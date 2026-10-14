Deutschland will Russen-Visa auf ein Land begrenzen: Irland stellt sich quer

Die Bundesregierung will russische Touristenvisa noch stärker einschränken. Das Auswärtige Amt kritisiert seit Wochen die hohe Zahl solcher Visa innerhalb der EU. Nun schlägt Deutschland vor, Visa für nicht notwendige Reisen künftig auf das Land zu beschränken, das sie ausstellt. Ein französisches Visum würde dann etwa nur noch für Frankreich gelten – und nicht mehr zur Weiterreise nach Deutschland berechtigen.



Doch ausgerechnet Irland stellt sich quer. Nach einem internen Ratsdokument, das dem Brüsseler Portal Rapporteur (ehemals Euractiv) vorliegt, warnt Dublin vor rechtlichen Problemen und einem Vertrauensverlust zwischen den Schengen-Staaten. Irland hat derzeit den Vorsitz im Rat der EU und organisiert damit auch die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten.

Deutschland will russische Touristenvisa auf ein Land begrenzen

An diesem Mittwoch beschäftigt sich die Visa-Arbeitsgruppe des Rates der Europäischen Union offiziell mit dem Vorschlag. Auf der Tagesordnung steht die „issuance of limited territorial validity visas for Russian nationals in case of non-essential travel“, also die Ausstellung territorial beschränkter Visa für russische Staatsangehörige bei nicht notwendigen Reisen.

Bislang gilt ein reguläres Schengen-Visum grundsätzlich im gesamten Schengenraum. Das ist deshalb relevant, weil sich die Visa-Praxis innerhalb der EU stark unterscheidet. Während Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Polen und Tschechien die Vergabe weitgehend eingestellt oder stark eingeschränkt haben, erteilen andere Staaten weiterhin viele Visa an russische Staatsbürger.

Frankreich, Italien und Spanien stellen den Großteil der Visa aus

Nach Daten, auf die sich Rapporteur beruft, entfielen 2025 fast drei Viertel aller Visumanträge russischer Staatsbürger auf Frankreich, Italien und Spanien. Italien stellte allein mehr als 165.000 Visa für russische Staatsangehörige aus.

Ein Schengen-Visum muss zwar grundsätzlich bei dem Land beantragt werden, das Hauptziel der Reise ist. Wer etwa den größten Teil seines Urlaubs in Frankreich verbringt, kann mit einem französischen Visum bislang anschließend auch für einige Tage nach Deutschland weiterreisen. Genau diese Möglichkeit würde der deutsche Vorschlag einschränken.

Hinzu kommt, dass die Hürden je nach Ausstellerland sehr unterschiedlich sind. Frankreich nimmt Visumanträge derzeit in 18 Zentren in Russland entgegen und hat erst im September bekräftigt, weiterhin Touristenvisa auszustellen. Für Deutschland gibt es dagegen nur vier VisaMetric-Zentren in Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg und Nowosibirsk. Viele Russen müssen für das Visum daher Hunderte oder Tausende Kilometer zurücklegen. Über alle deutschen Anträge entscheidet letztlich die Visaabteilung der Botschaft in Moskau.

Dass russische Reisende französische, italienische oder spanische Visa nutzen und innerhalb des Schengenraums weiterreisen, ist deshalb nicht automatisch ein Missbrauch des Systems. Solange Frankreich tatsächlich Hauptziel der Reise ist, erlaubt der Schengen-Kodex ausdrücklich Reisen in weitere Mitgliedstaaten.

Drohnen-Vorfall in Leipzig verschärft den Streit um Russen-Visa

Der deutsche Druck auf strengere Regeln hat sich seit einem mutmaßlichen Sabotagefall in Leipzig deutlich erhöht. Deutsche Behörden ermitteln gegen einen belarussischen Staatsbürger mit russischem Pass, der im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drohnen- und Sprengstoffanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle stehen soll.

Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll einer der Verdächtigen mit einem italienischen Touristenvisum in den Schengenraum eingereist sein. Das Visum sei Ende April von einer italienischen Auslandsvertretung in Minsk ausgestellt worden.

Für viele russische Antragsteller ist Deutschland schon länger schwer zugänglich. Die Berliner Zeitung berichtete bereits mehrfach über abgelehnte Visa, weil deutsche Behörden Zweifel an der Rückkehrbereitschaft der Antragsteller hatten. Bei jungen Männern wurde dabei unter anderem angeführt, sie könnten in Russland von einer Mobilisierung betroffen sein und deshalb möglicherweise nicht zurückkehren. Das Auswärtige Amt bestätigte, dass die Rückkehrbereitschaft russischer Antragsteller strenger geprüft werde. Viele weichen deshalb für touristische Reisen auf Frankreich oder Italien aus.

Irland hält den deutschen Plan für problematisch

Irland, das derzeit den Vorsitz im Rat der EU führt, sieht im deutschen Modell allerdings selbst ein Problem für das Schengen-System. Dessen Grundprinzip beruht darauf, dass die Mitgliedstaaten Visa nach gemeinsamen Regeln ausstellen und gegenseitig anerkennen.

Würden einzelne Staaten ihre Visa nur noch für das eigene Staatsgebiet ausstellen, würde dieses Prinzip für russische Touristen teilweise aufgehoben. Dublin bezweifelt zudem, dass eine territoriale Begrenzung verhindert, dass eine Person später unerlaubt in einen anderen Schengen-Staat weiterreist.

Finnland fordert noch härteren Kurs

Deutschland geht damit noch nicht so weit wie Finnland. Außenministerin Elina Valtonen fordert ein EU-weites Ende von Visa für russische Touristen und andere nicht notwendige Reisen. Auch Schweden, Dänemark, Litauen und weitere Staaten drängen auf strengere Regeln. Nach Angaben von Rapporteur forderten zuletzt neun EU-Länder ein Verbot von Touristenvisa für russische Staatsangehörige. Die EU-Kommission arbeitet parallel an eigenen gezielten Visa-Beschränkungen, die Anfang 2027 vorgestellt werden sollen.

Frankreich und Italien widersetzen sich dagegen seit längerem weitreichenderen Einschränkungen und gehören zugleich zu den Staaten, die besonders viele Visa an russische Staatsbürger ausstellen. Viele russische Touristen reisen nach Paris, an die Côte d’Azur oder in andere beliebte Regionen und geben dort entsprechend viel Geld aus.



Klassische Reiseziele russischer Gäste in Deutschland wie Baden-Baden sind heute nicht mehr direkt aus Russland erreichbar. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine war die Kurstadt ein traditionell beliebtes Ziel wohlhabender russischer Besucher.

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