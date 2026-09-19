Gelegentlich lese ich die Parlamentsprotokolle aus „Unsere Demokratie“, dem noch jungen Nachfolgestaat der Bundesrepublik Deutschland. Nach fünf Minuten sieht jeder, der sich dem stellt, dass der Plenarsaal nur elektrisch hell erleuchtet ist.
Kolumne
Deutschland feiert Realitätsabschied
Anstatt Weidels Generalanklage zu kontern, erzählt Merz dem Parlament Witze und oft schlichten Unfug. Der demokratische Diskurs ist tot. Eine ratlose Halbsatire.
7 Min
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Haushaltsdebatte im Bundestag: Alice Weidel (AfD) spricht, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hört zu.
© dts Nachrichtenagentur/imago