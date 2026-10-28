Rüstung statt Frieden: Wie viel Interesse hat Deutschland am Ende des Ukraine-Kriegs?

Teuer und bequem, das ist die deutsche Politik im Ukrainekrieg. Wir zahlen, bleiben moralisch sauber und lassen andere über Kompromisse reden. Eine Einordnung.

Was bewegt die Bundesrepublik Deutschland, in dem seit 2014 schwelenden und seit 2022 brennenden Konflikt um die Ukraine diese oder jene Politik zu verfolgen? Die der Öffentlichkeit präsentierte Begründung ist bekannt. Mit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat Russland die nach 1990 kodifizierte, regelbasierte europäische Friedensordnung gebrochen. Damit darf Russland nicht durchkommen; der Aggressor darf nicht belohnt und die Friedensordnung muss wiederhergestellt werden.

Daraus erwächst die Unterstützung der Ukraine „so lange wie nötig“. Eine Veröffentlichung des Verteidigungsministeriums zu Jahresbeginn sieht gar die „Entwicklung einer strategischen Partnerschaft“ und zitiert den verantwortlichen Minister Boris Pistorius mit den Worten: „Wir müssen die Ukraine vor jeglicher künftigen Aggression Russlands schützen.“

In Wirklichkeit existiert keine deutsche Bündnisverpflichtung dem Nicht-Nato-Land Ukraine gegenüber. Pistorius zeigt sich ähnlich großzügig wie der letzte deutsche Kaiser, der im Sommer 1914 Österreich-Ungarn einen Blankoscheck ausstellte. Aus deutscher Treue heraus, aus deutschem Gerechtigkeitsgefühl. Und mit allen Folgen, die später zu beklagen waren.

Stolz verkündet das Verteidigungsministerium: „Mit einem Gesamtvolumen von rund 55 Milliarden Euro (Stand Anfang 2026) ist Deutschland größter Unterstützer der Ukraine in Europa.“ Das Kieler Institut für Weltwirtschaft listet etwas andere Zahlen: 41,7 Milliarden Euro direkte bilaterale Hilfe und 35,9 Milliarden für ukrainische Flüchtlinge in Deutschland sowie für Export- und Investitionsgarantien. In Summe wären das 77,6 Milliarden seit 2022.

Keine deutschen Initiativen

Wie sieht es mit der deutschen Bereitschaft aus, aktiv zu einer Verhandlungslösung beizutragen? Laut der Bundesregierung sieht Deutschland seine Rolle primär in der Abstimmung: mit Kiew, mit den europäischen Hauptstädten, mit den westlichen Industrieländern der G7. Strategisch im Zentrum stehen die Unterstützung der ukrainischen Verhandlungsposition und der Druck auf Russland, militärisch und durch Sanktionen. Eigene deutsche Initiativen sind nicht vorgesehen.

Deutschland will Friedensverhandlungen mitgestalten, unter Bedingungen: Teilnahme der Ukraine, Teilnahme der Europäer und die russische Bereitschaft zur Waffenruhe vor Beginn von Gesprächen. So auch der Tenor nach den G7-Beratungen im Juni. Die Bundesregierung setze sich für „echte und ernsthafte Gespräche“ über einen dauerhaften Frieden ein; ein Waffenstillstand sei dafür Voraussetzung; Sanktionen sollten den Druck auf Russland erhöhen, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Die Positionen wiederholen sich in den Äußerungen des Kanzlers und anderer Regierungspolitiker, auch in den Verlautbarungen des Nationalen Sicherheitsrats. Stets lautet das Ziel, an Verhandlungen müssten letztlich die Ukraine, Russland, Europa und die USA beteiligt sein. Neben der „Unterstützung solange wie nötig“ gilt als zweite Formel von prinzipiellem Charakter, dass „über die Ukraine nicht ohne die Ukraine“ geredet werden dürfe.

Derweil verfolgen die USA einen völlig unorthodoxen Ansatz. Zwei Nichtdiplomaten, der Schwiegersohn des US-Präsidenten Jared Kushner und der Immobilieninvestor Steve Witkoff, treffen sich als Donald Trumps persönliche Vertraute mit russischen Unterhändlern und dem russischen Präsidenten. Sie reden auch mit dessen Gegner, Wolodymyr Selenskyj, und seiner Entourage. Was dabei herauskommt und ob etwas herauskommt, ist offen. Fakt ist: Die Vereinigten Staaten sind am Ball und im Spiel. Die Europäer schauen zu – und dürfen zahlen. Deutschland vorweg.

Deutschland geht aber nur finanziell ins Risiko, also weder politisch noch militärisch. Schon die anhaltende Verweigerung der seit Jahren geforderten Lieferung langstreckenfähiger Marschflugkörper, Beispiel Taurus, belegt, wie peinlich die Bundesregierung darauf achtet, nicht als Kriegspartei wahrgenommen zu werden.

Politisch geht man den Weg des geringsten Widerstands. Deutschland, obschon das wirtschaftliche Schwergewicht des Kontinents und aus russischer Sicht das (einst) vielleicht am meisten respektierte europäische Land, enthält sich jeder Initiative. Die könnte ja als „deutscher Sonderweg“ ausgelegt werden, so das Argument der Verfechter dieser Enthaltsamkeit.

Gleichzeitig lässt sich die deutsche Strategie nach innen und außen als Prinzipienfestigkeit verkaufen. Wer sich auf Verhandlungen einlässt, unternimmt schon den ersten Schritt zur Anerkennung von Unrecht, zumindest vom ungeliebten Recht des Stärkeren. Schließlich wird es keinen ukrainischen Siegfrieden geben, ganz zu schweigen von einer Wiederherstellung des Status quo ante vor dem Februar 2022. Russland wird aus dem Konflikt mit einem territorialen Zugewinn hervorgehen, einem erfolgreichen Landraub.

Deutschland wiederum, indem es sich vornehm zurückhält, wäscht seine Hände in Unschuld. Deutschland wird auch nicht am Verhandlungstisch sitzen, sei es in drei Monaten oder in drei Jahren. Nach dem gegenwärtigen Stand läuft es auf Finnland und vielleicht Norwegen hinaus. Der finnische Präsident Alexander Stubb genießt das Vertrauen des US-Präsidenten, und Finnen und Russen sind auch als Gegner bewährte Nachbarn.

75 Prozent Umsatzplus

Im Übrigen schlägt der Krieg auch auf der Habenseite zu Buch. Die Angst vor russischer Aggression schafft Zusammenhalt und gehört zu dem Wenigen, das breite Bevölkerungsschichten diesseits der politischen Ränder in Deutschland noch patriotisch verbindet. Einen ähnlichen Effekt bewirkt die erwähnte Prinzipienfestigkeit. Mögen andere faule Kompromisse aushandeln – Deutschland steht zu seinen Werten.

Last but not least lässt sich mit dem Krieg Geld verdienen. Das belegt die Umsatzentwicklung der vier deutschen Unternehmen in der Top-100-Liste der weltweiten Waffenschmieden des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri. Kamen Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt und Diehl im Jahr vor dem russischen Einmarsch auf einen Gesamtumsatz von 7,86 Milliarden Euro und einen Anteil von 1,57 Prozent an der Top-100-Liste, so waren es 2024 schon 13,8 Milliarden Euro beziehungsweise 2,19 Prozent. Ein Umsatzplus von 75 Prozent binnen drei Jahren, davon können andere Branchen nur träumen.

Ohne Ende: Russische Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht zum Dienstag. © IMAGO/Yuliia Ovsiannikova/IMAGO/Ukrinform

Auch jenseits der Sipri-Liste profitiert die Rüstungsindustrie. Eine Branchenanalyse beziffert das in deutsche DefenseTech-Start-ups und Scale-ups – Firmen wie Helsing oder Quantum Systems – investierte Wagniskapital für den Zeitraum 2021 bis 2025 auf rund 2,2 Milliarden Euro. Die Studie bemerkt, dass die Summe aufgrund des „hohen Anteils an Transaktionen ohne veröffentlichten Betrag“ deutlich höher liegen könnte.

Industrie und Politik leben gut mit einem Krieg, den (auch) deutsches Geld und deutsche Waffen nähren, in dem aber keine Deutschen sterben. Der ehemalige Vizekanzler, Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sitzt wohl nicht ungern im Aufsichtsrat der Rheinmetall, ebensowenig bis 2022 der ehemalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU).

Verflechtung Industrie und Politik

Ähnlich tun sich andere hervor. Der Bundestagsabgeordnete Bastian Ernst (CDU) arbeitete bei Rheinmetall Electronics, danach bis Februar 2025 bei Dynamit Nobel Defence. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und seit Juni 2026 ehrenamtlich im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT).

Sein Kollege Florian Hahn (CSU), seit 2009 Bundestagsabgeordneter und heute Staatsminister im Auswärtigen Amt, saß bis 2017 im Aufsichtsrat der IABG, eines Unternehmens, das auch Dienstleistungen für den Verteidigungsbereich erbringt. Der frühere Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) arbeitete bis Juni 2026, mehr als zehn Jahre lang, für Rheinmetall.

Andere Abgeordnete sind in Interessenverbänden wie dem Förderkreis Deutsches Heer, der Interessengemeinschaft Deutsche Luftwaffe oder in der als gemeinnütziger Verein organisierten DWT aktiv. Im DWT-Präsidium sitzen wiederum Manager von Rheinmetall und Helsing.

Man möchte meinen, Deutschland fährt gar nicht so schlecht mit dem Krieg. Als größte Ukraine-Unterstützer sammeln wir Lorbeeren; die Gesprächsverweigerung Richtung Moskau demonstriert moralische Haltung; das schmutzige Kompromissemachen überlassen wir anderen; deutsche Sonderwege sind nicht zu befürchten; Risiken werden vermieden – und einige verdienen auch noch Geld dabei.

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