwurf des von Katherina Reiche (CDU) geführten Bundeswirtschaftsministeriums hervor, der Bloomberg vorliegt. Betreiber sollen ihre Anlagen einsatzbereit halten und Kohle für 30 Tage beziehungsweise Öl für zehn Tage Stromerzeugung unter Volllast lagern.

Aktiviert würden die Kraftwerke erst, wenn die Bundesregierung eine Alarm- oder Notfallstufe für die Gasversorgung ausruft. Ob die Regelungen unverändert beschlossen werden, ist noch offen.

Kohlekraftwerke müssten demnach Vorräte für 30 Tage Stromerzeugung unter Volllast anlegen. Bei Ölkraftwerken soll der Brennstoff für zehn Tage reichen. Aktiviert würden die Anlagen allerdings erst, wenn die Bundesregierung eine Alarm- oder Notfallstufe für die Gasversorgung ausruft.

Kohlekraftwerke sollen Gas für Haushalte und Industrie freihalten

Die betroffenen Kohlekraftwerke liegen nach dem aktuellen Netzreserve-Portfolio überwiegend in West- und Süddeutschland. In Berlin ist derzeit keine entsprechende Kohle- oder Ölanlage aufgeführt.

Kohle und Öl ersetzen dabei nicht das fehlende Erdgas selbst. Die Kraftwerke sollen vielmehr Strom produzieren, den sonst Gaskraftwerke erzeugen würden. Das dadurch eingesparte Gas stünde anschließend zum Heizen und für Industrieanlagen zur Verfügung, die ihre Produktion nicht kurzfristig auf andere Energieträger umstellen können.

Betroffen wären vor allem Kohle- und Ölkraftwerke aus der Netzreserve. Diese Anlagen nehmen normalerweise nicht am regulären Strommarkt teil und springen lediglich ein, wenn sie zur Stabilisierung des Netzes gebraucht werden.

Bereits endgültig stillgelegte Anlagen will das Ministerium dagegen nicht wiederbeleben. Ihre Reaktivierung würde nach internen Schätzungen zwölf bis 24 Monate dauern und käme für diesen Winter zu spät.

Die Regelung soll nach dem bisherigen Entwurf im März 2028 auslaufen. Sie wäre damit keine dauerhafte Rückkehr zur Kohleverstromung, könnte den deutschen CO₂-Ausstoß im Krisenfall aber deutlich erhöhen. Kohlekraftwerke setzen bei der Stromproduktion wesentlich mehr Kohlendioxid frei als moderne Gaskraftwerke.

Bei Extremkälte könnten täglich 1,7 Terawattstunden Gas fehlen

Der Notfallplan folgt auf neue Warnungen des Speicherverbands Initiative Energien Speichern (Ines). Bei einem normalen oder milden Winter erwartet der Verband keinen Gasmangel. Fällt der Winter jedoch ähnlich kalt aus wie 2010, könnte Deutschland seinen Bedarf von Januar bis März nicht mehr vollständig decken.

An einzelnen Januartagen könnten bis zu 1,7 Terawattstunden Gas fehlen. Im gesamten Monat erreicht die mögliche Lücke laut der Ines-Modellrechnung bis zu 6,6 Terawattstunden. Das Modell unterstellt bereits zusätzliche Lieferungen aus den Speichern europäischer Nachbarländer und eine vollständige Auslastung der buchbaren deutschen LNG-Terminals.

Gleichzeitig leeren sich die deutschen Speicher schneller als in den vergangenen Jahren. Nach den jüngsten Daten der europäischen Plattform AGSI waren sie nur noch zu rund 58 Prozent gefüllt. Zum Stichtag am 1. November hatte Deutschland die gesetzliche Vorgabe von 70 Prozent deutlich verfehlt.

Zusätzlicher Druck kommt vom Weltmarkt. Der Krieg mit dem Iran hat laut Bloomberg rund ein Fünftel der globalen LNG-Ströme unterbrochen und die Preise erhöht. Vom 1. Januar an verbietet die EU außerdem die noch verbliebenen russischen LNG-Lieferungen aus langfristigen Verträgen.

Reiches neue Gasreserve hilft in diesem Winter noch nicht

Die Bundesregierung hat parallel die Grundlagen für eine staatliche Gasreserve und strengere Pflichten zur Speicherbefüllung beschlossen. Diese Instrumente greifen jedoch frühestens in kommenden Wintern. Für die nächsten Monate bleibt nur die vorhandene Gasmenge – und der Versuch, ihren Verbrauch im Krisenfall möglichst stark zu senken.

Deshalb kehrt nun ein Instrument aus der Energiekrise von 2022 zurück. Damals durften Reservekraftwerke zeitweise wieder Strom am Markt verkaufen, um nach dem Ende der russischen Pipeline-Lieferungen Gas einzusparen. Die Regelung lief im März 2024 aus.



Die Bundesregierung betont weiterhin, Deutschlands Gasversorgung sei gesichert. Der neue Gesetzentwurf zeigt allerdings, wie ernst sie ein gegenteiliges Szenario inzwischen nimmt: Kraftwerksbetreiber sollen Kohle und Öl bevorraten, damit im Ernstfall weniger Gas für die Stromerzeugung verbraucht wird.

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