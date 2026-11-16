Deutschland, Österreich und drei weitere EU-Länder planen gemeinsames Abschiebezentrum in Ruanda

Fünf EU-Staaten wollen Ausreisepflichtige künftig nach Ruanda bringen. Schon 2027 soll das Zentrum stehen.

Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande nehmen Verhandlungen mit Ruanda über ein gemeinsames Abschiebezentrum in dem ostafrikanischen Land auf. Ziel sei es, ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber bereits 2027 dorthin zu bringen, kündigte der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an. Zuvor hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit seinen Ressortkollegen aus den vier Partnerländern in Wien über das Vorhaben beraten.

Mit den sogenannten Rückkehrzentren schaffe die Ländergruppe einen Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik, sagte Stocker bei einer Pressekonferenz, an der auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen teilnahm. „Wir müssen Herr im eigenen Haus sein“, so der Kanzler.

Neue Rechtsgrundlage auf EU-Ebene

Im vergangenen Monat hatten die EU-Mitgliedsländer die rechtliche Grundlage für Abschiebezentren in Drittstaaten geschaffen. In solche Einrichtungen – auch „Return Hubs“ genannt – sollen vollziehbar ausreisepflichtige Personen kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können, etwa weil diese sich weigern, sie aufzunehmen. Betroffen seien ausschließlich Menschen mit abgelehntem Asylantrag, nicht aber solche in laufenden Verfahren, sagte der griechische Migrationsminister Thanos Plevris Anfang November dem Sender ERTNews.

Ein ähnlicher Asyl-Deal zwischen Großbritannien und Ruanda war 2024 gescheitert. Das Abkommen hatte London rund 700 Millionen Pfund (etwa 810 Millionen Euro) gekostet. Nach offiziellen Angaben waren jedoch nur vier Migranten auf eigenen Wunsch nach Ruanda ausgeflogen worden, bevor der Oberste Gerichtshof die Vereinbarung für unrechtmäßig erklärte.

Kritik von SPD, Grünen und EU-Grundrechteagentur

SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler verwies vor den Wiener Gesprächen auf Klärungsbedarf bei der Menschenrechtslage in Ruanda. „Sollte sich der Bundesinnenminister in Wien auf Ruanda festlegen, werden wir uns im Bundestag genau anschauen, was Deutschland zugesagt hat“, sagte er. Grünen-Chef Felix Banaszak sagte der „taz“: „Dieser Ausverkauf europäischer Werte ist nicht hinnehmbar.“ Dobrindt erkaufe sich für viel Geld den Anschein von Härte.

Die Grundrechteagentur der EU erklärte, bei einem Abschiebepakt mit einem Drittstaat müsse sichergestellt sein, dass dieser die Grundrechte der Betroffenen wahre. Zudem dürften die Menschen nicht in weitere Länder abgeschoben werden, in denen ihnen Gefahr drohe. (mit dpa)

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