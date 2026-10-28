Deutschland verliert tausende Jobs – doch diese Branchen suchen jetzt Mitarbeiter

Während Industrie und Handel Stellenstreichungen planen, wächst bei Zeitarbeitsfirmen die Zuversicht. Die Einstellungsdynamik in der IT-Branche lässt dafür nach.

Deutschlands Unternehmen werden bei ihren Personalplanungen wieder etwas optimistischer. Das zeigt eine Auswertung des aktuellen ifo-Beschäftigungsbarometers und der langfristigen Daten des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts. Das Barometer stieg im Oktober von 95,1 auf 95,5 Punkte. Insgesamt planen die Unternehmen damit etwas weniger Stellenabbau als im Vormonat. Doch die Erholung kommt längst nicht in allen Branchen an.

Während die Beschäftigungspläne der Dienstleister so positiv ausfallen wie zuletzt im Mai 2025, erlebt der Handel weiter eine hartnäckige Beschäftigungsflaute. Auch die Industrie will weiterhin Stellen streichen. Die ifo-Befragung erfasst die Personalpläne der Unternehmen für die kommenden drei Monate. Sie zeigt weder, wie viele Stellen tatsächlich wegfallen, noch, wie viele Menschen neu eingestellt werden.

Neue ifo-Daten: Dienstleister planen wieder mehr Personal

Besonders deutlich fällt die Verbesserung der Beschäftigungspläne bei den Dienstleistern aus. Ihr Beschäftigungssaldo stieg von 0,70 Punkten im September auf 3,37 Punkte im Oktober. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Mai 2025. Ein positiver Saldo bedeutet, dass die Meldungen über geplanten Personalaufbau gegenüber denen über geplanten Personalabbau überwiegen. Noch im Juni hatten bei den Dienstleistern die Abbaupläne überwogen.

In der Industrie hat sich der Beschäftigungssaldo innerhalb eines Jahres zwar von minus 19,15 Punkten im Oktober 2025 auf aktuell minus 9,93 Punkte erheblich verbessert. Gegenüber September, als er bei minus 9,39 Punkten lag, verschlechterte er sich jedoch leicht. Unter dem Strich überwiegen weiterhin die Pläne zum Personalabbau.

Vor allem in der Automobilindustrie sollen weitere Stellen abgebaut werden. Allein VW will bis 2030 rund 47.000 Jobs streichen. Seit 2019 sind in der Autoindustrie etwa 142.000 Stellen verloren gegangen. Zuletzt plante die Branche laut ifo-Institut Anfang 2023 einen Personalaufbau. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen sind dagegen mehr Neueinstellungen vorgesehen.

Auch im Bauhauptgewerbe haben sich die Beschäftigungspläne verschlechtert. Der Saldo fiel im Oktober von minus 1,53 auf minus 3,74 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2025.

Zeitarbeitsfirmen zuversichtlicher – IT-Branche zurückhaltender

Nach einer detaillierten Zahlenreihe für den Dienstleistungssektor, die das ifo-Institut der Berliner Zeitung auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat, haben sich die Beschäftigungspläne der Zeitarbeitsfirmen verbessert. Im Frühjahr hatten dort noch die Abbaupläne überwogen.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Unternehmen angesichts der unsicheren Konjunktur zunächst auf flexible Arbeitskräfte setzen, anstatt eine langfristige Personalbindung einzugehen. Die Beweggründe der Unternehmen lassen sich aus den Beschäftigungssalden allein allerdings nicht ablesen.

In der IT-Branche liegt die Bereitschaft zum Personalaufbau der Sonderauswertung zufolge unter dem Vorjahresniveau. Rechts- und Steuerberatungen sowie Wirtschaftsprüfer planen weiterhin einen Personalaufbau, ihre Beschäftigungspläne fallen aber weniger positiv aus als ein Jahr zuvor.

In der Werbung und Marktforschung überwiegen dagegen weiterhin die Pläne zum Stellenabbau. Auch im Mobilien-Leasing, also etwa bei der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen, im Gastgewerbe sowie im Straßengüterverkehr wird unter dem Strich Personalabbau geplant. Die Erholung verläuft damit selbst innerhalb des Dienstleistungssektors höchst unterschiedlich.

Können Arbeitslose die Stellen besetzen?

Im September waren in Deutschland nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit rund drei Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Warum viele offene Stellen dennoch unbesetzt bleiben, erläutern Andrea Nahles und Daniel Terzenbach in einem Beitrag im ifo Schnelldienst. Die Vorstandsvorsitzende und der Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit beschreiben darin unter anderem die mangelnde Passung zwischen den Qualifikationen der Arbeitsuchenden und den Anforderungen der Unternehmen.

Hinzu kommt, dass neue Arbeitsplätze oft nicht dort entstehen, wo Menschen ihre bisherigen Stellen verlieren. Hohe Mieten, lange Pendelwege und soziale Bindungen erschweren einen Wechsel an einen anderen Arbeitsort zusätzlich. Während Unternehmen in schrumpfenden Branchen Personal abbauen, können wachsende Betriebe ihre offenen Stellen deshalb nicht ohne Weiteres besetzen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema