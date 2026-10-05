„Deutschlands gefährlichster Gegner“: So sehen die Geheimdienste die Bedrohungslage

Spionage, Sabotage und Cyberangriffe sind konkrete Gefahren. Wie gut ist Deutschland auf die wachsende Bedrohung vorbereitet, und wie belastbar sind die Warnungen der Geheimdienste?

V.r.n.l.: Martin Jäger, Präsident des Bundesnachrichtendienstes BND, Martina Rosenberg, Präsidentin des Millitärischen Abschirmdienstes MAD, und Sinan Selen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz BfV, bei der öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums

Wie sicher ist Deutschland? Eine Antwort darauf gaben heute die Chefs der drei deutschen Nachrichtendienste im Bundestag. In der öffentlichen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums beschrieben Martin Jäger vom Bundesnachrichtendienst (BND), Sinan Selen vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und Martina Rosenberg vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) eine Sicherheitslage, die sich aus ihrer Sicht deutlich verschärft hat.



Im Mittelpunkt standen drei Bereiche: Bedrohungen durch fremde Staaten, Extremismus und Terrorismus sowie die Frage, wie die Nachrichtendienste darauf reagieren können.

Russland steht im Zentrum der Warnungen

Die deutlichste Warnung kam von BND-Präsident Martin Jäger. Russland sei „unser gefährlichster Gegner“. Er sagte: „Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.“ Deutschland sei zudem in Gefahr, „in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten“. Jäger beschrieb die derzeitige Konfrontation als russischen „Schattenkrieg“ gegen Deutschland. Gemeint seien unter anderem Einschüchterung, Spionage, Sabotage, Desinformation und die Gefahr von Anschlägen.

Dabei machte Jäger einen wichtigen Unterschied: Er warnte vor einer möglichen Eskalation, sagte aber nicht, dass ein russischer Großangriff auf Deutschland unmittelbar bevorstehe. Nach den öffentlich bekannten Aussagen der Dienste gibt es derzeit keinen Hinweis auf einen direkt bevorstehenden groß angelegten Angriff auf Nato-Gebiet. Zugleich hält der BND das Risiko weiterer russischer Aktivitäten unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges für real.

Verfassungsschutzpräsident Selen beschrieb die russische Bedrohung für Deutschland konkreter. Neben Spionage sehe der Verfassungsschutz eine Bereitschaft zu „Sabotage und zu Tötungsoperationen“. Besonders gefährdet sind nach seinen Worten „der Sektor Transport und Verkehr, die Verteidigungsindustrie und militärische Infrastruktur“. Ein Beispiel dafür ist der Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle. Dort schlug eine mit Sprengstoff bestückte Drohne auf der Tragfläche einer ukrainischen Antonow auf.



Die Bundesregierung schrieb den Vorfall Russland zu. Die dafür maßgeblichen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Erkenntnisse wurden jedoch nicht veröffentlicht. Öffentlich belegt sind damit nur der Vorfall und der Sprengstoff – nicht die russische Urheberschaft. Gerade dieser Unterschied ist für die Einordnung der heutigen Warnungen entscheidend.

Die Bedrohung endet nicht bei Russland

Die Dienste beschrieben zugleich Gefahren, die nicht auf einen einzigen Staat zurückzuführen sind. Selen sprach von einer „multipolaren Bedrohung durch fremde Mächte, internationalen Terrorismus sowie gewaltorientierten Extremismus“. Der Verfassungsschutz beobachtet dabei sowohl Rechts- als auch Linksextremisten und sieht bei Teilen der Szene eine zunehmende Gewaltorientierung und internationale Vernetzung.

Auch für die Bundeswehr sieht die MAD-Präsidentin Martina Rosenberg eine breitere Bedrohung. Die Bundeswehr sei „durch vielfältige Gefahren von außen wie von innen bedroht“. Dazu gehörten auch Aktivitäten, die weniger sichtbar seien, etwa „die Verbreitung von Desinformationen oder Cyberangriffe“.

Zur ausländischen Spionage gehört außerdem China. Der Verfassungsschutz sieht chinesische Nachrichtendienste insbesondere bei der Beschaffung von politischem, wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Wissen als relevante Bedrohung. Russland ist damit nach Einschätzung der Dienste derzeit der gefährlichste Gegner, aber nicht der einzige ausländische Akteur, gegen den Deutschland seine Spionageabwehr richten muss.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Chorweiler © Christoph Hardt, via www.imago-images.de

Was ist bereits passiert?

Die Warnungen der Dienste stehen nicht isoliert. In den vergangenen Monaten gab es konkrete Fälle von Spionage, Cyberangriffen und mutmaßlicher Sabotage. Im Berliner Landesnetz erbeutete eine Erpressergruppe nach eigenen Angaben 5,7 Terabyte Daten und veröffentlichte diese später im Darknet. Hinweise auf eine staatliche Steuerung des Angriffs sind öffentlich nicht bekannt.

Bei Angriffen auf Stromanlagen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen wurden Spreng- und Brandvorrichtungen entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Einen belegten Zusammenhang mit einem ausländischen Geheimdienst gibt es bislang nicht.

Auch Spionagefälle sind Gegenstand konkreter Ermittlungen. Im September erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen eine Deutsch-Ukrainerin, die für einen russischen Nachrichtendienst gearbeitet haben soll. Der Fall ist noch nicht rechtskräftig entschieden. Im Mai waren zudem zwei Deutsche wegen des Verdachts festgenommen worden, für einen chinesischen Nachrichtendienst Informationen über militärisch nutzbare Hochtechnologien beschafft zu haben.

Die Dienste wollen mehr Befugnisse

Die drei Behördenchefs leiten aus der veränderten Bedrohungslage einen größeren Handlungsbedarf für ihre Dienste ab. Jäger warb für eine Neuausrichtung des BND und sagte: „Wir konzentrieren uns auf unsere Gegner, allen voran Russland. Wir arbeiten konsequent daran, technologisch an der Spitze zu bleiben. Wir investieren in unsere Resilienz und sorgen so dafür, dass der BND auch unter den Bedingungen von Krieg und Krise einsatzfähig ist.“ Sein Anspruch gehe über Russland hinaus: „Es ist uns ernst damit, Deutschlands erste Verteidigungslinie zu sein. Dieser Anspruch beschränkt sich nicht auf die Auseinandersetzung mit Russland, sondern schließt ausdrücklich auch die Abwehr von Bedrohungen durch Terrornetzwerke und Cyberakteure oder von Aktivitäten zum Schaden unserer Energieversorgung und deutscher Unternehmen mit ein.“

Auch Selen fordert eine Veränderung des Verfassungsschutzes. Die Behörde müsse sich zu einem „operativen Abwehrdienst nach dem Vorbild demokratisch kontrollierter und legitimierter europäischer Partnerdienste“ entwickeln. Rosenberg verwies darauf, dass das geltende MAD-Gesetz aus dem Jahr 2004 stamme und die digitale Kommunikation seither grundlegend verändert worden sei.

Konkret geht es bei einer geplanten Reform um mehr Möglichkeiten zur Sammlung, Speicherung und automatisierten Auswertung von Daten. BND und Verfassungsschutz sollen unter bestimmten Voraussetzungen zudem aktiv gegen digitale Bedrohungen vorgehen können. Damit könnten die Dienste künftig nicht nur Angriffe erkennen, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen die technische Infrastruktur von Angreifern vorgehen. Gleichzeitig soll die Kontrolle der Dienste ausgebaut werden.

Was bedeutet das für die Sicherheit Deutschlands?

Die Anhörung zeichnete damit ein klares, aber nicht widerspruchsfreies Bild. Russland ist nach übereinstimmender Einschätzung der Dienste derzeit die größte sicherheitspolitische Herausforderung für Deutschland. Die Warnungen beziehen sich dabei vor allem auf Spionage, Sabotage, Desinformation und mögliche Anschläge – also auf Aktivitäten unterhalb eines offenen Krieges. Gleichzeitig gibt es weitere Gefahren: chinesische Spionage, islamistischer Terrorismus, Rechts- und Linksextremismus sowie Cyberangriffe.

Wie belastbar einzelne Warnungen sind, lässt sich unabhängig allerdings nur begrenzt überprüfen – weil genau jene Erkenntnisse, auf die die Dienste ihre Einschätzungen stützen, in vielen Fällen geheim bleiben.

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