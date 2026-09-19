Deutschland feiert Realitätsabschied

Anstatt Weidels Generalanklage zu kontern, erzählt Merz dem Parlament Witze und oft schlichten Unfug. Der demokratische Diskurs ist tot. Eine ratlose Halbsatire.

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Gelegentlich lese ich die Parlamentsprotokolle aus „Unsere Demokratie“, dem noch jungen Nachfolgestaat der Bundesrepublik Deutschland. Nach fünf Minuten sieht jeder, der sich dem stellt, dass der Plenarsaal nur elektrisch hell erleuchtet ist.