Gruda trifft beim Debüt: Deutschland schlägt Serbien

Florian Wirtz und Debütant Brajan Gruda treffen beim zweiten Klopp-Sieg mit dem DFB. Deutschland dominiert die Partie gegen Serbien von Beginn an.

Jürgen Klopp gewinnt zum zweiten Mal ein Länderspiel: Die deutsche Fußballnationalelf traf in Serbien gerade in der ersten Hälfte auf wenig Gegenwehr und setzte sich am 5. Spieltag der Nations League mit 3:1 (2:0) durch. Florian Wirtz und ein Eigentor von Srdjan Babic sorgten für den Halbzeitstand. Brajan Gruda und Babic, diesmal auf der anderen Seite, trafen nach der Pause.



Bundestrainer Jürgen Klopp sorgte vor Anpfiff der Partie für gleich mehrere Überraschungen. Nico Schlotterbeck saß auf der Bank, außerdem mussten Nathaniel Brown und Lennart Karl erst einmal von außen zusehen.



Malick Thiaw begann in der Innenverteidigung, Maximilian Mittelstädt statt Brown hinten links. Gruda durfte auf der rechten Offensivseite gleich vom Anpfiff weg sein Länderspieldebüt feiern.

Marcel von Fehrn/IMAGO Aufstellung Deutschland Tor: Marc-André ter Stegen

Abwehr: Philipp Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz

Angriff: Brajan Gruda, Kai Havertz, Derry Scherhant.

Fast leeres Stadion

Wegen rassistischer und diskriminierender Vorfälle ihrer Fans in den Nations-League-Spielen gegen Griechenland und die Niederlande hatte die Uefa einen Zuschauerausschluss gegen die serbische Nationalelf verhängt.



Im Belgrader Stadion, das sonst rund 55.000 Menschen fasst, saßen deshalb nur etwa 5000 Zuschauer, vor allem Kinder unter 15 Jahren und 50 ausgewählte deutsche Fans.

Deutschland ohne Gegenwehr

Ohne den Großteil ihrer Unterstützer hatte die Elf von Trainer Veljko Paunovic dem DFB-Team dann nur wenig entgegenzusetzen. Deutschland dominierte die Partie von Anfang an und ging gleich mit der ersten Chance des Spiels in Führung.



Nach einer von Mittelstädt ausgeführten Ecke kam Kai Havertz frei zum Kopfball. Der serbische Innenverteidiger Srdjan Babic lief im Rückwärtsgang in den Abschluss des deutschen Stürmers rein und lenkte den Ball über die Torlinie (3.).



Die Gastgeber blieben trotz des frühen Rückstands in einer sehr defensiven Ausrichtung, standen tief und überließen der deutschen Mannschaft das Spiel. Die brauchte nicht lange, um daraus erneut Nutzen zu ziehen.



Aleksandar Pavlovic fand mit einem feinen Steckpass in den Strafraum Havertz frei vor dem Tor. Der Stürmer vom FC Arsenal scheiterte noch an Torwart Vanja Milinkovic-Savic. Florian Wirtz setzte allerdings nach und traf zum 2:0 (14.).

Florian Wirtz traf gegen Serbien zum zwischenzeitlichen 2:0 für den DFB. © Bahho Kara/IMAGO

Havertz und Tah lassen Kopfballchancen aus

Nach einer Flanke vom sehr aktiven Gruda hatte Havertz kurz darauf die Chance, per Kopf den nächsten Treffer nachzulegen (19.). Er vergab frei im Strafraum der Serben aber ebenso wie Jonathan Tah später nach einer Freistoßflanke von Joshua Kimmich (36.).



Es blieb also beim 2:0 zur Halbzeit. Den Spielverhältnissen nach hätte Deutschland zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits höher führen können. Serbien blieb in den ersten 45 Minuten ungefährlich.

Gruda trifft nach Sololauf, Babic nun ins richtige Tor

So setzte sich die Partie auch nach der Pause fort. Gruda legte nach einem Sololauf ab der Mittellinie das 3:0 nach (49.). Erst dann kam auch Serbien nach einer Freistoßflanke erstmals gefährlich vors Tor – und traf prompt durch den vorherigen Eigentorschützen Babic zum 1:3 (56.).



Eine Aufholjagd startete er damit aber nicht. Näher an das nächste Tor kam der Berliner Derry Scherhant, der nach seiner besten Aktion im Spiel den Pfosten traf (70.).



Kurz danach musste Serbien mit einem Spieler weniger auskommen. Vanja Dragojevic war gerade erst eingewechselt worden, da flog er nach einem harten Tritt gegen Joshua Kimmich mit glatt Rot vom Platz (75.). Kurz vor Schluss sah auch noch der ebenfalls eingewechselte Andrija Zivkovic Rot (89.).



Einen Treffer aber gab es in der nun etwas zerfahrenen Partie nicht mehr. Deutschland gewann mit 3:1 und blickt nun der Partie am Montag (20:45 Uhr) in Berlin gegen die Niederlande entgegen.

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