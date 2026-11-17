Ende gut, alles gut! Es ja hatte durchaus Zweifel daran gegeben, ob sich die Experimente von Jürgen Klopp auszahlen würden. Schon sein erster Kader, das XXL-Aufgebot mit 44 Spielern, war eines. Klopp sammelte zwar Erkenntnisse, aber keine Ergebnisse.



Die Bilanz nach vier Spielen war überschaubar: ein 1:1 in Amsterdam, ein 2:0 gegen Serbien, dazu die Niederlage und das 0:0 gegen Griechenland. Gerade die beiden Spiele gegen die Griechen brachten das DFB-Team in eine Bredouille. Gegen die Niederlande musste in Berlin ein Sieg her. Denn: Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden hätte sogar das Abstiegs-Playoff gegen ein Team aus der B-Liga gedroht.

Klopp sagte vorher aber: „Ich beschäftige mich einfach nicht damit.“ Das 5:0 im Berliner Olympiastadion am Montagabend zeigte, warum.

Scherhant und Gruda: Klopps Experimente zahlen sich aus

Nach der Halbzeitführung durch Derry Scherhant spielte sich die DFB-Elf in der zweiten Hälfte in einen Rausch. Sie schoss ein Tor nach dem anderen. Florian Wirtz traf in seinem 50. Länderspiel doppelt, Nico Schlotterbeck köpfte zum 3:0, Brajan Gruda machte in der 77. Minute das 5:0.



Besonders im Rampenlicht standen dabei zwei Spieler, die es vor Klopp in der Nationalmannschaft nicht gab. Gruda bereitete das 3:0 und das 4:0 vor, bevor er selbst traf. Scherhant, der in Berlin-Wedding aufgewachsen ist, schoss das Führungstor. „Vor ein paar Jahren hätte niemand gesagt, dass ich es zum Profi schaffe. Dann bin ich Profi geworden, und trotzdem hieß es von einigen, es reicht höchstens für die Regionalliga“, sagte er nach dem Spiel.



Klopp glaubte an sie beide. Dabei waren sie im Sommer, als Deutschland bei der WM war, nicht einmal in der Nähe des Kaders.



Gruda fehlte sogar im ersten Klopp-Kader noch verletzt. Klopp wollte ihn trotzdem noch einmal sehen und nominierte ihn für November erneut. Karim Adeyemi ließ er dagegen daheim. Gruda war ein neues Experiment für den aktuellen Kader. Ein erfolgreiches: Schon bei seinem Debüt in Belgrad traf er nach einem Solo ab der Mittellinie. Er und Scherhant zeigen, dass sich die Experimente gelohnt haben.

Philipp Treu als Entdeckung, Kimmich zurück im Mittelfeld

Genau wie die Entdeckung von Philipp Treu. Schon als er seinen ersten Kader nominierte, sagte Klopp über den Freiburger: „Wir reden in Deutschland, wir haben keine Rechtsverteidiger und da spielt einer, der muss sich selbst fragen: ‚Hä, worüber reden die?‘“



Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann hatten den Freiburger nie berufen. Er setzte Kapitän Joshua Kimmich hinten rechts ein. Der fehlte dann aber natürlich im Mittelfeld.



Klopp kündigte bei seinem Amtsantritt an, dass er den Kapitän zukünftig wieder im Zentrum sehe.



Nicht nur machte es Treu dann in seinen Spielen bisher tadellos. Nein, Kimmich bewies gerade gegen die Niederlande, wie wichtig er im Mittelfeld ist. Das 1:0 bereitete er selbst vor.



Klopps Experimente haben sich also gelohnt. Zumal die schwachen Ergebnisse zu Beginn nun vergessen werden dürfen. Deutschland war am Ende nicht einmal auf Schützenhilfe aus Serbien angewiesen und hat den Gruppensieg aus eigener Kraft geschafft. Klopp hatte offenbar mit allem recht.

Kimmich und die Frage nach der Top-Mannschaft

Das gilt übrigens nicht für Kimmich. Der sagte vor ein paar Tagen in der ARD noch, Deutschland spiele gegen eine „Top-Mannschaft und einen Top-Gegner“. Die eigene Mannschaft, sagte er, sei „auf dem Weg, wieder top zu sein“.



Nun muss man wohl sagen, dass er damit falschlag – zumindest was die eigene Mannschaft angeht. Nach dem 0:1 gegen Griechenland hatte Kimmich selbst erklärt: „Eine Top-Mannschaft zeichnet aus, dass sie vermeintlich schwächere Gegner und vermeintliche Top-Teams schlägt.“ Wer eine Top-Mannschaft so deutlich mit 5:0 wieder nach Hause schickt, ist bereits eine.



Insofern hatte Klopp vielleicht doch nicht in allem recht. Nach der Niederlage gegen Griechenland sprach er von einem Prozess, es brauche Zeit, bis sich die Mannschaft findet. Das scheint nun etwas früher der Fall zu sein.



Ende gut, alles gut. Und das schneller als gedacht.

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