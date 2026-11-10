Deutschlands längster Weihnachtsmarkt ist 26 Kilometer lang – man fährt ihn mit der Dampflok ab

Mit Volldampf durch den Schnee: Die Weißeritztalbahn fährt am 28. und 29. November elf Weihnachtsmärkte zwischen Freital und Kipsdorf an. (Archivbild)

26 Kilometer lang, elf Stationen, und zwischen den Buden pendelt eine Dampflok: Am ersten Adventswochenende wird das Weißeritztal südlich von Dresden zu einem Weihnachtsmarkt, der nicht abgelaufen, sondern abgefahren wird.



„Bimmelbahn & Lichterglanz“ findet am 28. und 29. November 2026 statt. Eine Tageskarte kostet 34 Euro, Kinder bis 14 fahren mit. Wer aus Dresden mit der S-Bahn kommen will, erlebt allerdings eine Überraschung.



Die Veranstalter – die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Tourismusverband Erzgebirge – nennen das Ganze Deutschlands längsten Weihnachtsmarkt. Zuerst hatte das RND-Reiseportal Reisereporter über das Programm 2026 berichtet.

Eine Bahn, die fast dem Hochwasser zum Opfer gefallen wäre

Die Weißeritztalbahn dampft seit 1882 durchs Tal der Roten Weißeritz und gilt als dienstälteste öffentlich betriebene Schmalspurbahn Deutschlands. Seit 1994 steht sie unter Denkmalschutz.



Im August 2002 zerstörte das Jahrhunderthochwasser rund 70 Prozent der Strecke, so die Sächsische Staatskanzlei. Erst 2008 fuhren wieder Züge bis Dippoldiswalde, bis Kipsdorf sogar erst im Juni 2017 – fast 15 Jahre nach der Flut.

So funktioniert der rollende Weihnachtsmarkt

Die Züge fahren von Freital-Hainsberg bis zum Kurort Kipsdorf, laut Reisereporter an beiden Tagen stündlich zwischen 9.25 und 20 Uhr. Wer aussteigt, nimmt einfach den nächsten Zug. Zusätzlich pendeln Shuttlebusse entlang der Strecke.



Jede Station hat ihr eigenes Thema. Die Höhepunkte:

Rabenau: Im geschmückten Waggon kneten Besucher von 10 bis 18 Uhr ihre eigenen Räucherkerzen.



Spechtritz: Am Sonntag um 14 Uhr wird die Pyramide angeschoben, dazu spielt der Posaunenchor. Am Samstag schnitzen Gäste Wanderstöcke.



Dippoldiswalde: Handwerkermarkt am Bahnhof, ab 14 Uhr „Adventsalarm“ mit der Feuerwehr, in der Nikolaikirche ein kleiner Basar.



Obercarsdorf: Lichterfest am Samstag, um 17 Uhr leuchtet der Lichterbogen. Am Sonntag um 16.25 Uhr zieht ein Laternenumzug los.



Kipsdorf: Weihnachtsmarkt im historischen Bahnhof von 10 bis 18 Uhr, am Samstag um 17 Uhr eine Feuershow.



Außerdem dabei sind Freital-Hainsberg mit Modellbahnausstellung, Coßmannsdorf mit Kinderbackstube und ermäßigtem Eislaufen, Seifersdorf, Malter, Ulberndorf mit Plätzchen aus Kartoffelteig und Schmiedeberg mit Puppentheater. Am Sonntag verteilt der Nikolaus im Zug Geschenke an Kinder.

Tickets: Was die Fahrt kostet

Die Sondertageskarte kostet nach Angaben des Portals 34 Euro, ein Euro mehr als 2025. Sie gilt an einem der beiden Tage in allen Zügen und Shuttlebussen der Strecke. Bis zu vier Kinder bis 14 Jahre fahren mit einem zahlenden Erwachsenen gratis.



Mit Deutschlandticket reicht der Historik-Zuschlag für 12 Euro. Tickets gibt es im Onlineshop der SDG und an Vorverkaufsstellen, Plätze soll es auch für spontane Fahrten genug geben.

Anreise: S3 fällt genau an diesem Wochenende aus

Die Bahnstrecke Dresden–Tharandt ist laut Deutscher Bahn bis zum 30. November, 4 Uhr, voll gesperrt. S3, RE3 und RB30 fallen aus, es fahren Ersatzbusse. Reguläre Züge rollen also erst wieder, wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist.



Darüber hatte auch die Ostdeutsche Allgemeine berichtet. Eine Alternative ist die Stadtbuslinie 160 aus Freital-Deuben und Dresden zum Bahnhof an der Dresdner Straße 280.

Unser Tipp: früh rauf, abends runter

2025 kamen laut VVO-Bilanz rund 14.000 Besucher, die Züge und Busse zählten mehr als 7.800 Fahrgäste. Ruhig wird es also nicht.



Am besten früh in Hainsberg einsteigen und erst einmal bis Kipsdorf durchfahren. Talabwärts lohnt sich dann jeder Halt, denn die kleinen Märkte wirken erst im Dunkeln, wenn die Lichterbögen angehen.

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