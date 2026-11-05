Deutschlands Armutsquote steigt um 45 Prozent: Sozialleistungen halten nicht Schritt

Seit 1992 stieg der Anteil armer Haushalte von 11,9 auf 17,3 Prozent. Laut Studie blieben Sozialleistungen hinter den mittleren Einkommen zurück.

Die Quote armer Haushalte stieg von 1992 bis 2024 mit einzelnen Schwankungen von etwa 12 auf 17 Prozent.

Der Anteil armer Haushalte in Deutschland ist seit 1992 von 11,9 auf 17,3 Prozent gestiegen. Das entspricht einem relativen Anstieg um 45 Prozent. Einen wichtigen Grund sieht der neue Verteilungsbericht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in der nachlassenden Wirkung staatlicher Umverteilung: Sozialleistungen wie das damalige Arbeitslosengeld II hielten in den wirtschaftlich starken 2010er-Jahren nicht mit den mittleren Einkommen Schritt.



Für den Bericht werteten Dorothee Spannagel und Claus Schäfer vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) die neuesten Daten des Sozio-oekonomischen Panels aus. Die repräsentative Erhebung umfasst rund 23.000 Menschen in 17.000 Haushalten. Die aktuell verfügbaren Einkommensdaten beziehen sich auf das Jahr 2024.

Auch insgesamt hat die Einkommensungleichheit seit den 1990er-Jahren erheblich zugenommen. Der sogenannte Gini-Koeffizient, mit dem die Verteilung der Einkommen gemessen wird, lag 1992 bei 0,252. Im Jahr 2024 erreichte er 0,307. Nur 2021 war die Ungleichheit mit 0,312 noch größer. Je näher der Wert an eins liegt, desto ungleicher sind die Einkommen verteilt.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das ebenfalls SOEP-Daten auswertet, kam im Oktober 2025 zu dem Ergebnis, dass die Einkommensungleichheit und das Armutsrisiko seit 2020 weitgehend stagnieren. Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht auf Grundlage amtlicher Erhebungen, jedoch anderer Daten, seit 2020 keine wesentliche Veränderung der Einkommensverteilung. Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass sich aus dem langfristigen Anstieg nicht ohne Weiteres auf eine fortlaufende Verschärfung in den vergangenen Jahren schließen lässt.

Untere Mittelschicht verliert 5,3 Prozentpunkte

Besonders stark ist die Entwicklung am unteren Ende der Einkommensverteilung. Der Anteil der Haushalte in strenger Armut stieg zwischen 1992 und 2024 von 5,9 auf 10,4 Prozent und damit um 76 Prozent.

Als einkommensarm gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren verfügbaren Einkommens verfügt. Für einen alleinlebenden Menschen entspricht das einem Nettoeinkommen von weniger als 15.673 Euro im Jahr, also rund 1306 Euro monatlich. Unterhalb von rund 1088 Euro im Monat sprechen die Forscher von strenger Armut.

Gleichzeitig schrumpft die untere Mittelschicht. Ihr Anteil an allen Haushalten sank von 38 Prozent im Jahr 1992 auf 32,7 Prozent im Jahr 2024. Zur unteren Mittelschicht zählen Haushalte, deren Einkommen oberhalb der Armutsgrenze, aber unterhalb des mittleren Einkommens liegt.

Was erklärt den Rückgang der unteren Mittelschicht? Nach Einschätzung der WSI-Verteilungsforscherin Dorothee Spannagel deutet die Entwicklung darauf hin, dass vor allem Abstiege in die Armut eine Rolle spielen. Während die obere Mittelschicht über die Jahrzehnte nahezu unverändert blieb, schrumpfte die untere Mitte parallel zum Anstieg der Armut. Die Entwicklung sei seit Beginn der 2000er Jahre zu beobachten und lasse nach Meinung der Forscher auf eine zunehmende Abstiegsbewegung schließen.

Sinkende Lohnunterschiede stoppen wachsende Armut nicht

Bemerkenswert ist nach Ansicht der Studienautoren, dass zugleich die Unterschiede bei den Stundenlöhnen zurückgingen. Seit 2015 ist der Abstand zwischen hohen und niedrigen Vollzeitlöhnen deutlich gesunken. Dennoch konnte das den Abstieg in die Armut offenbar nicht aufhalten: „Gleichzeitig haben wir auch in Zeiten geringer Arbeitslosigkeit eine Zunahme und Vertiefung von Armut und ein Wachstum von Einkommensungleichheit beobachtet“, sagt die Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch.

Die Forscher führen das darauf zurück, dass höhere Stundenlöhne nicht zugleich ein höheres Haushaltseinkommen bedeuten. Wenn ein Haushaltsmitglied wegen der Kindererziehung weniger oder gar nicht arbeitet, kann das Haushaltseinkommen trotz steigender Stundenlöhne niedrig bleiben. Für Menschen mit niedrigen Einkommen reiche der Verdienst zudem nicht aus, um die Armutsgrenze zu überschreiten.

Sozialleistungen wie das damalige Arbeitslosengeld II hielten nach Angaben der Forscher in den wirtschaftlich starken 2010er-Jahren nicht mit den mittleren Einkommen Schritt. Da mit diesen auch die relative Armutsgrenze steigt, vergrößerte sich der Abstand zwischen Transferempfängern und der gesellschaftlichen Mitte. Damit wuchs ihr Risiko, unter die Armutsgrenze zu fallen.

Am oberen Ende der Einkommensverteilung zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung. Während der Anteil der einkommensreichen Haushalte seit 1992 nur leicht von 5,7 auf sieben Prozent stieg, nahm die Gruppe der besonders Einkommensreichen deutlich zu: Der Anteil der Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von mehr als 6530 Euro für einen Einpersonenhaushalt wuchs von 1,1 auf 1,9 Prozent.

„All dies deutet auf eine wachsende Polarisierung der Einkommensentwicklung hin“, schreiben die Studienautoren. Sie warnen davor, dass wachsende Ungleichheit nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährde, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung belaste. Während einkommensstarke Haushalte zusätzliches Geld häufig sparen, geben einkommensschwache Haushalte einen größeren Anteil für Konsum aus.

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