Kasachstans Uni-Offensive: Deutschlands Zukunft im Boommarkt Zentralasien entscheidet sich im Hörsaal

Kasachstan ist das Tor zur Wachstumsregion, doch Deutschland fehlt Wissen. Wer Talente fördert, gewinnt Netzwerke und Märkte. Wer wartet, verliert den Anschluss. Berlin muss handeln.

Studierende arbeiten an Lehrgeräten für das KI-Programm des Luban Workshop an der L.N. Gumilyov Eurasian National University in Astana, Kasachstan.

Am Dienstag kommt Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew nach Deutschland. Das Interesse ist groß, schließlich entwickelt sich Kasachstan zu einem der wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands. Nur das Wissen über das Land hält damit kaum Schritt. Typisch deutsch, könnte man sagen: Wir entdecken neue Märkte, diskutieren Milliardenprojekte und kennen die Länder dahinter erstaunlich wenig.

2025 entfielen mehr als 80 Prozent des deutschen Handels mit Zentralasien auf Kasachstan. Das Land wandelt sich vom Rohstofflieferanten zum Produktionsstandort und Logistikknoten, es ist das Tor zu einem Markt mit mehr als 80 Millionen Menschen. Doch wer kennt in Deutschland Kasachstans Universitäten, Unternehmen und Institutionen? Wer spricht die Sprachen, hat dort studiert oder über Jahre Netzwerke aufgebaut? Herzlich wenige.

In Kasachstan wird diese Lücke zunehmend zum Standortnachteil. Zu wenige deutsche Studierende verbringen längere Zeit im Land, Hochschulkooperationen bleiben überschaubar, persönliche Netzwerke dünn. Damit fehlen genau jene Menschen, die einen Markt nicht nur aus Präsentationen und Statistiken kennen, sondern aus eigener Erfahrung.

Wie stark sich die wirtschaftliche Bedeutung der Region bereits verschoben hat, zeigt auch eine Analyse der Boston Consulting Group (BCG). In dem im September 2025 veröffentlichten White Paper „Why Investors Are Turning to Central Asia and Caspian“ untersuchen die Autoren das Investitionspotenzial Kasachstans, Usbekistans, Aserbaidschans und Kirgisistans. Zusammen kommen die vier Staaten auf rund 70 Millionen Einwohner und etwa 440 Milliarden Dollar Wirtschaftsleistung. Kasachstan steht dabei für knapp 60 Prozent des regionalen BIP.

Zugleich verweist die Studie ausdrücklich auf den vergleichsweise gut ausgebildeten Arbeitskräftepool der Region – mit fast sieben Millionen Beschäftigten mit Hochschulbildung und weiteren 11,5 Millionen mit beruflicher oder vergleichbarer Qualifikation. Konstantin Polunin, Director und Partner bei BCG und einer der Autoren der Studie, hatte die Entwicklung bereits im vergangenen Jahr gegenüber dieser Zeitung so zusammengefasst: „Wir sehen keinen vorübergehenden Höhenflug, sondern einen strukturellen Wandel.“

„Deutschland unterschätzt dieses Potenzial“, sagte Kanat Kozhakhmet, Präsident der Narxoz University in Almaty, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Zusammenarbeit zwischen kasachischen und deutschen Universitäten ist bislang eindeutig unzureichend.“ Für ihn gehören Hochschulen, Praktika, Forschung und Fachkräfteprogramme viel zentraler in die Wirtschaftsbeziehungen. „Wir müssen eine Roadmap für die Zusammenarbeit aufbauen“, fordert er.

Studierende auf dem Campus der Nazarbayev University in Astana. Die Universität zählt zu den einflussreichsten Hochschulen Kasachstans. © Wu Huiwo/imago

Die 1963 gegründete Narxoz University zählt zu den traditionsreichen wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulen Kasachstans und deckt heute auch die Disziplinen Recht, öffentliche Verwaltung und digitale Technologien ab. Internationale Kooperationen bestehen unter anderem mit der Queen’s University Belfast, der Penn State und der Mykolas Romeris University.

Auch Kasachstans Wissenschafts- und Hochschulminister Sayasat Nurbek studierte an ihrer Vorgängerinstitution. Für deutsche Partner sieht Präsident Kanat Kozhakhmet Potenzial bei gemeinsamen Studien- und Praxisprogrammen, Rohstoffforschung, Technologieprojekten und der Ausbildung technischer Fachkräfte.

Kasachstan schickt seine Studenten in die Welt

Seine Kritik richtet sich weniger gegen die Qualität deutscher Hochschulen als gegen ihre Reichweite. Deutsche Universitäten seien an kasachstanischen Schulen, bei Bildungsagenturen und in den Netzwerken, über die Familien ein Auslandsstudium organisieren, zu wenig sichtbar. Andere Staaten werben seit Jahren aktiver um junge Nachwuchstalente aus Kasachstan. Wer diese Studenten erreicht, baut Kontakte zu einer Generation auf, die später in Unternehmen, Ministerien, Staatskonzernen und in der Wissenschaft arbeitet.

Die Größenordnung ist bemerkenswert. Nach den im Statistikblock ausgewerteten UNESCO-Daten studieren rund 91.200 Kasachstaner im Ausland. Deutschland kommt auf 126.400 – bei einer Bevölkerung, die ungefähr viereinhalbmal so groß ist. Kasachstan gehört damit weltweit zu den Ländern mit den größten Auslandsstudentenströmen. Rund 59.000 Kasachstaner studierten 2021 in Russland; China zählt inzwischen mehr als 11.000, nach anderen veröffentlichten Schätzungen sogar mehr als 14.000 kasachstanische Studierende.

Zahlen zum staatlichen Bolaschak-Stipendiatenprogramm zeigen, wie stark Astana Bildung als strategische Investition in konkurrenzfähige Talente versteht. In 33 Jahren wurden mehr als 13.200 Fachkräfte im Ausland ausgebildet. 45 Prozent der Alumni arbeiten heute im Privatsektor oder als Unternehmer, 25 Prozent in staatlichen Strukturen und 18 Prozent in nationalen Unternehmen.

Bei den für 2024/25 ausgewiesenen Bolaschak- und wissenschaftlichen Auslandsaufenthalten entfielen 57,3 Prozent auf die USA, 29 Prozent auf Großbritannien und nur 4,6 Prozent auf Deutschland. Für ein Land mit einem weltweit hoch angesehenen Hochschulsystem wie Deutschland ist das ein auffallend kleiner Anteil.

Auch bei der akademischen Mobilität bleibt Deutschland hinter seinen Möglichkeiten. 2024 zog es 792 kasachstanische Studierende in die Türkei und 691 nach Polen. Deutschland kam auf 193. Das fällt umso stärker auf, weil deutsche Hochschulen international boomen: Für das Wintersemester 2025/26 werden rund 420.000 ausländische Studierende und Promovierende erwartet.

Aus Kasachstan kommt nach den vorliegenden Daten nur rund jeder 220. internationale Studierende. Ein international erfolgreicher Hochschulstandort schöpft damit ausgerechnet in einem Land mit hoher Auslandsorientierung nur einen kleinen Teil des vorhandenen Potenzials aus.

Kasachstan wird selbst zum Bildungsstandort

Gleichzeitig verändert sich Kasachstan vom Herkunftsland mobiler Studenten zum regionalen Hochschulstandort. Im Studienjahr 2025/26 waren rund 35.000 ausländische Studierende aus 88 Staaten an kasachstanischen Hochschulen eingeschrieben. Die Regierung treibt den Aufbau eines Netzes internationaler Hochschulfilialen und Partnerschaften voran; mehr als 30 Projekte befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung.

Das passt zur wirtschaftlichen Rolle des Landes. Kasachstan liegt zwischen China, Russland, dem Kaspischen Meer und den Märkten Zentralasiens. Der Mittlere Korridor verbindet chinesische Produktionszentren über Kasachstan, das Kaspische Meer und den Südkaukasus mit Europa. Für Unternehmen wird das Land damit zum Gateway nach Zentralasien. Hochschulen folgen dieser Geografie. Wer in Astana, Almaty, Aktau oder Petropawl studiert, trifft heute auf Programme und Studierende aus Großbritannien, den USA, China, Südkorea, Indien und den Nachbarstaaten. Ein deutscher Student baut dort schnell ein Netzwerk auf, das über Kasachstan hinausreicht.

Großbritannien und die Türkei zeigen, wie solche Beziehungen wachsen können. Mehr als 5700 Kasachstaner haben allein mit Bolaschak-Stipendien im Vereinigten Königreich studiert. Die Cardiff University eröffnete in Astana ihren ersten Auslandscampus und zugleich den ersten Campus einer Russell-Group-Universität in Zentralasien.

Die Türkei arbeitet mit der gemeinsam getragenen Khoja-Ahmed-Yassawi-Universität in Turkestan, einem großen Stipendienprogramm und engeren Verbindungen zwischen Studium und Unternehmenspraxis. Innerhalb eines Jahrzehnts stieg die Zahl internationaler Studierender in der Türkei von rund 72.000 auf mehr als 340.000. Diese Entwicklung zeigt, wie schnell ein Land mit aktiver Hochschulpolitik als Bildungsstandort wachsen kann.

China verbindet Bildung eng mit Handel und Infrastruktur. Mehr als 11.000 Kasachstaner studierten 2024 an chinesischen Hochschulen; andere Schätzungen liegen noch höher. Sprachinstitute, Hochschulpartnerschaften und Stipendien wachsen parallel zu Bahnverbindungen, Industrieprojekten und Grenzterminals. Für einen kasachstanischen Logistiker oder Ingenieur kann ein Studium in China deshalb unmittelbar in einen Arbeitsmarkt führen, der auf beiden Seiten der Grenze expandiert.

Die USA setzen stärker auf Präsenz im Land. Die Kooperation der University of Arizona mit der Kozybayev University umfasst gemeinsame und Doppelabschlussprogramme mit mehr als 1200 Studierenden. Im Rohstoffsektor baut die Colorado School of Mines ihre Präsenz aus. Das Fachgebiet passt zur industriepolitischen Richtung Kasachstans: Das Land will mehr Verarbeitung, Forschung und technologische Kompetenz im eigenen Land halten. Ausländische Universitäten werden so zu Partnern einer Wirtschaftspolitik, die Hochschulen direkt an künftige Industrien anschließt.

Deutschland hat ein Netz, aber ein kleines

Die Deutsch-Kasachische Universität in Almaty zählt rund 700 Studierende, neun Bachelor- und fünf Masterprogramme und empfängt pro Semester etwa 20 deutsche Gastdozenten. Die Hochschule Anhalt ist in Almaty präsent. An der Yessenov University in Aktau laufen mit deutscher Beteiligung Programme in Logistik, Energie- und Umwelttechnik sowie Mechatronik. Das PASCH-Netz des Goethe-Instituts umfasst acht Schulen, 20 Lehrkräfte und rund 2600 Schülerinnen und Schüler. Dazu kommen DAAD, GIZ, Goethe-Institut, AHK, politische Stiftungen und deutsche Unternehmen.

Diese Basis überrascht angesichts der geringen Mobilität. Der DAAD förderte 2025 insgesamt 942 Personen aus Kasachstan und 141 Personen aus Deutschland mit Ziel Kasachstan. Von den 114 Deutschen in der Projektförderung verbrachten 105 höchstens einen Monat im Land. Elf erhielten eine Individualförderung; neun von ihnen blieben länger als sechs Monate. Kasachstanische Stellen nennen rund 2000 Studierende aus Kasachstan in Deutschland, auf der anderen Seite stehen nur wenige Dutzend deutsche Staatsbürger an kasachstanischen Hochschulen.

In Aktau ist mit deutscher Unterstützung ein Institut für nachhaltige Ingenieurwissenschaften entstanden, das Aufenthalte an deutschen Partnerhochschulen einschließt. Auch darüber hinaus gibt es ein dichtes Netz akademischer Kontakte: Schon 2023 verwiesen beide Regierungen auf 178 Hochschulvereinbarungen. Doch die Zahl täuscht leicht über die Tiefe der Zusammenarbeit hinweg.

Das zeigt sich bei den Doppelabschlüssen. Ende 2023 boten kasachstanische Hochschulen 181 solcher Programme mit ausländischen Partnern an. 102 davon liefen mit russischen Hochschulen, zwölf mit Polen, zehn mit Deutschland und neun mit Frankreich. Deutschland verfügt damit zwar über eine etablierte akademische Präsenz im Land, schöpft deren Potenzial bei stärker institutionalisierten Partnerschaften bislang aber nicht aus.

Astana blickt seit Jahren mit Interesse auf das deutsche duale Ausbildungssystem. Denn für neue Industrieprojekte braucht Kasachstan nicht nur Ingenieure und Hochschulabsolventen, sondern vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, die Anlagen betreiben, warten und moderne Produktionsprozesse beherrschen. Genau hier können deutsche Kammern und Unternehmen ansetzen – und Ausbildung enger mit konkreten Investitionen vor Ort verzahnen.

Die geringe Zahl deutscher Studenten fällt auch deshalb auf, weil Deutschland mit Kasachstan historisch enger verbunden ist als viele andere westliche Staaten. Gegen Ende der Sowjetunion lebten dort fast eine Million Deutsche, viele von ihnen Nachfahren von Familien, die während der Stalinzeit nach Kasachstan deportiert worden waren. Nach 1991 siedelte ein großer Teil nach Deutschland über. Bis heute verbinden Familiengeschichten und persönliche Kontakte beide Länder.

Astana Hub in der Hauptstadt Kasachstans: Hier residieren junge Start-ups. © Petrov Sergey/IMAGO

Allein 2024 kamen 1549 Spätaussiedler und ihre Angehörigen aus Kasachstan nach Deutschland. Für den bilateralen Austausch liegt darin ein bislang wenig genutztes Potenzial für einen leichteren Zugang zu Zentralasien. Hochschulen könnten daran anknüpfen und Interesse an Zentralasien gezielter fördern – bei Studierdenden mit familiärem Bezug ebenso wie bei jenen, die die Region erstmals kennenlernen.

Auch sprachlich bietet Kasachstan einen pragmatischen Vorteil. Neben der Amtssprache Kasachisch ist Russisch in Wirtschaft und urbanem Alltag weiterhin weit verbreitet. Austauschprogramme könnten deshalb zugleich eine Lücke schließen, die durch den Wegfall der Kooperationen mit Russland zum Erwerb von Russischkenntnissen entstanden ist.

Fachkräfte machen Bildung zur Wirtschaftsfrage

Die AHK-Umfrage unter deutschen Unternehmen in Zentralasien gibt dem Thema eine unmittelbare wirtschaftliche Dimension. Im World Business Outlook vom Frühjahr 2025 gehörten Fachkräftemangel und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen zu den größten Sorgen der Firmen. Rund 64 Prozent der befragten Unternehmen hatten ihren Standort in Kasachstan. Besonders in den Bereichen Energie, Bau, Telekommunikation und IT werden qualifizierte Mitarbeiter gesucht.

Kasachstan will zugleich mehr Verarbeitung und technologische Wertschöpfung im eigenen Land halten. Bergbau, Energie, Maschinenbau, Logistik und Digitalisierung brauchen Ingenieure, Mechatroniker, IT-Spezialisten, Laborpersonal und Fachkräfte für Umwelttechnik. Deutschland bringt Maschinen, industrielle Erfahrung und ein starkes System beruflicher Ausbildung mit. Kasachstanische Hochschulen bauen technische Programme aus. Beides lässt sich direkt mit Investitionsprojekten verbinden.

In der Studie „Investment Pathways for Economic Development: A Capital-Centric Approach to Growth in Emerging Economies“ untersucht BCG, wie unterschiedliche Produktionsfaktoren – darunter Kapital, Wissen, Infrastruktur, Arbeit und natürliche Ressourcen – wirtschaftliche Entwicklung prägen. Die Arbeit stützt sich dabei unter anderem auf Forschung zur wirtschaftlichen Entwicklung in Zentralasien und der kaspischen Region.

Die Studie betont, dass der Aufbau von Humankapital allein nicht genügt, wenn eine wirtschaftliche und industrielle Basis fehlt, in der dieses Wissen eingesetzt werden kann. Mitautor Konstantin Polunin sagte dieser Zeitung: „Kasachstan braucht Technologie, Bildung und Know-how, Deutschland braucht Wachstum, Talente und Zugang zu Zentralasien. Genau darin liegt der strategische Wert einer engeren Partnerschaft.“

Die wirtschaftliche Perspektive reicht über einzelne Branchen hinaus. Kasachstan sitzt an einer der wichtigsten Alternativrouten zwischen China und Europa. Internationale Entwicklungsbanken und die EU investieren Milliarden in den Mittleren Korridor. Häfen am Kaspischen Meer, Bahnstrecken und Grenzübergänge werden ausgebaut. Sobald diese Infrastruktur läuft, braucht sie Menschen für Zollabwicklung, Finanzierung, digitale Systeme, Versicherung, Wartung und internationale Standards. Hochschulen und Unternehmen können diesen Personalbedarf gemeinsam organisieren.

Das macht Kasachstan auch für deutsche Studierende interessanter – und verbindet die Bildungsfrage unmittelbar mit jener wirtschaftlichen Entwicklung, die BCG in seinen Arbeiten zur Region beschreibt. Almaty und Astana bündeln Unternehmen, Universitäten und internationale Organisationen; über den Standort entstehen Kontakte nach Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan und in den Südkaukasus. Wer ein Jahr in Kasachstan verbringt, lernt damit einen Wirtschaftsraum kennen, den deutsche Firmen zunehmend als zusammenhängende Region betrachten.

„Kasachstan in der Praxis“

Ein deutscher Ansatz kann auf vorhandene Strukturen aufbauen. Der DAAD hatte mit „Russland in der Praxis“ bereits ein Format, das Studium und Unternehmensalltag miteinander verband. Deutsche Studierende und Graduierte gingen für sechs Monate zu Unternehmen vor Ort; der DAAD finanzierte Stipendium, Reise, Versicherung und je nach Bedarf Sprachkurse. Für Zentralasien ließe sich derselbe Grundgedanke neu aufsetzen: längere Aufenthalte, ein Unternehmen oder eine Forschungseinrichtung als Praxispartner, Sprachförderung und ein klarer Bezug zum Studium.

„Kasachstan in der Praxis“ oder „Zentralasien in der Praxis“ könnte deutsche Nachwuchsexperten in Industrie- und Rohstoffregionen bringen, Logistiker nach Aktau und an den Mittleren Korridor, Informatiker in Digitalprojekte und Wirtschaftswissenschaftler in Unternehmen oder Hochschulen. Narxoz wäre dafür ein Partner in Almaty. Kanat Kozhakhmet will solche Formate enger mit Unternehmen verbinden und verweist auf Rohstoffforschung, Technologie und Ingenieursausbildung als Felder für neue Kooperationen.

Für Polunin ist die Bildungsfrage deshalb die Fortsetzung einer wirtschaftlichen Entwicklung, die mit dem stärkeren internationalen Interesse an Zentralasien bereits begonnen hat. „Wir haben schon im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass der Aufstieg Zentralasiens kein kurzfristiger Hype, sondern ein struktureller Wandel ist“, sagte er dieser Zeitung.

„Heute geht es nicht mehr nur darum, wie viel Kapital die Region anziehen kann, sondern ob es gelingt, daraus echte Fähigkeiten aufzubauen. Dafür braucht es Humankapital, Forschung, Ausbildung und Technologie. Kasachstan hat die Chance, sich nicht nur als wirtschaftliches Gateway, sondern zunehmend auch als Bildungs- und Wissenschaftshub Zentralasiens zu positionieren. Für Deutschland eröffnet sich damit die Möglichkeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Talententwicklung und Forschung viel enger zusammenzudenken“, führte Polunin aus. Somit könnte aus vielen Einzelprojekten eine gemeinsame Strategie werden.

Kozhakhmets Idee einer Bildungs-Roadmap würde an Strukturen anknüpfen, die bereits vorhanden sind. Wenn beim Präsidentenbesuch neue Industrieprojekte vereinbart werden, lässt sich die Personalfrage gleich mitdenken – von der Universität in Almaty bis zum deutschen Unternehmen am Mittleren Korridor.

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