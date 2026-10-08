335,1 Milliarden Euro. So viel geben Bund, Länder und Kommunen pro Jahr für ihr Personal aus. Der Bund allein kommt auf 44,6 Milliarden, die Länder auf 177,1 Milliarden, die Kommunen auf 113,4 Milliarden.
Dahinter stehen rund 5,5 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst – vom Finanzamt über die Polizei bis zur Kita. Und diese Zahl wächst: Zum Stichtag 30. Juni 2025 zählte das Statistische Bundesamt rund 5,5 Millionen Beschäftigte, 1,8 Prozent oder rund 96.000 Zahlen mehr als ein Jahr zuvor. Der Staat baut Personal auf, nicht ab.
Verwaltung
Die 335-Milliarden-Euro-Frage: Verschläft Deutschland seine größte Spar-Chance?
Andere Staaten streichen mit KI Tausende Stellen. Deutschland zahlt trotz Krise jährlich Hunderte Milliarden für Personal – und bläht seinen Apparat weiter auf.
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Die Morgensonne im Berliner Regierungsviertel: Wird in Deutschlands Verwaltungen trotz künstlicher Intelligenz zu viel Geld für Personal ausgegeben?
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