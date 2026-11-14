Nations League: So wird Deutschland noch Gruppensieger

Ein Sieg gegen die Niederlande am Montag reicht: Dann steht Deutschland sicher im Viertelfinale der Nations League. Nach dem 3:1 in Serbien kann das DFB-Team sogar noch Gruppensieger werden. Absteigen kann es nicht mehr.



In Belgrad trafen Florian Wirtz und Debütant Brajan Gruda, dazu kam ein Eigentor von Srdjan Babic. Parallel gewannen die Niederlande 7:0 gegen Griechenland. Davon profitiert auch Deutschland.

Die Tabelle der Nations-League-Gruppe A2 vor dem letzten Spieltag

1. Niederlande: 5 Spiele, 14:5 Tore, 11 Punkte

2. Griechenland: 5 Spiele, 5:10 Tore, 8 Punkte

3. Deutschland: 5 Spiele, 6:3 Tore, 8 Punkte

4. Serbien: 5 Spiele, 4:11 Tore, 0 Punkte



Bei Punktgleichheit zählt in der Nations League zuerst der direkte Vergleich. Den hat Griechenland gegen Deutschland mit 1:0 und 0:0 gewonnen. Deshalb steht das DFB-Team trotz der besseren Tordifferenz nur auf Platz drei.

Deutschland gegen die Niederlande: Ein Sieg reicht fürs Viertelfinale

Am Montag (20.45 Uhr) empfängt Deutschland die Niederlande in Berlin, parallel spielt Griechenland gegen Serbien. Gewinnt Deutschland, steht es sicher im Viertelfinale. Ob als Erster oder Zweiter, hängt vom Parallelspiel Griechenland gegen Serbien ab.



Gewinnt Griechenland nicht und die DFB-Elf schon, wird Deutschland Gruppensieger. Dann haben Deutschland und die Niederlande je elf Punkte, und Deutschland hat den direkten Vergleich gewonnen.



Gewinnt Griechenland, haben drei Teams elf Punkte. Dann wird vermutlich Deutschland Zweiter. Für Platz eins bräuchte das DFB-Team einen Sieg mit fünf Toren Unterschied.

So funktioniert der Dreiervergleich in der Nations League

Paarweise lassen sich die drei Teams nicht ordnen. Deutschland liegt im direkten Vergleich vor den Niederlanden, die Niederlande liegen vor Griechenland, und Griechenland liegt vor Deutschland.



Deshalb sieht das Uefa-Reglement eine eigene Tabelle vor. In sie gehen nur die Spiele der punktgleichen Teams untereinander ein. Es zählen zuerst die Punkte, dann die Tordifferenz, dann die geschossenen Tore.



Gewinnt Deutschland 1:0, hätten alle drei Teams in dieser Tabelle fünf Punkte. Die Niederlande kämen auf 10:4 Tore, Deutschland auf 2:2, Griechenland auf 3:9. Das 7:0 von Freitag bringt Oranje einen großen Vorsprung, für Griechenland bedeutet es Platz drei.



Mit jedem Tor mehr Abstand rückt Deutschland näher an die Niederlande heran. Bei vier Toren Unterschied ist die Tordifferenz gleich, dann zählen die geschossenen Tore. Da liegen die Niederlande vorn. Erst ab fünf Toren Unterschied überholt Deutschland Oranje.



Bei einem Remis hat Deutschland neun Punkte und braucht Hilfe: Nur wenn Griechenland gegen Serbien verliert, bleibt das DFB-Team Zweiter. Mit einer Niederlage ist das Viertelfinale verpasst.

Platz drei: Wann droht Deutschland die Relegation?

Serbien hat null Punkte und kann Deutschland nicht mehr einholen. Platz drei sichert aber nicht automatisch den Verbleib in der Liga A.



Die Uefa vergleicht die Gruppendritten der Liga A miteinander. Die besten bleiben erstklassig, die schlechtesten müssen in Play-offs gegen Gruppenzweite der Liga B. Bei vier Gruppen betrifft das je zwei Teams. Die Play-offs finden vom 25. bis 30. März 2027 statt.

Preisgeld Nations League: So viel kann der DFB noch verdienen

Die Startprämie von 2,25 Millionen Euro hat der DFB sicher. Ein Gruppensieg bringt weitere 2,25 Millionen. Wer das Final Four erreicht, bekommt zwischen 2,5 Millionen Euro für Platz vier und sechs Millionen Euro für den Titel. Im besten Fall wären es 10,5 Millionen Euro.

WM-Aus, Nagelsmann-Abfindung, Klopp-Gehalt: Warum der DFB jede Million braucht

Die Summen klingen groß, gleichen das WM-Aus aber nicht aus. Für das Aus im Sechzehntelfinale überwies die FIFA dem DFB elf Millionen US-Dollar. „Das Defizit liegt bei geplanten 9,4 Millionen Euro“, sagte Schatzmeister Stephan Grunwald dem Kicker.



Laut Kicker kommen rund 6,8 Millionen Euro Abfindung für Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer hinzu. Klopp verdient laut Bild etwas mehr als die sieben Millionen Euro seines Vorgängers. Statt einer Ablöse soll der DFB eine Million Euro an die Red-Bull-Stiftung Wings for Life gezahlt haben.



WM-Minus und Abfindungen ergeben 16,2 Millionen Euro. Das ist mehr, als selbst der Titel in der Nations League einbringen würde.

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