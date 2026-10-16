Deutschland und Frankreich wollen Verbrenner-Aus lockern: Das ändert sich für Autofahrer

Benziner und Diesel sollen auch nach 2035 mehr Spielraum bekommen. Merz und Macron stehen kurz vor einem Deal. Das wären die Folgen für Neu- und Gebrauchtwagen.

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Deutschland und Frankreich treiben eine Lockerung des Verbrenner-Aus voran. Die Zustimmung auf EU-Ebene steht noch aus.

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Ab 2035 soll das europäische Verbrenner-Aus den Neuwagenmarkt grundlegend verändern: Nach geltendem EU-Recht müssen die durchschnittlichen CO₂-Emissionen neuer Pkw dann gegenüber dem Referenzziel von 2021 um 100 Prozent sinken. Für herkömmliche neue Benziner und Diesel käme das faktisch einem Verkaufsstopp gleich. Doch die Vorgaben geraten zunehmend unter politischen Druck.



Deutschland und Frankreich stehen nach Reuters-Informationen kurz vor einer Einigung über eine weitere Lockerung. Hersteller könnten dadurch auch nach 2035 mehr Autos mit Verbrennungsmotor anbieten als bislang vorgesehen.



Was würde sich damit für Autofahrer ändern? Die wichtigsten Antworten zum Weiterfahren, Gebrauchtwagenkauf und möglichen Änderungen bei Kaufprämien.

Was wollen Deutschland und Frankreich ändern?

Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember 2025 vorgeschlagen, das Reduktionsziel für die Auspuffemissionen ab 2035 von 100 auf 90 Prozent zu senken. Die verbleibenden Emissionen müssten Hersteller nach diesem Vorschlag unter anderem durch den Einsatz CO₂-armen grünen Stahls oder nachhaltiger Kraftstoffe ausgleichen.

Der deutsch-französische Vorstoß geht darüber hinaus: Die Pflicht zur zusätzlichen Kompensation soll entfallen. Damit bliebe den Autobauern mehr Spielraum für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Auch für Hybridautos sind Erleichterungen vorgesehen. Eine uneingeschränkte Rückkehr zum bisherigen Verbrennergeschäft wäre das allerdings nicht: Die Hersteller müssten weiterhin deutlich strengere durchschnittliche CO₂-Werte erreichen als heute.

Merz und Macron wollen die CO₂-Vorgaben ab 2035 lockern: Autobauer sollen den Ausstoß um 90 Prozent senken, ohne die verbleibenden Emissionen ausgleichen zu müssen. © Sebastian Kahnert/dpa

Ist das Verbrenner-Aus damit schon aufgehoben?

Nein. Noch ist keine Änderung des EU-Rechts beschlossen. Eine deutsch-französische Einigung wäre zunächst eine politische Position; für eine Reform müssen anschließend die EU-Staaten und das Europäische Parlament zustimmen. Bis dahin gilt das bisherige Recht. Wer heute ein Auto bestellt, kann aus den neuen Plänen deshalb noch keine verbindlichen Zulassungsregeln für 2035 ableiten.

Darf ich meinen Benziner oder Diesel nach 2035 weiterfahren?

Ja, das sogenannte Verbrenner-Aus sieht keine allgemeine Stilllegung bereits zugelassener Autos vor. Die CO₂-Flottenvorgaben richten sich an Hersteller und betreffen neue Fahrzeuge. Wer bereits einen Benziner oder Diesel besitzt, muss ihn wegen dieser Regelung 2035 weder verschrotten noch gegen ein Elektroauto austauschen.

Das wäre auch ohne die jetzt diskutierte Lockerung so. Davon zu unterscheiden sind andere Vorschriften, etwa örtliche Fahrbeschränkungen oder die Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Der deutsch-französische Vorstoß schafft also keine erstmals gewährte Erlaubnis zum Weiterfahren.

Kann ich nach 2035 noch einen gebrauchten Verbrenner kaufen?

Grundsätzlich ja. Der Handel mit gebrauchten Benzin- und Dieselautos wird durch die Neuwagen-Flottenregeln nicht generell verboten. Bereits zugelassene Fahrzeuge können deshalb auch nach 2035 weiterverkauft werden. Für Gebrauchtwagenkäufer ist entscheidend: Das Datum 2035 bedeutet keine allgemeine Grenze für den Besitz oder den Verkauf eines Verbrenners.

Welche neuen Verbrenner könnte es künftig noch geben?

Die Lockerung könnte neben reinen Benzin- und Dieselautos auch Plug-in-Hybriden und Fahrzeugen mit Range-Extender mehr Raum geben. Letztere nutzen einen zusätzlichen Verbrennungsmotor zur Reichweitenverlängerung. Der ADAC hatte solche Möglichkeiten bereits bei seiner Einordnung des Kommissionsvorschlags beschrieben. Welche Modelle Hersteller nach 2035 tatsächlich verkaufen würden, steht damit noch nicht fest.

Wichtig ist außerdem: Ein CO₂-Reduktionsziel von 90 Prozent bedeutet nicht automatisch, dass genau zehn Prozent der verkauften Neuwagen Verbrenner sein dürfen. Entscheidend sind die durchschnittlichen Emissionen der jeweiligen Neuwagenflotte und die endgültigen Berechnungsregeln. Je nach Fahrzeugmix können sich unterschiedliche Anteile ergeben.

Was könnte sich bei den Kaufprämien ändern?

Im Gegenzug kommt Deutschland Frankreich bei der Förderung europäischer Produktion entgegen. Staatliche Hilfen sollen stärker an die Herstellung von Fahrzeugen und Komponenten in Europa gebunden werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den vorläufigen deutsch-französischen Plan. Die genauen Förderbedingungen sind noch nicht beschlossen.

Für Käufer könnte damit künftig stärker zählen, wo ein Fahrzeug und seine Bauteile hergestellt werden. Aus dem Markennamen allein ließe sich eine Förderberechtigung nicht ableiten. Welche Modelle unter den geplanten Bedingungen noch gefördert würden, lässt sich derzeit nicht verbindlich sagen. Aus dem politischen Vorstoß folgt zudem noch keine Änderung der geltenden Förderregeln.

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